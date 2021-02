Roman Lippuner ist nicht der erste Bademeister im Strandbad, von dem sich die Stadt trennt. 2007 traf es bereits Ruedi Fehr, der sozusagen zum Inventar gehörte: 26 Jahre lang kümmerte er sich im Sommer um die Anlage und die Badegäste im Buchhorn. Wegen betrieblicher Umstrukturierung – Camping und Strandbad wurden zusammengelegt – war kein Platz mehr für den überaus beliebten Fehr. Das Unverständnis über seine Kündigung war gross in der Bevölkerung. Über 700 Personen unterschrieben eine Petition und verlangten, die Entlassung rückgängig zu machen. Es half alles nichts, auch nicht Kritik im Parlament an den zuständigen Stellen: Fehr musste gehen. Und es gab auch kein Zurück für ihn, als er sich 2012 nochmals auf die Stelle bewarb, nachdem die Stadt wieder zum alte Modell mit zwei getrennten Einheiten zurückgekehrt war: Sie zog dem aufmüpfigen Fehr eine Mitbewerberin vor. Lange blieb sie aber nicht – so wie ihr Vorgänger und ihr Nachfolger. Für etwas Kontinuität sorgte erst wieder Lippuner. (mso)