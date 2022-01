Arbon Nachbarschaftsstreit artet aus: Schreinerei-Chef verstellt Restaurantbetreiberin monatelang mit einem Baugerüst den Weg Letzten Freitag musste der Besitzer einer Arboner Schreinerei vor dem Bezirksgericht antraben. Der Grund: Er soll seiner Nachbarin sowohl die Durchfahrt versperrt als auch deren Parkplätze belegt haben – mit einem Baugerüst. Hintergrund ist ein langwieriger Streit, der nicht so schnell zu Ende sein dürfte. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stein des Anstosses: Ein solches Gerüst. Symbolbild: Getty

Der Inhaber und Geschäftsführer einer Arboner Schreinerei fühlt sich benachteiligt: «Dass ich wegen so etwas vor Gericht stehe», wundert er sich. Es geht am Freitag vor dem Bezirksgericht Arbon um Nötigung und Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell wirft dem Mann vor, ein dreigeschossiges Baugerüst entlang der Parkfelder zum Nachbargrundstück errichtet haben zu lassen, um die Durchfahrt zwischen den Liegenschaften und auch die Nutzung der Parkplätze zu verunmöglichen. Es sei verboten, auf Wegrechtsflächen «irgendwelche Bauten zu errichten» oder «irgendwelche Gegenstände zu lagern oder abzustellen», heisst es in der Anklageschrift.

Video verletzt Privatsphäre

Offenbar ist das Verfahren indessen nur die Krönung einer ganzen Reihe von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Auf Nachfrage des Gerichts sagt der Schreinerei-Chef: Die Nachbarin, eine Restaurantbetreiberin, habe des Öfteren die Einfahrt zugeparkt, immer wieder komme es zu Nachtruhestörungen und – was ihn ausserordentlich ärgert – sie würde ihre Küchenabfälle auf seinem Dach entsorgen. «Das habe ich gemeldet und mehrere Fotos eingereicht.» Doch diese hätten den Behörden nicht gereicht.

Die Beamten könnten daraus nicht zweifelsfrei den Schluss ziehen, dass die Nachbarin die Abfälle entsorgt hätte und nicht jemand anders. Der Beschuldigte sagt, dass er daraufhin ein Video gemacht habe, auf dem er die zur Diskussion stehenden Szenen aufgezeichnet hätte. Doch:

«Es ging nur etwa zehn Minuten, da stand die Polizei vor der Tür.»

Denn anscheinend würden Filmaufnahmen die Privatsphäre der Restaurantbetreiberin verletzen, sagt der Schreinerei-Inhaber.

Und das alles, nachdem er der Nachbarin respektive ihrem verstorbenen Mann ein Gratis-Servitut zur Verfügung gestellt habe, sprich: ein Wegrecht. Würde er alles erzählen, «da würden wir drei Stunden reden». Er habe einen ganzen Koffer voller Fotos als Beweise. Schliesslich sagt er:

«Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verblödeln und hier bei Gericht anzutraben.»

Die Richterin weist darauf hin, dass es in dieser Verhandlung nur um den Vorfall mit dem Gerüst gehe. Sie will wissen, ob er dazu noch etwas zu sagen habe. Der Beschuldigte antwortet, er habe das Gerüst zum Schutz der Nachbarin hingestellt. «Es hat auf dem eigenen Platz gestanden, um die Fassade zu flicken.» Etwas entfernt, weil für die Arbeiten eine Hebebühne und fünfeinhalb Meter breite Wandelemente nötig seien, die mit einem Kran abgeladen werden müssten. Da es «im Zuge von Corona Lieferprobleme» gegeben habe, sei das Gerüst länger dort geblieben. Er habe es nach dem richterlichen Entscheid vom Februar umgehend entfernen lassen.

Gericht verhängt Busse

Dies kauft ihm das Gericht allerdings nicht ab. Unter anderem wegen eines zeitgleichen Schreibens an die Nachbarin, in dem es heisst, der Schutz werde erst wieder entfernt, wenn sicher sei, dass weder Personen noch das Schreinerei-Gebäude zu Schaden kommen könnten. Und dass das Gratis-Servitut per sofort aufgelöst sei.

Das richterliche Gremium verurteilt den Schreiner-Chef zu zwanzig Tagessätzen à 140 Franken und 500 Franken Busse, ausserdem muss er die Anwaltskosten der Gegenpartei sowie die Verfahrenskosten übernehmen. Die Richterin sagt zum Schluss, es sei niemandem geholfen, wenn sich der Streit weiterziehe. «Beide Parteien sollten über ihren Schatten springen und ein klärendes Gespräch führen, allenfalls unter Beizug einer Drittperson.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen