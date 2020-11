Arbon ist wieder eine «Kinderfreundliche Gemeinde»

Kinder sitzen auf dem Stuhl des Arboner Stadtpräsidenten

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums zur Kinderrechtskonvention wird die Veranstaltungsreihe "links to your rights" in Arbon durchgeführt. In diesem Rahmen haben am Mittwochnachmittag zwei Stadträte Kindern die Stadt erklärt.