Primarschule Arbon mit positivem Ergebnis

Arbon Positiver Jahresabschluss: Erneut präsentiert die Primarschulgemeinde Arbon ein erfreuliches Ergebnis Die Rechnung schliesst um 2,7 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss von 1,6 Millionen Franken soll als Einlage in die Vorfinanzierung der Sanierung des Schulcampus Stacherholz verwendet werden. 04.04.2022, 16.35 Uhr

Der Erweiterungsbau des Primarschulhauses Stacherholz in Arbon. Bild: Reto Martin

(red) Die Rechnung 2021 der Primarschulgemeinde (PSG) Arbon schliesst rund 2‘682‘000 Franken über dem Budget. Der positive Abschluss sei in erster Linie auf den Einmaleffekt durch die Abgrenzung der kantonalen Beitragsleistungen (2,15 Mio. Franken) zurückzuführen, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Beim Fiskalertrag sind zusätzliche Einnahmen in der Höhe von rund 157‘000 Franken zu verzeichnen. Der Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern beläuft sich auf rund 176’000 Franken.

Höherer Stellvertretungsbedarf

Dank der aktiveren Bewirtschaftung der Liegenschaften und einer angemessenen Planung von Unterhaltsarbeiten liege der bauliche Unterhalt knapp 45‘000 Franken unter Budget. Zu einer ungeplanten Entlastung der Rechnung hätten etwa abgesagte Lager, Reisen und Anlässe geführt. Wiederum sei auch der kostenbewusste Umgang der Mitarbeitenden mit den finanziellen Ressourcen erkennbar. Der Personalaufwand sei höher als budgetiert ausgefallen, was dem erhöhten Stellvertretungsbedarf geschuldet sei.

«Weiterhin ist ein Augenmerk auf den Nettoverschuldungsquotienten zu legen», steht weiter in der Mitteilung geschrieben. Trotz Rückzahlung von Fremdgeldern in der Höhe von 2,3 Millionen Franken sei ein Prozentwert von 170,3 immer noch kritisch. Als schlecht beurteilt wird das Zinsbelastungsrisiko. Allerdings sei in den nächsten Jahren nicht mit einem Zinsniveau von gegen 5 Prozent zu rechnen. Bei der Nettoschuld je Einwohner wird eine mittlere Verschuldung ausgewiesen. Diese habe dank des Bevölkerungswachstums reduziert werden können.

Verwendung des Ertragsüberschusses

Die Mehreinnahmen der letzten Rechnungsjahre haben das Eigenkapital anwachsen lassen. Der Ertragsüberschuss von 1‘575‘074 Franken soll vollumfänglich für die Vorfinanzierung der Sanierungsarbeiten auf dem Schulcampus Stacherholz verwendet werden. Dies beantragt die Schulbehörde laut Mitteilung einstimmig. Die Einlage in die Vorfinanzierung werde die künftigen Ergebnisse um rund 45‘000 Franken pro Jahr entlasten.