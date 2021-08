Enorm viele Schwäne tummeln sich in Arbon und Umgebung

Arbon & Romanshorn «Ich musste mich als Schwanenbändiger betätigen»: Auf dem See und am Ufer tummeln sich ungewöhnlich viele Schwäne – die Hundebesitzer haben Angst Passanten fallen derzeit in Arbon und Umgebung nicht nur kleine Schwanenfamilien auf. Vor Steinach gab es kürzlich auch eine massenhafte Ansammlung von zirka 200 Stück. Erica Willi-Castelberg vom Natur- und Vogelschutz Meise sagt, es sei wichtig, genügend Abstand zu halten. Tanja von Arx 14.08.2021, 05.25 Uhr

Gängiger Anblick: Eine Gruppe Schwäne vor dem Arboner Ufer. Bild: PD

Es wimmelt nur so von Schwänen. Als kleine Familien, in Gruppen von bis zu 15 Stück und sogar massenweise zu einer Zahl von über Hundert schwimmen die majestätischen Vögel derzeit auffällig auf dem See, rasten entlang des Ufers oder suchen Zuflucht in den Naturschutzgebieten Arbons und der Umgebung. Passanten bleiben regelmässig stehen, um sie zu bestaunen. Doch wieder andere machen sich daran, diese zu verscheuchen – besonders den Hundehaltern sind die grossen Tiere nicht geheuer. «Ich musste mich als Schwanenbändiger betätigen», schreibt denn ein Facebook-Nutzer kürzlich in der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn…» Und fragt:

«Mein Hund macht dem Schwan nichts, aber umgekehrt?»

Erica Willi-Castelberg, Präsidentin Natur- & Vogelschutz Meise. Andrea Stalder

Laut Erica Willi-Castelberg, Präsidentin des Natur- und Vogelschutzes Meise Arbon und Umgebung, ist die Situation am Ort eine besondere. «Das ereignet sich jeden Sommer, allerdings nicht immer genau am selben Ort.» Auf jeden Fall aber in einer eher ruhigen, möglichst ungestörten Bucht. «Die Anzahl Höckerschwäne am Bodensee schwankt von Jahr zu Jahr und während der Jahreszeiten, denn es gibt viele Zu- und Wegflüge.» Unzählige Freiwillige würden monatlich rund um den Bodensee Wasservogelzählungen vornehmen.

«Es sind zwischen 2000 und über 4000 Schwäne, die den ganzen See bevölkern, ihre Zahl ist zunehmend.»

Sie seien einst als Parkvögel aus dem Osten importiert worden und hätten hier kaum Feinde, «ausser dem Menschen, und die Jungen müssen den Fuchs und die Greifvögel fürchten».

Auch in Romanshorn tummeln sich die Schwäne zu Hauf. Bild: PD

Verlieren sie die Federn, können sie nicht mehr fliegen

Zur Massenansammlung von über zweihundert Schwänen, die den Spaziergängern letztes Wochenende vor Steinach und Arbon aufgefallen ist, sagt Willi-Castelberg:

«Wie die meisten Entenvögel befinden sich Schwäne von Juli bis September in der Mauser, das heisst sie verlieren Federn, die dann neu nachwachsen.»

Der Verschleiss an Federn sei gross, so dass es alljährlich einen Wechsel brauche. «Sie haben ein ausserordentlich dichtes Federkleid, das aus etwa 20’000 Federn besteht!»

Drei junge Schwäne schwimmen auf der Aach nahe Steinach in Richtung Bodensee. Bild: Tanja von Arx

Und: «Haben sie ihre Schwungfedern verloren, können sie nicht mehr fliegen.» Deshalb würden sie sich zusammenschliessen und damit mehr Schutz geniessen. «Hierzu suchen sie sich gerne möglichst ruhige Plätze aus, die aber auch Nahrung wie Wasserpflanzen, Schnecken und Würmer bieten müssen.» Deshalb würden sie sich auch von Zeit zu Zeit «verschieben». «An solchen Orten sind im Sommer viele kleine und grössere weisse Federchen zu entdecken, die wie winzige Boote auf der Wasseroberfläche schwimmen.»

Es kann durchaus gefährlich werden

Schliesslich: Sind die Schwäne eine Gefahr? «Sie beanspruchen ihren Lebensraum und verteidigen diesen auch, wenn Menschen oder Hunde zu nahe kommen», sagt Willi-Castelberg. Ganz besonders, wenn Junge da seien. «Es ist die Aufgabe des Schwanenvaters, seine Familie zu verteidigen.» Dies gelte es zu respektieren. «Abstand halten und die Vögel in Ruhe lassen ist sehr wichtig.»