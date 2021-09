Arbon: Fünf Museen im Oberthurgau spannen zusammen

Arbon Mit dem Saurer Oldtimer durch den Oberthurgau: Fünf Museen organisieren zusammen einen Erlebnistag Sie wollen etwas Neues ausprobieren, öffnen am Sonntag ihre Tore und chauffieren ihre Besucher mit einem Alten Postauto von einem Ort zum anderen. Am Museeumsssonntag mit dabei sind Autobau und Locorama in Romanshorn, MoMö und Saurer Museum in Arbon und das Automuseum in Lömmenschwil. 21.09.2021, 16.50 Uhr

Ein Oldtimer Postauto von Saurer im Saurer Museum Arbon. Bild: PD

(red/afl) Am kommenden Sonntag steigt ein Kooperationsprojekt mit allen Mobilitätsmuseen rund um Arbon. Wie es dazu kam? Einfach so, sagt Ruedi Baer, Leiter des Saurer Museums in Arbon.

Ruedi Baer, Leiter Saurer Museum in Arbon. Reto Martin

«Wir dachten, jetzt müssen und wollen wir mal etwas machen, etwas Gemeinsames.»

Unter dem Motto «Auto, Apfel, Diesel & Lok» und für einen Pauschalpreis von 20 Franken können das Sauer Museum in Arbon, das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum MoMö in Arbon, die Autobau Erlebniswelt in Romanshorn, die Locorama Erlebniswelt in Romanshorn und das Automuseum in Lömmenschwil besucht werden. Saurer Oldtimer Postautos verbinden die fünf Museen.

«Mobilität auf Schiene und Strasse hat am Bodensee eine grosse Tradition. Daraus sind in Romanshorn, Arbon und Lömmenschwil mit dem Saurer Museum, dem Autobau, dem Locorama und dem Automuseum interessante Erlebniswelten entstanden», schreiben die Organisatoren in ihrem Communiqué.

Zu den historischen Fahrzeugen gesellen sich im Saurer Museum Stick- und Webmaschinen. Zu den umfangreichen Obstplantagen am Bodensee gehört seit 1895 die Mosterei Möhl als wichtiger Verarbeiter. Im MoMö, dem Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum, geht es auf Entdeckungstour durch über 100 Jahre Unternehmensgeschichte mit vielen interaktiven Erlebnissen. 1927 haben bei der Mosterei Möhl Saurer Lastwagen die Pferdefuhrwerke ersetzt.

Zwischen den Museen verkehrt etwa alle 45 Minuten ein Saurer Oldtimer Postauto. Zum Besuch der Museen gilt gemäss Coronaverordnung des Bundesrates die 3-G-Regel.

Ausführliche Informationen gibt es auf den Websites der beteiligten Museen.