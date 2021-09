Tecti baut in Stachen 110 neue Wohnungen

Arbon In Stachen entstehen 110 neue Wohnungen Am Donnerstag begannen die Arbeiten für die Überbauung Holzgass gegenüber der Mosterei Möhl. Es war ein langer Weg bis zum Spatenstich. Markus Schoch 30.09.2021, 16.32 Uhr

Spatenstich mit Dölf Früh (Mitte links) und Jürg Keel (Mitte rechts). Bild: Ralph Ribi

Was lange währt, wird endlich gut. Neun Jahre nach ersten Gesprächen geht es los mit der bisher grössten Überbauung in Stachen. Sie heisst «Holzgass» und umfasst 65 Miet- sowie 45 Eigentumswohnungen in zwölf Häusern, die im Frühling beziehungsweise Sommer 2024 bezugsbereit sein sollen. Bis dahin werden auf der 15'000 Quadratmeter grossen Wiese für 25 Millionen Franken 950 Pfähle in den Boden gerammt, 1000 Tonnen Stahl verbaut und 30 Millionen Kilo Beton gegossen. Bauherr ist das Familienunternehmen Tecti aus Teufen, deren Verwaltungsratspräsident Dölf Früh ist, der ehemalige Präsident des FC St.Gallen.

Die Pläne hätten in all den Jahren immer wieder Veränderungen erfahren, sagte Jürg Keel beim Spatenstich am Donnerstagmorgen. Er ist Inhaber der Firma Akkurat, die das Projekt leitet. Zuerst sei die Überbauung in den Augen der zuständigen Behörden zu wenig dicht gewesen, dann zu dicht, blickte er zurück. Insgesamt achtmal hätten sie beziehungsweise andere Beteiligte über die Bücher gehen müssen, bis im letzten Jahr alles zur Zufriedenheit der Bewilligungsbehörden gewesen sei. Keel sagte:

«Wir mussten einige Hürden nehmen und Zusatzschlaufen machen».

Der Aufwand habe sich aber gelohnt. «So haben wir heute ein Projekt, das allen Freude macht.» Auch dem lokalen Gewerbe. Die Tecti habe sich dafür eingesetzt, dass die am Bau beteiligten Unternehmen «möglichst aus der Region sind», damit die Wertschöpfung hier bleibe.

Altes Bauernhaus bleibt stehen

Teil der Überbauung ist ein ehemaliges Bauernhaus an der Kreuzung vor dem Schulhaus Stachen. Es ist geschützt und darf nicht abgebrochen werden. Ein örtlicher Architekt hat die seit zehn Jahren leer stehende Liegenschaft übernommen und will sie sanieren. Im Moment laufen gemäss Keel Abklärungen mit der Denkmalpflege darüber, was baulich verändert werden darf und was nicht.