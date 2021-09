Eröffnungstermin des Arboparks ist offen

Arbon «Eröffnung während der Pandemie kommt nicht in Frage»: Erstmals äussern sich die Initianten des Indoor-Freizeitparks in Arbon – und halten am Plan fest Das Projekt des grössten Indoor-Freizeitparks der Schweiz lebt weiter. Zwar komme eine Eröffnung während der Pandemie für die Initianten nicht in Frage. Die Verantwortlichen sind aber überzeugt, dass die geplante Indoor-Freizeitanlage «an dieser einmaligen Lage in Arbon ein grosser Erfolg werden wird». Markus Schoch 03.09.2021, 08.50 Uhr

In dieser früher von der Firma Saurer genutzten Industriehalle soll der Arbopark Platz finden. Bild: Andrea Stalder

Lange haben die Verantwortlichen nicht auf Anfragen der Thurgauer Zeitung reagiert. Am Freitagmorgen brachen Sie das Schweigen und verschickten eine Medienmitteilung, in der sie Antworten geben auf die offenen Fragen. Das Wichtigste voraus: Das Projekt des grössten Indoor-Freizeitparks der Schweiz in einer Industriehalle im Saurer WerkZwei ist nicht gestorben.

«In den vergangenen Wochen und Monaten haben zwischen der Arbopark Promotion AG sowie den zuständigen Stellen bei der Stadt Arbon und dem Kanton Thurgau mehrere sehr konstruktive Gespräche stattgefunden. Dabei konnten sinnvolle Lösungen für alle offenen Fragen gefunden werden», heisst es in der Mitteilung. In Bezug auf die Baubewilligung gebe es nun von Seiten Arbopark keine Vorbehalte mehr. «Wir sind damit zufrieden.»

Corona macht ihnen einen Strich durch die Rechnung

Und trotzdem wird die Betreibergesellschaft jetzt nicht sofort loslegen. «Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Die Corona-Epidemie scheint leider entgegen ursprünglichen Annahmen und erreichtem Impffortschritt in diesem Jahr noch nicht ausgestanden», heisst es in der Mitteilung weiter. Die entsprechenden Auswirkungen im Alltag und speziell auch in die Freizeit- und Eventbranche wohl auch noch nicht. Es sei die Rede von einer vierten Welle, und die Forderungen nach Verschärfung der Massnahmen würden wieder lauter.

«Es ist mehr als unklar, ob erneut mit verschiedenen Restriktionen wie ständiger Maskentragpflicht, Zutrittsbeschränkungen und anderen Einschränkungen oder sogar einem monatelangen Lockdown gerechnet werden muss.» Eine Eröffnung während der Pandemie sei deshalb für den Verwaltungsrat von Arbopark nicht denkbar, die Verantwortung gegenüber künftigen Mitarbeitern, Lieferanten und Investoren lasse aus Sicht dieses Gremiums keinen anderen Schluss zu.

«Infolge dieser leider anhaltenden Unsicherheiten hat der Verwaltungsrat von Arbopark entschieden, vorerst mit der Eröffnung zuzuwarten und zuerst die weitere Entwicklung in dieser Pandemie und die entsprechenden Entscheide der Politik und der Behörden abzuwarten und zu verfolgen, bevor dann über ein potenzielles Eröffnungsdatum entschieden wird.»

Überzeugt vom Erfolg des Projekts

Die Verantwortlichen der Arbopark sind nach eigenen Angaben nach wie vor davon überzeugt, dass das Projekt «an dieser einmaligen Lage in Arbon ein grosser Erfolg werden wird». Dieser Erfolg werde mit Blick auf die nächsten 20 Jahre nicht davon abhängen, ob die Eröffnung ein paar Monate früher oder später stattfinde. «Eine Eröffnung aber, die von stark störenden Massnahmen ausserhalb unseres Einflussbereiches negativ beeinflusst wird, hingegen schon.»