Arboner Saurer WerkZwei wird zur Gastromeile

ARBON Beinahe in jedem öffentlich zugänglichen Haus ein Restaurant: Weshalb zu viele Beizen in Arbon zum Problem werden könnten Im neuen Arboner Stadtquartier hat es jetzt schon diverse Beizen. Und es sollen noch viel mehr werden. Als Nächstes eröffnet voraussichtlich in der Überbauung Lakeside eine Pizzeria. Gastro Thurgau beobachtet die Entwicklung mit einer gewissen Sorge.

Auf dem ehemaligen Areal der Saurer Werke entstehen immer mehr Beizen. Bild: Ralph Ribi

Arbon entwickelt sich rasant. Vor allem in der Nähe des Sees wird sehr viel gebaut. Im Saurer WerkZwei ist ein ganzes Quartier entstanden. Zuletzt hat dort die Genossenschaft Baufreunde Zürich einen sechsstöckigen Backsteinbau mit dem Namen «Lakeside» hochgezogen. Im Erdgeschoss soll es eine Pizzeria geben. Das entsprechende Baugesuch ist kürzlich öffentlich aufgelegen. Den Betrieb führen soll die Firma «BS-Gastro GmbH», die im Frühling gegründet worden ist.

Angebot in den letzten Jahren stark gewachsen

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Saurer hat es bereits diverse Gastrobetriebe: Das Restaurant im Presswerk, das Café der Chocolaterie Kölbener im Hamel, das Restaurant in der Casa Giesserei und das BWK2. Und es sollen weitere Beizen folgen: Im neuen Hotel neben dem «Lakeside» soll es ein Restaurant geben ebenso wie im geplanten Historischen Museum des Kantons Thurgau in der ehemaligen Webmaschinenhalle der Firma Saurer und in der Indoor-Freizeitanlage Arbopark in der Nähe des Jumbos. Zählt man das Restaurant Aach und das Coop-Restaurant in unmittelbarer Nähe mit, hat es im Saurer WerkZwei künftig zehn Gastrobetriebe.

Ähnlich zeigt sich die Entwicklung auf der anderen Seite der Gleise am See, wo die Stadt in Absprache mit dem Kanton an fünf Standorten in einer vierjährigen Versuchsphase gastronomische Angebote möglich machen will. Die Terrasse des Hotel Metropol geht diesen Sommer voraussichtlich ebenfalls wieder auf.

«Wenn es zu viele Beizen gibt, aber zu wenige Leute, die diese besuchen, dann ist das ein grosses Problem», sagt Christian Tobler von «Gastro Thurgau». Ob dies auch auf das genannte Gebiet zutreffen wird, könne er heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Aktuell gebe es sehr viele leerstehende Gastroflächen, allerdings mangelt es oft an guten Gastronomen, welche die Flächen gut bewirten können.

Sorgen wegen gastronomischer Zwischennutzung

Christian Tobler, Gastro Thurgau. Bild: PD

Mehr Sorgen mache er sich über die geplante «gastronomische Zwischennutzung» am See. Die Standorte habe die Stadt ohne wirkliches Konzept freigegeben. «Die Infrastruktur für Strom, Wasser, Abwasser oder auch Parkplätze ist nur knapp oder gar nicht vorhanden», sagt er. Aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen tut sich der Roggwiler Wirt schwer mit den Plänen.

«Dass die Stadt das Zentrum Arbons unbedingt von der Altstadt Richtung See verlegen will, ist recht schade.»

Diese Zweifel kann auch Nathalie Meo von Thurgau Tourismus nachvollziehen. Dennoch sei aus touristischer Sicht die Schaffung neuer Gastronomie-Angebote in Arbon grundsätzlich erfreulich. Die Tourismusorganisation begrüsse es, wenn kreative Konzepte entstünden, die zusätzlich Nachfrage und touristische Wertschöpfung auslösten. Die Gastro-Szene entwickle sich glücklicherweise auch in Arbon immer schneller und immer weiter.

Nathalie Meo, Thurgau Tourismus. Bild: PD

Ob der Standort Arbon das grosse Gastroangebot vertrage, werde sich zeigen. «Eine vielfältige Auswahl an Restaurants an guter Lage ist für den Tourismus im Thurgau in jedem Fall wichtig», sagt Meo.