Historisches Zentrum «Jetzt ist eine da, die sich kümmert»: Die Stadt Arbon hat eine Altstadtentwicklerin eingestellt Irina Joller soll dem historischen Zentrum Arbons neues Leben einhauchen. Im Interview verrät sie, wie sie das anstellen wird und in welcher Ecke sie anfängt. Annina Flaig Jetzt kommentieren 09.02.2022, 04.30 Uhr

Irina Joller soll das historische Zentrum Arbons aufwerten. Bild: Belinda Schmid

Irina Joller, sind Sie die Retterin in der Not für die Arboner Altstadt?

Irina Joller: (lacht) Oha, da wären die Erwartungen riesig. Ich spüre in der Bevölkerung zwar eine gewisse Erwartungshaltung, vor allem aber auch Freude darüber, dass jetzt eine da ist, die sich um die Altstadt kümmert. Einige Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits mit Anliegen zu mir gekommen.

Was sind das für Anliegen?

Jemand hat zum Beispiel angeregt, dass man die Pflanzgefässe, die zur Fahrbahnverengung dienen, doch für Urban Gardening nutzen oder neu bepflanzen könnte.

Was sagen Sie dazu?

Ich bin offen für neue Ideen.

Wo möchten Sie denn anfangen, die Altstadt zu beleben?

Auf dem Marktplatz und der Hauptstrasse.

Wo gibt es in Arbon denn einen Marktplatz? Meinen Sie den Fischmarktplatz?

Nein, ich meine den Platz vor dem Schloss, ab der Kreuzung Promenadenstrasse und Hauptstrasse bis zur Ecke Pizzeria Hostaria, der gegenwärtig nur als Verkehrsfläche dient und wo Autos parkiert werden. Daraus soll ein zentraler Begegnungsort entstehen, ein neuer schöner Marktplatz eben.

Während Sie versuchen, das Städtli aufzuwerten, blutet dieses weiter aus. Ende Januar verlor die Altstadt mit dem «Bequem Schuhhaus» ein Traditionsgeschäft.

Das ist bedauerlich. Mein Ziel ist es, wieder neue Läden in die Altstadt zu holen, und Bedingungen zu schaffen, damit diejenigen, die es noch gibt, weiterhin hier bleiben. Wo dies nicht geschieht, lassen sich ehemalige Ladenlokale als Arbeitsplätze oder Co-Working-Spaces nutzen. Gegebenenfalls sind auch Zwischennutzungen denkbar.

Wie kann das gelingen?

Indem wir zum Beispiel schöne Begegnungsorte schaffen, möglichst viele der Tausenden von Velotouristen durch die Altstadt führen und das Verkehrsregime auf der Hauptstrasse nochmals überdenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass man daraus eine Begegnungszone macht.

Einige Einwohnerinnen und Einwohner von Arbon haben sich mit ihren Anliegen bereits an Irina Joller gewandt. Bild: Belinda Schmid

An der Verkehrsführung in der Altstadt scheiden sich die Geister. Das hat vor rund drei Jahren die Abstimmung zur Vorlage «Lebensraum Altstadt» gezeigt. Die Stimmung war damals gehässig. Wieso denken Sie, dass es diesmal besser laufen wird?

Weil wir diesmal extrem viel Wert darauf legen, dass die Bevölkerung miteinbezogen wird. Wir werden unter anderem mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Liegenschaften sowie Anwohnenden und Vertreterinnen und Vertretern von Gewerbe und Gastronomie sogenannte «Gassenclubs» organisieren. Das heisst, dass wir immer wieder zusammenkommen werden, um Bedürfnisse auszutauschen und gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten.

Im Oktober präsentierten die Experten von Espace Suisse bereits eine Strategie, welche sie während Monaten unter Einbezug der Bevölkerung erarbeitet hatten.

Ja, genau in dieser Nutzungsstrategie wurden die Massnahmen definiert. Meine Arbeit ist es nun, diese zu konkretisieren und schrittweise umzusetzen. Am Beispiel Marktplatz – den ich, wie gesagt, prioritär angehen will – heisst das etwa, dass wir festlegen, ob es einen Brunnen geben soll, neue Sitzgelegenheiten, eine schöne Bepflanzung, etwas zum Spielen für die Kinder. Wir sind aktuell daran, einen konkreten Projektbeschrieb auszuarbeiten.

Wann werden die ersten Ergebnisse sichtbar sein?

Möglichst bald. Die Herangehensweise ist eine andere als beim Projekt «Lebensraum Altstadt». Das war ein Grossprojekt. Die Nutzungsstrategie besteht aus vielen Massnahmen, welche nun in einzelnen Projekten umgesetzt werden. Daraus entsteht ein Gesamtkonzept – eine aufgewertete Altstadt. So werden wir viel schneller erste schöne Resultate haben.

Wird es keine Volksabstimmung mehr geben?

Doch, es wird bei grösseren Strassen- und Infrastrukturprojekten, wie beispielsweise der Hauptstrasse, wieder eine Volksabstimmung geben. Wir arbeiten zurzeit den Zeitplan und den Projektbeschrieb aus und werden zu gegebener Zeit wieder darüber informieren.

Ein Arboner sagte einmal an einer Infoveranstaltung, viel gewonnen wäre nur schon, wenn die Strassen schöner und die Fassaden der Häuser alle frisch gemalt wären.

Ja, das ist ein wichtiger Punkt.

Werden Sie die Ladenbesitzer anrufen und ihnen vorschlagen, die Fassaden neu zu malen?

Ich werde sicherlich das Gespräch mit den Vermietern suchen und versuchen, sie ins Boot zu holen, denn ohne sie geht es nicht. Es sollte so sein, dass, wenn man Strassen und Plätze aufwertet, neue Mieter gewonnen werden können und es sich dadurch für den Vermieter dann auch lohnt, seine Fassade neu zu streichen.

Zur Person Bild: Belinda Schmid Eine Quartier- und Arealentwicklerin für Arbon Irina Joller ist 32 Jahre alt und wohnt zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Lommis. Seit Anfang dieses Jahres ist sie als Quartier- und Arealentwicklerin bei der Stadt Arbon angestellt. Joller ist studierte Betriebsökonomin. Zuvor war sie für ein international tätiges Detailhandelsunternehmen als Projektleiterin Expansion tätig. (afl)

