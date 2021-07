Knatsch Arboner Wirt kann nach jahrelangem Rechtsstreit aufatmen: Er darf seine Pergolen vorerst stehen lassen Der Thurgauer Heimatschutz ist entsetzt: Der Arboner Wirt des «Roten Kreuzes» darf seine umstrittenen Pergolen weiter nutzen. Markus Schoch 23.07.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr muss er sich vermutlich wegen der Pergolen keine Sorgen mehr machen: Gionatan Capuano, der Wirt des «Rotes Kreuzes». Bild: Reto Martin

Es ist noch nichts gewonnen. Aber Gionatan Capuano muss sozusagen nicht schon vom Platz, bevor das Spiel zu Ende ist. Seit mittlerweile vier Jahren kämpft der Arboner Wirt darum, nachträglich eine Baubewilligung für zwei Pergolen zu erhalten, die er illegal erstellt hat. Als bislang letzte Instanz hat das Verwaltungsgericht im März entschieden, die beiden Regen- und Sonnenschutzvorrichtungen seien unter anderem aus Gründen des Ortsbildschutzes nicht bewilligungsfähig. Der Fall liegt jetzt beim Bundesgericht.

Die Vorgeschichte Im Frühling 2017 bemerkte die Baubehörde, dass beim «Roten Kreuz» illegal ein Sonnendach für das Gartenrestaurant sowie eine Gartenbar mit Pergola erstellt worden waren. Im nachträglichen Baubewilligungsverfahren verweigerte die Stadt Arbon die Bewilligung für die Pergola und ordnete deren Rückbau an. Allerdings erteilte sie die Bewilligung für das Sonnendach. Gegen Letzteres erhob der Thurgauer Heimatschutz Rekurs. Der Wirt des «Roten Kreuzes» erhob seinerseits Rekurs, weil er seine Pergola behalten wollte. In der Folge entschied der Kanton, dass beide Bauten nicht bewilligungsfähig sind. Ein weiterer Rekurs des Wirts wurde durch das Verwaltungsgericht abgewiesen. Aktuell liegt der Fall beim Bundesgericht. (afl)

Bis zu dessen Urteil will Capuano die Pergolen weiter nutzen, was nach Meinung des Thurgauer Heimatschutzes jedoch nicht angeht. Das Bundesgericht hat in dieser Streitfrage jetzt eine Verfügung erlassen, welche Capuano eine Schonfrist bis zum abschliessenden Entscheid gewährt.

Die Verfügung wird von den Beteiligten allerdings völlig unterschiedlich interpretiert.

Für die Stadt wäre ein Verbot unverhältnismässig

So präsentiert sich die Situation in der Gartenwirtschaft. Bild: Reto Martin

Entscheidend für Capuano: Die Stadt als zuständige Instanz sieht keinen Handlungsbedarf. Heisst: Der Besitzer des «Roten Kreuzes» darf auch künftig in beiden Gartenterrassen Gäste bewirten und die Storen ausfahren, wenn Regen fällt oder die Sonne vom Himmel brennt. «Seitens des Bundesgerichts gibt es in dieser Sache nach wie vor keinen abschliessenden rechtskräftigen Entscheid. Diesen gilt es abzuwarten», schreibt die Stadt in einer Stellungnahme.

Es ist die Position, auf die sich der Stadtrat bereits im April geeinigt hatte, als er das im letzten Jahr ausgesprochene Verbot zur Nutzung der Sonnensegel und einer der beiden Gartenwirtschaften teilweise ausser Kraft setzte mit Verweis auf die ausserordentlich schwierige Situation der Gastrobranche. Das Verbot durchzusetzen, wäre in der aktuellen Lage unverhältnismässig, liess sich Stadtpräsident Dominik Diezi damals zitieren. Und an dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert – Verfügung des Bundesgerichts und Rechtslage hin oder her.

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz.

Bild: Ralph Ribi

Thurgauer Heimatschutz ist verärgert

Der Thurgauer Heimatschutz hingegen versteht die Welt nicht mehr. Für Geschäftsführer Gianni Christen ist klar: Eigentlich müsste der Stadtrat jetzt zwingend auf seinen Entscheid zurückkommen und wie ursprünglich geplant beim «Roten Kreuz» durchgreifen. Christen sagt:

«Es besteht selbstverständlich Handlungsbedarf.»

Das Bundesgericht beziehungsweise dessen Präsident habe sich in seinem Entscheid vom 6. Juli unmissverständlich ausgedrückt: Es dürfe vom Wirt nur nicht verlangt werden, schon jetzt die Pergolen abzubrechen, weil ihm dadurch ein nicht wiedergutzumachender Nachteil entstehen könnte. Alles andere wäre in der Lesart von Christen nicht nur zulässig, sondern eigentlich dringend geboten.

Capuano so weitermachen zu lassen, sei rechtswidrig und nicht zu tolerieren, sagt Christen.

«Für eine Nutzung der beiden Pergolen gibt es keine aufschiebende Wirkung – sie ist also untersagt. Und das müsste Stadtpräsident Dominik Diezi als Jurist eigentlich wissen.»

Nach Meinung von Christen müsste die Stadt auch den Betrieb der Gartenwirtschaft ohne Baumbestand sofort verbieten. Dafür habe es nie eine nachträgliche Bewilligung gegeben.

Diesen Teil der Gartenwirtschaft soll Gionatan Capuano nach Meinung des Thurgauer Heimatschutzes ab sofort nicht mehr nutzen dürfen. Bild: Reto Martin

Capuano: «Was läuft in Arbon falsch?»

Gionatan Capuano seinerseits versteht den Heimatschutz nicht. An der neuen Pergola auf der Terrasse des «Metropol» – ein anderer Gastronom hat für das Hotel gleich neben dem «Roten Kreuz» eine Baubewilligung für eine Pergola erhalten – habe er schliesslich nichts auszusetzen, obwohl die Ausgangslage identisch sei.

Gionatan Capuano, Wirt des Restaurants Rotes Kreuz. Bild: Reto Martin

Die Situation beim «Metropol» sei eine völlig andere, widerspricht ihm Christen. Das einstige Hotel inklusive Terrasse liege in einer Bauzone, die Gartenwirtschaft des «Roten Kreuzes» dagegen befinde sich in der Erholungs- und Grünzone, wo Pergolen einfach nichts zu suchen hätten. Zu diesem Schluss kam zuletzt auch das Verwaltungsgericht.

Zwischennutzungen auch in der Erholungs- und Grünzone

Pergola beim ehemaligen Hotel Metropol. Bild: Manuel Nagel

Ein Teil der Pergolen befinde sich in der Bauzone, stellt Capuano klar. Doch die Differenzierung sei reine Spitzfindigkeit und letztlich bedeutungslos. Denn all die geplanten gastronomischen Zwischennutzungen am See mit teilweise aufwendigen Bauten wie beim Containerdorf auf dem Hafendamm kämen ebenfalls in die Erholungs- und Grünzone zu liegen. Und niemand störe sich daran. Und schon gar nicht der Heimatschutz. Nur ihm drehe der Verband einen Strick.

Es sei richtig, dass sie gegen die Baubewilligungen für die befristeten Gastroprojekte am See keine Einsprache gemacht hätten, sagt Heimatschutz-Geschäftsführer Christen.

«Aber die Ausgangslage ist eine ganz andere.»

Es handle sich um Zwischennutzungen. Capuano wundert sich über die Erklärung und kommt ins Grübeln.

Wirt kann sich Betrieb als Zwischennutzung vorstellen

Wenn dem tatsächlich so sei, dann hätte ihm die Stadt doch vorschlagen können, das Baugesuch für die beiden Pergolen zurückzuziehen und ein neues für eine Zwischennutzung einzureichen, sodass er zumindest die nächsten vier Jahre eine betriebliche Perspektive gehabt hätte. Diese Lösung wäre auch keine Mogelpackung, sagt Capuano. Die Pergolen seien wie alle anderen Gebäulichkeiten der Gastrobetriebe mit Ablaufdatum problemlos demontierbar. «Ich habe sie in einer Woche abgebaut.»

Wie das Bundesgericht die Sachlage sieht, werden die Beteiligten vermutlich erst im nächsten Jahr erfahren. Capuano jedenfalls geht davon aus, dass er die laufende Saison ohne Einschränkungen zu Ende machen kann. Alles andere lässt er auf sich zukommen. Richtig freuen über die Galgenfrist kann er sich nicht. Er fühle sich auch nach 18 Jahren als Gastwirt in Arbon unwillkommen – mehr denn je. Daran ändere die aktuelle Grosszügigkeit der Stadt nichts. «Auch wenn die Geste toll ist.»