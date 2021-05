Rufsammeltaxi: erweitertes Angebot und neuer Betreiber

ARBON Reguläres Angebot beim Rufsammeltaxi erweitert: nächtliche Fahrten zwischen Arbon und Romanshorn Der Nachttaxi-Service wurde vorerst als Pilotbetrieb während den Randzeiten der SBB getestet. Nun bietet das Arboner Rufsammeltaxi die Dienstleistung durchgehend an. 25.05.2021, 11.30 Uhr

Ein Taxi in Arbon. Bild: PD

(red) Ab Juni betreibt eine neue Partnerfirma das Arboner Rufsammeltaxi. Ausserdem wird das Angebot angepasst: Der Nachttaxi-Service zwischen Arbon und Romanshorn wird in das reguläre Angebot aufgenommen. Aus dem Angebot gestrichen wird hingegen das Altstadttaxi, da die Altstadt wieder an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Bisher hat die «Arboner Taxi GmbH» das Rufsammeltaxi der Stadt betrieben. Nun beabsichtigt die Firma, den Geschäftsbetrieb einzustellen. Sie hat deshalb den Vertrag mit der Stadt Arbon per 31. Mai gekündigt. Ab dem 1. Juni führt die «Taxi eve GmbH» das Angebot weiter. Die Firma ist gemäss Mitteilung seit acht Jahren auf dem Arboner Stadtgebiet unterwegs. Sie beschäftige vier festangestellte Mitarbeitende und habe aktuell drei Fahrzeuge.

Nachttaxi fährt auch nach Romanshorn

Da die letzten Züge von Romanshorn kommend nur bis kurz nach Mitternacht verkehren, gelangt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln später nicht mehr nach Arbon. Im Rahmen eines Pilotbetriebs wurde diese Lücke durch einen Service des Rufsammeltaxis geschlossen, welcher nun in das reguläre Angebot aufgenommen wird. Das Nachttaxi transportiert Fahrgäste an Wochenenden für 20 Franken vom Romanshorner Bahnhof zu ihrem Wohnort in Arbon und umgekehrt.

Nicht weitergeführt wird laut der Stadt Arbon das Angebot des Altstadttaxis. Dieses war geschaffen worden, nachdem die Altstadt 2016 mit der Auflösung der Bushaltestelle «Schloss» die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verlor. Heute verkehren wieder Busse durch die Altstadt und stellen so ihre Erreichbarkeit sicher. Daher wird die Altstadt ab dem 1. Juni nur noch im Rahmen des Rufsammeltaxis bedient.