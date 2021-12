«Riva»: Ein ehemaliger Arboner Stadtrat bekämpft die Hochhäuser

Kontroverse um Hochhäuser in Arbon: Warum der ehemalige Stadtrat Peter Gubser einst für «Riva» eingestanden war – und warum er es heute bekämpft

Peter Gubser gehörte früher dem Arboner Stadtrat an, der sich für den Bau der beiden geplanten Hochhäuser auf dem Areal des ehemaligen Hotel Metropol einsetzte. Jetzt kämpft er an vorderster Front gegen dieses Projekt namens Riva. Es scheint, als hätte er die Fronten gewechselt. Doch dem ist offenbar nicht so.