ARbon Mann verging sich sexuell an fünfjährigem Patenkind – und zeigte auch vor dem Gericht keine Reue Ein 26-jähriger Mann vergriff sich an seinem fünfjährigen Patenkind. Nun muss er sich vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Dieses verurteilt ihn nun zu 21 Monaten Haft – davon sechs unbedingt. Das Gericht verschärft die Strafe, weil es dem Beschuldigten an Einsicht und Reue fehle. Christoph Lampart 19.12.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mann verging sich sexuell an seinem fünfjährigen Patenkind. Bild: Christof Schuerpf/KEYSTONE

Neben dem Hauptanklagepunkt, sexuelle Handlungen mit einem Kind, hatte sich der 26-jährige, arbeitslose Schweizer auch wegen der Verleumdung einer Ex-Freundin und des nicht rechtzeitigen Zurückgebens eines Autoverkehrsschildes vor Gericht zu verantworten. Vom Vorwurf der Verleumdung – er hatte einer neuen Freundin erzählt, dass seine Ex eine «Rabenmutter» sei, ohne zu wissen, dass die Frauen sich kannten – sprach das Gericht den Mann frei. «Dass der Chef ein Trottel ist oder ähnliches, hat sicherlich jeder von uns schon einmal unter Freunden gesagt; das ist nur menschlich», begründete Richter den Freispruch. Dass Verpassen des rechtzeitigen Zurückgebens der Schilder sah das Gericht als «unbestritten» an, die Strafe im Gesamtkontext als klein.

Ganz anders bewertete das Gericht das Verhalten des Mannes, dass jener seinem Patenkind gegenüber an den Tag gelegt habe. Der Richter sagt:

«Wir haben einen glasklaren Schuldspruch gefällt. Wir hatten keine Zweifel, dass das so passiert ist. Manchmal gibt es so etwas wie theoretische Zweifel – aber in ihrem Fall nicht.»

Was war geschehen? Nach einem schönen Abend übernachtete der Beschuldigte im Wohnzimmer auf dem Sofa. In der Nacht ging er ins Kinderzimmer, wo sein Patenkind zusammen mit der älteren Schwester schlief. Die ältere Schwester stellte sich schlafend, und bekam so mit, dass der Mann ihre Schwester hinaustrug. Sie wollte nachschauen, doch die Wohnzimmertür war geschlossen und ihr Vater schlief tief und fest, sodass sie ihn nicht aufwecken konnte. Später brachte der Mann sein Patenkind zurück ins Kinderzimmer. Dazwischen – dies sah das Gericht als erwiesen an – forderte er das Mädchen auf, ihn am Glied anzufassen und verging sich an ihr.

Absurde Geschichte aufgetischt

Der Geschichte, welche der Mann hingegen dem Gericht auftischte, schenkte es keinen Glauben. Er sagte, das Mädchen sei ohne sein Zutun ins Wohnzimmer gekommen und habe ihn, den Schlafenden, ausgezogen und an ihm herumgespielt, was ihn, der daraufhin erwacht sei, vollkommen schockiert habe. «Wie soll ein fünfjähriges Mädchen Ihnen zuerst die Trainerhose und dann die Boxershorts ausziehen, ohne dass Sie, ein schlafender Mann von 70 Kilo, etwas davon merken?», fragte der Richter. Und selbst wenn dem so gewesen wäre, dann wäre es wohl das Normalste der Welt gewesen, wenn er die Eltern auf dieses komische Verhalten aufmerksam gemacht hätte. Dies habe er jedoch weder in jener Nacht noch am darauffolgenden Morgen getan. Die Geschichte flog auf, als das Mädchen seiner Mutter am nächsten Tag vom «Geheimnis» erzählte.

Ausserdem hätten die Befragungen der beiden Mädchen deutlich gezeigt, dass sie sich im Alltag ihrem Alter entsprechend verhalten würden. Nichts deute darauf hin, dass sie «frühsexualisiert» sein könnten, wie der Verteidiger des Beschuldigten es zuvor als Möglichkeit in den Raum gestellt hatte.

Vielmehr habe der Mann seine Vertrauensposition schamlos ausgenutzt und zeige auch heute – nach einer über eineinhalb Jahren währenden Therapie – weder Einsicht noch Reue, sondern beharre weiterhin auf einer «absurden Geschichte, die fast ein wenig lächerlich wirkt». Dies verleitete den Richter zur salopp formulierten Aussage gegenüber den übrigen Behauptungen des Mannes:

«Alles andere kann man rauchen.»

Keine Reue – Gericht verschärft Strafmass

Der Richter warf dem Beschuldigten vor, «ein Weltmeister im Verdrängen» zu sein.

«Sie stehen nicht hin, sondern beschuldigen andere.»

Deshalb ging das Gericht, über die 24 Monate bedingt, welche die Anklage gefordert hatte, hinaus. Zwar wurde das Strafmass, da der Mann vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen wurde, auf 21 Monate reduziert, jedoch sechs Monate davon als unbedingt gesprochen. Die restlichen 15 Monate Haft sind dem Beschuldigten bedingt, bei einer Probezeit von drei Jahren, aufgebrummt worden.

Das Gericht verschärfte die Strafe, weil es dem Beschuldigten an Einsicht und Reue für seinen Übergriff fehle. Auch habe er sich nie beim Kind oder der Familie für sein Tun entschuldigt. «Wenn wir Sie jetzt zu 24 oder 21 Monaten bedingt verurteilt hätten, dann müssten wir, aufgrund ihres Verhaltens, davon ausgehen, dass Sie das nicht gross stören würde. Diese sechs Monate sollen Sie aber zum Nachdenken bringen, was Sie dem Mädchen angetan haben. Denn der Übergriff ist gravierend. Wir alle wissen nicht, was dies für Langzeitauswirkungen haben wird. Dass kann erst in der Pubertät kommen oder einfach später. Im schlimmsten Fall kann das ganze Leben beeinträchtigt sein», so der Richter.

Des Weiteren wurde dem Mädchen eine Genugtuung von 6'000 Franken zugesprochen. Die Untersuchungs- und Verteidigerkosten belaufen sich auf über 30'000 Franken, für welche der Beschuldigte, selbst Sozialhilfeempfänger, geradezustehen hat, falls er irgendwann wieder zu Geld kommen sollte.