Arbon Kein Puff mehr: Die «Schifflände» wird zum Hostel und bekommt einen neuen Namen Nachdem Kybun-Chef Karl Müller die Liegenschaft an der Hafenstrasse in Arbon letztes Jahr gekauft hatte, standen die oberen Stockwerke leer. Jetzt ist entschieden, was damit passiert. Alessa Sprinz 10.12.2020, 18.30 Uhr

Der ehemalige Erotikbetrieb Schifflände in Arbon.

Donato Caspari (3. April 2019)

Die «Schifflände» wird umgebaut. Seit letztem Jahr gehört die Liegenschaft der Firma Imhotep AG in Roggwil. Gekauft hat sie Kybun-Chef Karl Müller, nachdem sich die Familie im Nachbarhaus – welches ebenfalls Müller gehört – über das Erotiklokal beschwert hatte. Ständig hätten leicht bekleidete Frauen an den Fenstern gestanden und unter anderem kaputte Weingläser hätten im Garten gelegen.

Nach dem Kauf kündigte Müller dem Pächter, der die Kontaktbar führte, umgehend. Danach standen die oberen Stockwerke leer. Sechs Stammgäste der Beiz führten diese als neue Pächter im Erdgeschoss weiter. Lange war nicht klar, was mit den leerstehenden Obergeschossen passieren soll. Karl Müller junior, welcher das Projekt führt, habe mit Stadtpräsident Dominik Diezi besprochen, was Arbon am meisten braucht, sagt er auf Anfrage. Die Stadt habe zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten, so das Fazit der Gespräche.

Hostel statt Kontaktbar

Jetzt hat sich Müller entschieden: Im Obergeschoss der Schifflände soll ein kleines Hostel mit 12 bis 15 Zimmern entstehen. Die Beiz im Erdgeschoss bleibt weiterhin bestehen, versichert er. «Ich vermute, dass der Bodensee-Tourismus weiter zunehmen wird», sagt Müller. Er wolle das Hostel darum auch für die zahlreichen Velofahrer bauen, die im Sommer vorbeikommen. Auf dem Gelände soll es auch Parkplätze für Fahrräder geben.

«Wir wollen zudem Ladestationen für die E-Bikes installieren.»

Der Umbau werde laut einer Offerte zwischen 1,8 und zwei Millionen kosten. Der Baustart sei für Frühling 2021 geplant, die Eröffnung dann im Jahr 2022. Die Zimmer werden voraussichtlich zwischen 80 und 120 Franken pro Nacht kosten. Den Namen des Hostels will Müller noch nicht verraten.

«Schifflände wird es aber nicht heissen.»