René Walther will Stadtpräsident von Arbon werden

Arbon «Meine Erfahrung kann bei vielem helfen»: Der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther liebäugelt mit dem Arboner Stadtpräsidium – im Interview stellt er seine Ziele und Pläne vor Der 52-jährige René Walther (FDP) kandidiert als Stadtpräsident von Arbon. Im Gespräch mit der Thurgauer Zeitung beantwortet er Fragen zum plötzlichen Abgang seines Kontrahenten Matthias Gehring (SVP), redet über das Potenzial des Bodensee-Städtli und sagt, was mit Münsterlingen passiert, falls er gewählt würde.

René Walther in der Arboner Altstadt. Bild: Michel Canonica

Debakel mitten im Wahlkampf: Ihr Kontrahent Matthias Gehring überwirft sich mit der Findungskommission und zieht seine Kandidatur zurück. Was sagen Sie zu den Vorkommnissen?

Das möchte ich nicht kommentieren, ich stehe dem neutral gegenüber. In Zusammenhang mit der Findungskommission habe ich gute Erfahrungen gemacht.

Sie sagen nichts zum Verhalten der Findungskommission?

Nein.

Und zum Verhalten von Gehring?

Auch nicht. – Mir ist wichtig anzumerken, dass das keine Parteienwahl ist: Man wählt den Menschen.

Rechnen Sie sich nach Gehrings Abgang bessere Chancen aus?

Ich rechne mir gar nichts aus. Ich bin der, der ich bin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich gewählt würde – das Amt ist spannend und die Arbeit würde mir ohne Zweifel Spass machen. Aber es liegt an der Bevölkerung, den geeigneten Kandidaten zu bestimmen. Meiner Meinung nach erbringen wir Politiker Dienstleistungen; mir geht es darum mit den Menschen zu arbeiten, deren Wünsche und Bedürfnisse abzuholen.

In dem Zusammenhang interessant: Sie haben Ihre Kandidatur bereits vor der offiziellen Wahl des jetzigen Stadtpräsidenten Dominik Diezi in den Regierungsrat bekannt gegeben, was für Diskussionen gesorgt hat. Wieso?

Einerseits hat mich das Amt gereizt. Andererseits bin ich seit dem Münsterlinger Adventsfenster regelmässig darauf angesprochen worden, da war es mir wichtig, offen und transparent zu kommunizieren. Ausserdem soll Münsterlingen planen können. Auf der Gemeinde gibt es klare Strukturen und die Projekte sind gut dokumentiert, sodass ein allfälliger Nachfolger anknüpfen kann.

Damals wollten Sie sich nicht näher dazu äussern, was genau Sie in Arbon anpacken möchten. Angesprochen haben Sie die Themen Altstadt, Verkehr und Ufer. Könnten Sie das ausführen?

Neben vielem anderem sind der Tourismus und das Gewerbe immer wiederkehrende Themen. Die Entwicklung der Altstadt, die Verkehrsentwicklung und die Gestaltung und Nutzung des Ufers sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren. Wie auch in den Medien erwähnt ist mir bewusst, dass der Stadtrat vieles angestossen und in Arbeit hat. Daran ist anzuknüpfen und gemeinsam weiterzuarbeiten. Meine Erfahrung und mein Wissen könnten dabei helfen.

Können Sie konkreter werden?

Bezüglich der Altstadt wurde bekannterweise viel geplant. Wichtig ist, dies auf den Boden zu bringen, in erster Linie über den Einbezug der Betroffenen. Sprich runterbrechen auf einzelne Schritte: Was kann man einfach und jetzt machen, was mittelfristig, was braucht Zeit und mehr Planung.

René Walther im Gespräch auf der Arboner Redaktion. Bild: Michel Canonica

Was wollen Sie gegen das Lädelisterben tun? Erst kürzlich hat das «Bequem»-Schuhhaus zugemacht und ist weggezogen.

Eine Stadt kann Läden nicht betreiben, aber die Rahmenbedingungen dafür schaffen und attraktiv für Geschäfte bleiben. Das Erscheinungsbild, die Koordination der Nutzungen und des Verkehrs sind dabei zentral. So, dass Perlen wie zum Beispiel «Natürli» oder das Wollenlädeli wieder in ein heterogenes Angebot eingebettet sind.

Können Sie auch hinsichtlich des Verkehrs konkreter werden?

Unter anderem möchte ich den öV nach St.Gallen fördern, da die Stadt ein wichtiges Zentrum für Arbon ist. Dazu gehört der Schnellbus. Das verlangt nach Gesprächen mit den involvierten Stellen, auch bezüglich des Knotenpunkts Wittenbach. – Auch der Seeradweg hat Potenzial. In Zeiten von Corona nutzen die Leute diesen mehr; es gälte in diesem Zusammenhang touristische Unterkünfte zu fördern. Aber auch der innerstädtische Langsamverkehr ist weiterzuentwickeln und kann die Attraktivität der Stadt fördern.

Entlang des Seeufers sind temporäre Gastroangebote angedacht, die jedoch mit Einsprachen blockiert sind. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Einerseits gilt es in Gesprächen die Nutzungen möglichst verträglich mit den verschiedenen Interessen zu koordinieren, andererseits muss weiter an den raumplanerischen Voraussetzungen und damit an den rechtlichen Grundlagen gearbeitet werden. Auch auf kantonaler Ebene, was bereits geschieht.

Ein weiteres Gastro-Dilemma: Kürzlich fand der Prozess zur beliebten «Wunderbar» statt, die allerdings zugehen soll, im Zentrum standen die Erstreckungsklagen der Wirtin. Was sagen Sie dazu?

Ich weiss. Das ist ein privatrechtliches Verfahren.

René Walther würde sich freuen, würde er gewählt. Bild: Michel Canonica

Und was sagen Sie zum dritten Gastro-Gesprächsthema, dem Pergolen-Streit zwischen der Stadt und dem «Roten Kreuz»? Der Wirt ist ja bis vor Bundesgericht gelangt, muss nun wohl aber eine der Überdachungen rückbauen.

Ein wichtiger Grundsatz ist die Gleichbehandlung. Eine ohne Bewilligung erstellte Baute kann rechtlich nur durch ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren stehen bleiben. Das wurde angestossen und ist teilweise noch im Gange. Aus meiner Sicht ist das kein Streit, sondern ein ganz normales Verfahren wie in zig anderen Gemeinden auch.

In Arbon bewegen weitere Themen, die Sie noch nicht angesprochen haben. Bekannterweise besteht der Stadtrat bloss aus Männern. Wie wollen Sie Frauen fördern?

Im Münsterlinger Gemeinderat habe ich immer mit Frauen gearbeitet, was ich als wertvoll empfunden habe. Ausserdem mit Jungen, sprich Unter-25-Jährigen. Da erhielten wir immer die Rückmeldung «wir können etwas lernen», das ist cool.

Stichwort Münsterlingen, abschliessend: Sie haben in einem Interview angesprochen, dass Sie dort Ihre Engagements weiterführen möchten, falls Sie gewählt werden. Welche sind das?

Es ist hauptsächlich eines, ich bin Präsident der Genossenschaft Generationenwohnen, die preisgünstiges Wohnen für Einkommensschwächere fördert. Das möchte ich in einer Übergangsphase in Form von Beratung unterstützen. Alle anderen Engagements würden schon von Amtes wegen gekappt.

Zur Person Der 52-jährige René Walther ist in Uzwil SG aufgewachsen. Vor seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten von Münsterlingen im Jahr 2010 war er in verschiedenen Ingenieurbüros in der Region Ostschweiz in den Bereichen Maschinenbau und Unternehmensberatung tätig, zuletzt als Mitbegründer und Geschäftsführer des Engineering Unternehmens Prodema in Bronschhofen. Seit 2016 sitzt er für die FDP im Kantonsrat. Walther hat zwei Töchter im Alter von 17 und 21 Jahren. Er ist getrennt und lebt seit zwei Jahren in Landschlacht.

René Walther zu... Riva: Das Projekt spaltet die Bevölkerung. Einerseits hat es viele gute Ansätze, welche für die Allgemeinheit Mehrwerte bringen können, andererseits steht die Verträglichkeit der Gebäudehöhe im Raum. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein klares Zeichen gesetzt, dass sie darüber entscheiden möchten. In meinem demokratischen Verständnis ist das der richtige Weg. Ein Gebäude an dieser Lage hat mindestens für die nächsten 40 Jahre Bestand. Die Bevölkerung soll entscheiden, die Exekutive setzt den Willen dann professionell um. Ukraine-Flüchtlinge: Eine Tragödie sondergleichen, die mich betroffen macht. Mein beruflicher Alltag ist zurzeit auf kantonaler und kommunaler Ebene davon geprägt. Die Menschen haben unsere Hilfe verdient, dafür setze ich mich ein. Momentan sind aber die Prozesse zwischen Bund, Kanton, Gemeinden und Privaten noch nicht überall angemessen geregelt. Das muss möglichst bald geklärt werden, damit die berührende Solidarität nicht verpufft. Für Arbon ist es wichtig, dass bei der Definition des Verteilschlüssels die bestehenden Leistungen einbezogen werden, welche die Gemeinde erbringt. Arboner Finanzen: Verschiedene Faktoren wie die Umstellung auf HRMII haben einen Silberstreifen am Horizont erzeugt. Die Finanzen einer Gemeinde werden von zahlreichen internen und externen, mittel- und langfristigen Faktoren beeinflusst. Es gilt, den Steuerfranken möglichst dort einzusetzen, wo er Wirkung für die Menschen und die Gemeinschaft entfaltet. Dazu dient eine strategische Planung, die konsequent umgesetzt wird. Immer mit dem Ziel, die finanzielle Belastung für die Bevölkerung zu reduzieren, die benötigten und gewünschten Leistungen aber sicherzustellen.

Nebst René Walther (FDP) kandidiert auch Harry Ratheiser (Mitte) fürs Stadtpräsidium. Am 13. April um 19 Uhr findet im Seeparksaal eine Podiumsdiskussion mit beiden Kandidaten statt.

