Arbon «Leider können wir aktuell keine Auskünfte erteilen:» Wie es um die Pläne betreffend das HRS-Hotel beim Saurer WerkZwei steht, ist plötzlich unklar Ursprünglich wollte der Generalunternehmer HRS das sogenannte «Hotel WerkZwei» auf dem Saurer-Areal nur bauen, wenn auch das Projekt Riva auf dem Gelände des leerstehenden «Metropol» realisiert werden kann. Das soll sich nun geändert haben. Die Stossrichtung ist allerdings unbekannt. Vermutlich, weil nach wie vor kontroverse Fragen rund um das «Riva» im Raum stehen. Tanja von Arx 28.05.2021, 05.15 Uhr

Visualisierung des Hotels «WerkZwei», Stand Frühling 2019. Bild: PD

Es ist ein Dauerthema. Und nicht eben ein freudiges. Weitum ist bekannt, dass in Arbon Übernachtungsmöglichkeiten fehlen; Gäste von weiter her sind oftmals gezwungen, auf Hotels und Landgasthöfe in der Umgebung wie in Egnach oder Romanshorn auszuweichen, wo sich die Lage darüber hinaus auch nicht eben rosiger zeigt.

Deshalb beschäftigt ein grosses Projekt nach wie vor: Das geplante Hotel der HRS Real Estate AG im Saurer WerkZwei, konkret zwischen der NLK, der Casa Giesserei und der BKW2-Kantine. Der Generalunternehmer hat den Bau allerdings an die Bedingung geknüpft, dass auch sein Projekt «Riva» mit den zwei Hochhäusern auf dem Gelände des seit mittlerweile fünf Jahren leerstehenden Hotel Metropol realisiert werden kann, das für Diskussionen sorgt (unsere Zeitung berichtete). Diese enge Bindung der beiden Projekte soll es nicht mehr geben, hat die Thurgauer Zeitung von zuverlässiger Seite erfahren.

Die HRS will keine Auskunft geben

Thomas Meier vom Marketing der HRS sagt gestern aber auf Anfrage auch zu den angekündigten Gesprächen mit Investoren und zum Baugesuch: «Leider können wir zu Ihren Fragen aktuell keine Auskünfte erteilen.» Was verwunderlich ist.

Martin Kull, HRS-Inhaber.

Ralph Ribi

Im Nachgang zum erfolgreichen runden Tisch betreffend das umstrittene «Riva» liess sich HRS-Inhaber Martin Kull Anfang März noch mit den Worten zitieren: «Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Dezember oder Januar mit dem Bau des Hotels starten können.» Und: «Es ist vorgesehen, dass der gleiche Betreiber die beiden Hotelanlagen Riva und WerkZwei führt.» Damals war für Kull die Welt aber auch noch in Ordnung. Nur wenig später hat die IG Pro Metropol dann angekündigt, weiter gegen das «Riva» vorzugehen (TZ vom 10. März).

Auch die mutmasslichen Betreiber halten sich zurück

Von verschiedener Seite war zu vernehmen, dass die «b_smart»-Hotelkette ein Self-Check-In plane, sprich ein automatisiertes Hotel ohne Rezeption. Das Unternehmen vor allem vertreten in Liechtenstein und dem Rheintal teilt auf Anfrage mit: «Durch unsere Wachstumsstrategie in der Schweiz sind wir ständig in unterschiedlichen Gesprächen für mögliche Standorte.» Die Kommunikationsverantwortliche Tamara Weishaupt sagt indessen:

«Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir nur über abgeschlossene Verhandlungen kommunizieren und Spekulationen bezüglich nicht abgeschlossener Verhandlungen grundsätzlich weder bestätigen noch dementieren.»

Stadtpräsident Dominik Diezi.

Ralph Ribi

Derweil sagt Stadtpräsident Dominik Diezi:

«Das Hotel liegt uns sehr am Herzen.»

Man sei dringend darauf angewiesen, nebst den alternativen Gastroangeboten am See. «Zwar gibt es Zimmer im ‹Seegarten›, der ‹Krone›, dem ‹Römerhof›, in der ‹Wunderbar› und im ‹Roten Kreuz›, aber in Arbon gibt es kein grösseres Hotel beispielsweise für Gruppen.» Das Projekt könne einen Ersatz schaffen für die Hotelzimmer des geschlossenen «Metropol».

Das Hotel soll einen Ersatz für die Zimmer des leerstehenden «Metropol» bieten. David Grob

Laut Diezi sei besagtes Gelände der richtiger Ort dafür, «neben dem geplanten Historischen Museum, dem Presswerk und nun auch bald dem Arbopark» - Besucher könnten einen Ausflug machen und sich alles in der Umgebung ansehen. «Ich bin sehr froh, wenn das Projekt zum Fliegen kommt.»

«Das gehört zusammen»

Der Stadtpräsident ergänzt, das Hotel sei ein wichtiger Bestandteil eines Gesamtkonzepts: Vorne am See gebe es beim «Riva» zirka 25 noble Zimmer mit Seeblick. «Die Anzahl konnte im Rahmen der Konzepterarbeitung verdoppelt werden.» Fussläufig im neuen Hotel dann zusätzlich 60 bis 100 Zimmer. «Das gehört zusammen.» Plus minus würde man darüber die Kapazität des «Metropol» erreichen, so Diezi.