Kinderbetreuung – Einführung eines Gutscheinsystems

Arbon Stadtrat beantragt neue Strukturen bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung – Eltern mit tiefem und mittlerem Einkommen könnten bald profitieren Die Betreuung in Kindertagesstätten und Primarschulen soll künftig kundenfreundlicher und nachhaltiger werden. Jenen Eltern, die weniger verdienen, will der Stadtrat entgegenkommen. Remo Fischbacher 16.03.2022, 17.10 Uhr

Mit dem neuen Gutscheinsystem werden Gutverdienende eine Preiserhöhung in Kauf nehmen müssen. Monika Skolimowska / DPA (18. April 2016)

In Arbon gibt es rund 730 Kinder im Vorschulalter (bis vier Jahre) und 1'200 Kinder im Schulalter (fünf bis 12 Jahre). So zumindest der Stand im Jahr 2020. Davon werden bis zu 260 Kinder familienergänzend betreut.

Bisher haben Eltern mit einem massgebenden Einkommen von 50'000 Franken in der vorschulischen Betreuung 58 Franken pro Tag bezahlt. Eltern, die ein massgebendes Einkommen von 120'000 Franken hatten, bezahlten für den Besuch ihres Kindes in der Kindertagesstätte 113 Franken. Wenn Primarschulen sich um die Kinder kümmerten, mussten Eltern für 49.30 Franken respektive 76 Franken aufkommen.

Die einen profitieren, die anderen kapitulieren

Mit der Einführung des Gutscheinsystems verlangen vorschulische Betreuungseinrichtungen neu 2.50 Franken weniger pro Tag (55.50 Franken). Dies gilt aber nur für Eltern, die über ein massgebendes Einkommen von 50'000 Franken verfügen. Nicht günstiger, sondern teurer werden die Betreuungstage für Eltern mit höherem Einkommen (von 120'000 Franken). Sie zahlen künftig zwei Franken mehr.

Das gleiche Muster ist bei schulergänzenden Betreuungseinrichtungen zu erkennen. Allerdings in ausgeprägterem Mass. Eltern, die mehr verdienen, nehmen neun Franken pro Tag mehr in die Hand (85 Franken). Noch lediglich 42.30 Franken – und somit sieben Franken weniger als bisher – überweisen Eltern mit tiefem bis mittlerem Einkommen.

Neu ein einheitliches Tarifsystem

Einkommensabhängige Tarife sind sich Arboner Eltern gewohnt. Bisher waren die Tarifsysteme der vorschulischen und der schulergänzenden Kinderbetreuung aber unterschiedlich ausgestaltet. Das neue Tarifsystem ist dasselbe für beide Betreuungseinrichtungen.

Damit will der Arboner Stadtrat unter anderem Transparenz und Einheitlichkeit schaffen. Die Eltern sollen dank dem neuen System gleichwertige Bedingungen antreffen.

Kinderhaus profitiert von erhöhten Subventionen

Das angewandte Tarifsystem hat der Arboner Stadtrat mit den Verantwortlichen des Kinderhauses und der Primarschulgemeinden sorgfältig abgesprochen. Weil die Primarschulen momentan von einem ungleich grosszügigeren Tarifsystem profitieren, werden schulergänzende Einrichtungen im neuen Betreuungsgutscheinsystem deutlich weniger Subventionen erhalten. Von total 440'000 Franken an städtischen Subventionen gehen nun 135'000 Franken an die Schulen. Damit bekommen sie ganze 85'000 Franken weniger als letztes Jahr.

Von dieser Umverteilung profitiert in erster Linie das Kinderhaus. Die restlichen 305'000 Franken werden der vorschulischen Betreuungseinrichtung gutgeschrieben. Mit diesem Subventionsvertrag will der Stadtrat auch verhindern, dass Ähnliches wie in der Vergangenheit geschieht. In den Vorjahren waren die Subventionen des Kinderhauses nämlich oft zu knapp bemessen.

Stadtverwaltung gibt Auskunft über Subventionsanspruch

Nichts geändert hat sich hingegen beim Anmeldeprozess. Künftig melden sich Eltern wie gewohnt bei der Betreuungseinrichtung, um ihr Kind für die ausserfamiliäre Betreuung einzuschreiben. Um von den Preissenkungen zu profitieren, müssen sie sich bei der Stadtverwaltung melden. Dort können sie überprüfen lassen, ob sie Anspruch auf Subventionen erhalten. Jene Eltern, die eine Betreuungsgutschrift erhalten, bekommen anschliessend eine vergünstigte Rechnung von der Betreuungseinrichtung.

Die Verrechnung der Subventionen regelt im Hintergrund die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Betreuungseinrichtung.

Hinweis:

Der Antrag des Arboner Stadtrats ist für die nächste Parlamentssitzung vom 22. März traktandiert.