Trotz Corona: Unvergesslicher Sommer für die Pfadi Arbor Felix

Arbon Schlamm, Schlangenbrot und Sommerstimmung: Die Pfadi Arbor Felix hat in den diesjährigen Sommerlagern unvergessliche Zeltwochen erlebt Die 14- bis 16-jährigen «Pios» verbrachten zu Ferienbeginn zwei Wochen zwischen Rhein und Felsen im Safiental, Graubünden. Die sechs bis dreizehn Jahre alten «Wölfe» und «Pfadis» schlugen in Beringen, Schaffhausen, ihre Zelte auf. Der Spass war gross. 04.08.2021, 15.10 Uhr

Die Jugendlichen haben unter anderem im Wald gebrätelt. PD

(red.) Die Vorfreude auf das diesjährige Sommerlager der Pfadi Arbor Felix war gross. Als am 12. Juli die «Pios» ihre Reise ins Bündner Safiental auf sich nahmen, freuten sich die Jugendlichen ebenso wie die Leitenden über die bevorstehende Zeit. Auf dem Lagerplatz, der in einer Rheinschlaufe umgeben von markanten Felsformationen lag, wartete zwei Wochen lang ein Chemielabor zum Thema «KaliumproPIOnat». Die Forschenden erhielten Unterstützung von den «Pio»-Gruppen des Pfadicorps Bischofberg, Bischofszell und Waldkirch, und der Pfadiabteilung Hinterthurgau.

Neben dem Motto sorgte auch das Lagerprogramm für viel Abwechslung. Eine Zweitageswanderung in den Graubündner Bergen stellte den Höhepunkt der zwei Wochen dar. Nach einem Anstieg von 1300 Höhenmetern stellten die «Pios» mit Blachenzelten ihr Nachtlager auf. Zusätzlich zur sonst schon atemberaubenden Aussicht durften alle motivierten Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher den wunderschönen Sonnenaufgang auf dem Berggipfel des «Schlüechtli» bewundern.

Unruhen stören die Schrebergartenparty

Auch das Sommerlager der «Wolf»- und «Pfadi»-Stufe zwei Wochen nach Beginn des «Pio»-Lagers wird den Teilnehmenden noch lange in Erinnerung bleiben. In einer Waldlichtung oberhalb von Beringen bei Schaffhausen errichteten die Leitenden mit diversen Holz- und Blachenbauten einen eigenen Schrebergarten. Die Teilnehmenden wurden eingeladen eine zweiwöchige «Schrebergartenparty» zu feiern. Doch nach der Ankunft der 19 Pfadistufenteilnehmenden am 25. Juli dauerte die Feststimmung nicht lange an. Denn Unbekannte klauten den wertvollen «Goldene Spaten», was zu grossen Spannungen und Misstrauen zwischen den vier Bewohnergruppen des Gartens führte. Schliesslich konnten sich die Schrebergartenbewohner und -bewohnerinnen mit Hilfe der «Pfadis» und der eine Woche später dazugestossenen «Wölfe» wieder versöhnen. Gemeinsam gelang es ihnen, die Übeltäter – eine Geheimorganisation namens «Deep Garden» - zu überlisten.

Programmtechnisch bot das Sommerlager 2021 einiges: Neben lässigen Spielen im Wald und auf der Wiese kamen auch lehrreiche Inhalte nicht zu kurz. Ein Highlight für die Pfadistufe war das 24-Stunden-Game, ein Geländespiel mitsamt Übernachtung. Ebenso durfte die traditionelle Taufe mitten in der Nacht, bei der zehn Teilnehmende einen neuen Pfadinamen erhielten, nicht fehlen.

Für viele Teilnehmende waren zudem schlicht die vielen Nächte im Zelt eine grosse Erfahrung. Speziell für die «Wölfe», welche gewöhnlich Haus- und nicht Zeltlager erleben, waren sie eine Neuheit.

Keine grösseren Einschränkungen

Damit das Lager stattfinden konnte, musste die Pfadi Arbor Felix ein ausgereiftes Coronaschutzkonzept stellen. Dies basierte auf einem vorgängigen Covid-19-Test aller Beteiligten sowie der kompletten Isolierung des Lagers während der beiden Wochen. So fiel der übliche Besuchstag für die Eltern aus. Durch die genannten Massnahmen konnte die Pfadiabteilung während dem Lager auf weitere Einschränkungen wie Maskenpflicht oder Distanzregeln zwischen den Teilnehmenden und Leitenden, wie sie im Pfingstlager galten, verzichten. Dylan Frei, einer der beiden Lagerleitenden, sagt:

«Es ist sehr schön, dass wir durch unser Schutzkonzept wieder das unbeschwerte Pfadierlebnis geniessen können.»

Dies sei seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt möglich gewesen.