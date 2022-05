Ein Rundgang durch das Schloss Arbon

Reportage «Das zeigt, wie sich die Welt gewandelt hat»: Die Betreuerin führt durch das Schloss Arbon – ein Rundgang Schlossstube, Landenbergsaal, historisches Museum: Das Schloss Arbon hat viele Facetten und noch mehr Geschichten zu erzählen. Betreuerin Elisabeth Wolff führt durch das Innere des historischen Gebäudes und erzählt, wie sich die Räume und ihre Funktionen im Laufe der Zeit verändert haben. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.20 Uhr

Das Arboner Schloss mit Turm und Zwischentrakt West (links im Bild), das Hintere Schloss (hinten Mitte) und das Vordere Schloss (rechts). Bild: Daniel Stillhard

1515 – seit jenem Jahr steht das Arboner Schloss in seiner heutigen Erscheinung. Bischof Hugo von Hohenlandenberg, seines Zeichens Erbauer des Anwesens, sei Dank. Jahrhunderte später führt Betreuerin Elisabeth Wolff durch die Innenräume und erwähnt dabei mehr als einmal: «Das Schloss gehört der Stadt Arbon.»

Infobox Ein Zufallsmehr von elf Stimmen entschied Dass das Schloss heute der Stadt Arbon gehört, ist nicht ganz unumstritten. 1911 wurde Adolph Saurer Besitzer des Schlosses. Als dann die Stadt vor 77 Jahren das Anwesen von der Familie Saurer kaufen wollte, entschied bei der Volksabstimmung ein Zufallsmehr von winzigen elf Stimmen für den Kauf. Seitdem ist viel passiert und das Schloss hat sich inzwischen zu einer vielseitig genutzten Begegnungsstätte entwickelt.

Start im Foyer

Elisabeth Wolff beginnt die Führung im Hauptgebäude. Zuallererst wartet das Foyer. Die mit einzelnen Lampen erhellte Eingangshalle bietet Platz für rund vierzig Personen und kann für Apéros gemietet werden.

Das Foyer – ein beliebter Treffpunkt für Apéros. Bild: Tobias Garcia

Vom Eingangstor her kommend, gehen wir in die rechte hintere Ecke zu einem runden Tor, hinter dem sich die Treppe zum Keller verbirgt. Die Stufen führen zum unteren Gymnastikraum der Klubschule Migros. Laut Wolff wird er aber auch häufig zum Üben von Hochzeitstänzen verwendet. Weil die Tage der Klubschule im Schloss wegen rückläufiger Zahlen Ende August gezählt sind, gibt es schon vage Nutzungsideen für den Keller mit Dusche, Garderobe und Abstellraum. Wolff sagt:

«Vielleicht könnte eines Tages ein Weinkeller daraus werden.»

Die Tür in der hinteren linken Ecke des unteren Gymnastikraums führt zum Innenhof, in dem die jährlichen Schlosshofkonzerte stattfinden. Er eignet sich zudem bestens für 300-Personen-Apéros bei schönem Wetter. Bild: Tobias Garcia

Es ist nicht der einzige Gymnastikraum, auch auf der Foyer-Etage ist einer eingerichtet. Im Folgenden gewährt die Schlossbetreuerin einen Blick in den Sonderausstellungsraum des Museums, der sich im Erdgeschoss auf der linken Seite des Haupteingangs befindet. Momentan werden besondere Schulwandbilder des Schulmuseums Amriswil im Schloss ausgestellt.

Ein Blick in den Sonderausstellungsraum des Museums. Bild: Tobias Garcia

Der Landenbergsaal, das Highlight der ersten Etage

Beim Wechsel in die erste Etage begegnen wir dem Erbauer des Schlosses. An der Wand vor der Eingangstür hängt ein Bild von Hugo von Hohenlandenberg, Namensgeber des Landenbergsaals. Viele Trauungen, Konzerte und Generalversammlungen finden hier statt. Auch Wolff erinnert sich gerne an spezielle Veranstaltungen zurück. «Beispielsweise Mittelalteranlässe oder unvergessliche musikalische Abende.»

Maximal können in diesem Saal laut Angaben der Stadt 220 Personen einer Veranstaltung beiwohnen. Für Künstlerinnen und Künstler sowie Brautleute gibt es zusätzlich in der vorderen Ecke Garderobenzimmer mit Sofa, um sich vorzubereiten und umzuziehen.

Historische Gegenstände im zweiten Stock

Wir bewältigen ein paar wenige Stufen im Gang aufwärts und schon folgt das Museumsarchiv. Einiges hat sich hier angesammelt. Von Saurer-Büchern über alte Telefone bis hin zu Münzautomaten – alles, was die Zeit so mit sich brachte. Und Radios: «Auf denen habe ich früher zu Hause ebenfalls noch Musik gehört. Das Museumsarchiv – ein interessanter Raum, der zeigt, wie sich die Welt gewandelt hat», sagt Wolff.

Im Museumsarchiv zu finden: eine Skulptur von Adolph Saurer, ebenso wie Unmengen von Ordnern und Zeitungen. Bild: Tobias Garcia

Die «Wirtschaft zum Schloss», gross und beliebt

Eine solche Schlossführung ist zeitaufwendig. Die Betreuerin geht auf dem Weg in die dritte und höchste Etage voran. Kaum angekommen, sagt Wolff: «Herzlich willkommen bei der Wirtschaft zum Schloss.»

So heisst er, der moderne Gastraum, der gemietet werden kann. Es finden in den Räumlichkeiten Apéros, Feste, Firmenanlässe und Sitzungen statt. Das war laut Wolff nicht immer so: «Früher betrieb die Klubschule hier eine Cafeteria.» Der über 200 Quadratmeter grosse Gastraum wurde während der Corona-Pandemie so rege genutzt wie nie.

Unwesentlich weiter oben trifft man auf das von Holz dominierte Dachgeschoss. Ein «emotionaler Raum», wie Wolff sagt. Dies läge daran, dass sich Hochzeitspaare häufig Ausschnitte aus ihrem Leben an der installierten Leinwand zu Gemüte führen.

Der «emotionale Raum», den Brautpaare regelmässig nutzen, um sich Hochzeitsfilme anzuschauen. Bild: Tobias Garcia

Die Klubschule Migros zieht aus – was nun?

Von der emotionalen Räumlichkeit führt Elisabeth Wolff hinunter zur bildungsorientierten. Auf der rechten Seite befindet sich die Klubschule Migros mit Sekretariat im offenen Raum. Das grösste Zimmer, in dem Schulungen durchgeführt werden, ist im Dachgeschoss angesiedelt. Bloss werden ab August keine Bildungskurse mehr durchgeführt. Welche Pläne verfolgt die Stadt Arbon als nachfolgende Nutzungsidee? Wolff sagt:

«Mein Wunsch: eine touristische Nutzung.»

Allerdings vergässen viele in der Bevölkerung, dass lediglich die Klubschule das Schloss verlässt. Die Stadt wird sich in den nächsten Monaten mit der Thematik auseinandersetzen und zu gegebener Zeit kommunizieren.

Der grösste Schulungsraum der Migros Klubschule. Ab August gehört er in seiner jetzigen Funktion der Vergangenheit an. Bild: Tobias Garcia

Für nicht ganz so grosse Klassen sind die weiteren Schulungsräume vorgesehen. Wir laufen an den Pausentischen vorbei. Es folgen in der dritten und zweiten Etage auf der anderen Seite des Gebäudes etliche Zimmer, in denen Kleinklassen wöchentlich unterrichtet werden. «All diese Räume sind mit Glasfasern ausgestattet», sagt Wolff. Zudem sei aus Schallgründen über dem Holzboden ein Teppich verlegt worden.

Heute Stoffelzimmer – früher Schlafzimmer

Hinter der nächsten Tür erwartet uns ein winziger Raum mit einem Tisch und ein paar wenigen Stühlen. Durch das alte Fenster blicken wir direkt auf den Bodensee. «Das ist unser Stoffelzimmer», sagt Wolff. Der Name geht auf die Familie Stoffel zurück, die im Schloss eine Seidenfabrikation betrieb und in dem Raum schlief. Heute wird es als Trauzimmer genutzt. Doch wieso ist das Zimmer nicht grösser? Wolff: «Früher waren die Schlafbetten viel kleiner als heute, wegen eines Aberglaubens: Die Menschen sassen häufig im Schlaf, in der Hoffnung, so dem Tod entweichen zu können.»

Das kleine, aber feine Stoffelzimmer. Bild: Tobias Garcia

Mittlerweile haben wir das vordere Schlossgebäude erreicht. Die Betreuerin führt durch den Gang der Mieterinnen und Mieter, der moderner als das traditionelle Stoffelzimmer daherkommt. Auf dem zweiten Obergeschoss im Vorderen Schloss ist die Psychiatrie Schlosspraxis Arbon, die grösste Mieterin nach der Klubschule. Eine Etage höher kommen Liebhaberinnen und Liebhaber der Klangschalenmassage, Meditation, Inspiration sowie Yoga auf ihre Kosten. «In dieser Räumlichkeit töpferten Menschen in der Vergangenheit», sagt Wolff.

Der Warteraum der Schlosspraxis Arbon. Bild: Tobias Garcia

Auf Küche folgt Stube

Im Vorderen Schloss befindet sich die Schlossstube. Die Betreuerin öffnet das Tor. Kaum drinnen, stechen sofort die beiden Eichensäulen und der Sandsteinboden ins Auge. Schön geschmückt, für die zivilen Trauungen. Noch etwas fällt auf: die schwarzen Spuren an der Holzdecke. «Sie stammen aus früheren Zeiten, das war einmal die Schlossküche», erzählt Wolff. Für die Herrschaft wurde nicht nur gekocht, sondern auch gebacken. Wo jetzt die WC-Anlage ist, war früher die Backstube. Eine Tür führte dabei direkt zum Kräutergarten.

Heute wird die Schlossstube in erster Linie für zivile Trauungen gebucht. Allerdings sagt Wolff: «Um ganz grosse Feste zu planen, ist der Raum fast etwas zu klein. Etwa 25 Personen wäre eine passende Grösse.» Die Schlossstube werde trotzdem enorm geschätzt, insbesondere auch der Schlosshof, wo die Gäste jeweils Spalier für das Brautpaar stehen. Das Öffnen des Tores zum Innenhof ist ein regelrechter Prozess, hat Elisabeth Wolff doch einige Riegel zu schieben, bis dem Gang in das Äussere nichts mehr im Wege steht.

Historisches Museum als krönender Abschluss

Kurz vor Ende des Schlossrundgangs begegnen wir dem grössten lokal- und regionalhistorischen Museum im Thurgau. Die 6000-jährige Geschichte des Ortes von den Pfahlbauern bis zum Industriezeitalter, das die Firma Saurer entscheidend mitprägte, ausgestellt auf mehreren Etagen und im Schlossturm. Ein Besuch – auf jeden Fall lohnenswert.

Das Ortsmuseum zeigt diverse Entdeckungen und historische Gegenstände. Dies Stock für Stock, bis ins oberste Geschoss des Wehrturmes:

«Ich bin wirklich gerne Betreuerin dieses kulturellen Begegnungszentrums.»

