Im Stacherholz ist nicht nur die Rennbahn sanierungsbedürftig

Arbon Sportplatz Stacherholz: Rennbahn ist womöglich nicht die einzige Baustelle Die Rennbahn des Sportplatzes Stacherholz ist in einem schlechten Zustand. Nun soll sie bald durch den Verband Swiss Athletics überprüft werden. Falls sie durchfällt, überlegt der Stadtrat noch weitere Teile des Sportplatzes zu sanieren. Luca Hochreutener 15.06.2021, 04.15 Uhr

Die 400-Meter-Rennbahn auf der Sportanlage Stacherholz. Bild: Manuel Nagel (Arbon, 17. Dezember 2020)

Ende letzten Jahres stimmte das Parlament für den Vorschlag des Baus einer Tribüne auf dem Sportplatz Stacherholz. Der Stadtrat will dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Grundsätzlich begrüssen die Arboner Sportvereine, die Schule und die Sportveranstaltung «Weltklasse am See» das Bauprojekt.

Das Event «Weltklasse am See» ist in Gefahr

Letztere hat allerdings auch einen Grund zur Sorge. Die 400-Meter-Rennbahn ist in einem desaströsen Zustand. Möglicherweise verliert sie sogar ihre Zulassung für Wettkämpfe. Damit könnte das Rollstuhlsport-Event bald Geschichte sein. Überprüft wird die Bahn demnächst von dem Fachverband für Leichtathletik der Schweiz.

Eine solche Überprüfung muss alle zehn Jahre vorgenommen werden. Nur so behalten Rennbahnen ihre Wettkampftauglichkeit. Ansonsten wären Rekorde, wie sie bei «Weltklasse am See» regelmässig gebrochen werden, nicht gültig.

Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften der Stadt Arbon. PD

Laut Markus Rosenberger, zuständig für die Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften der Stadt Arbon, steht noch kein genauer Termin mit dem Verband fest. Anfang dieses Jahres hat sich Swiss Athletics auf den Sommer angekündigt. Leider habe man sich bis jetzt noch nicht festlegen können. Grund dafür seien personelle Veränderungen beim Verband. Die Stadt geht jedoch weiterhin von einem Termin in diesem Sommer aus.

Die Veranstaltung «Weltklasse am See» sei ein sehr wichtiger Anlass für Arbon und man möchte ihn auch für die Zukunft ermöglichen, sagt Rosenberger. Deshalb brauche die Stadt im Falle der Rennbahn baldmöglichst eine Bestandsaufnahme.

Stadt will alle Sportplatznutzer miteinbeziehen

Im Falle einer unzureichenden Wettkampftauglichkeit muss eine Sanierung oder Erneuerung der Bahn geprüft werden. Die Sportplatzkommission berät dann über sonstige Sanierungen, die im Stacherholz noch anstehen. Im Parlament wurde in dem Zusammenhang zum Beispiel über die Fussballplätze, das Bewässerungssystem oder die Weitsprunganlagen diskutiert. Bei einer umfassenden Sanierung der Anlage müssten laut Rosenberger alle Anspruchsgruppen miteinbezogen werden. Man wolle die Benutzung des Sportplatzes so wenig wie möglich einschränken. Deshalb will der Stadtrat gegebenenfalls gleich mehrere Projekte miteinander verbinden.

Das Tribünenprojekt ging aus einer Interpellation im Parlament hervor 25 von 30 Parlamentsmitglieder haben im Dezember 2020 für die Tribüne gestimmt. Eine halbe Million Franken soll dafür ausgegeben werden. Der Stadtrat hat den Vorschlag ebenfalls positiv aufgenommen. Im Gegensatz zum Parlament möchte dieser allerdings vorher noch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Unabhängig davon prüft der Stadtrat, aufgrund der Tribünen-Interpellation, eine Machbarkeitsstudie für die ganze Sportanlage Stacherholz erstellen zu lassen. Diese Studie soll unter Einbezug aller Anspruchsgruppen aus Schule und Vereinen umgesetzt werden.