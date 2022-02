Maskenbildnerin Sandra Wartenberg arbeitet in Arbon

Arbon «Ich wollte immer hinter der Bühne arbeiten»: Maskenbildnerin hat schon David Hasselhoff geschminkt Sandra Wartenberg fertigt in Arbon für Theaterproduktionen Perücken an und macht Masken. Sie hat aber auch schon fürs Fernsehen gearbeitet. Rita Bolt 16.02.2022, 16.26 Uhr

Um passende Perücken zu fertigten, nimmt Maskenbildnerin Sandra Wartenberg erst mit Plastikhauben die Masse. Bild: Michel Canonica

«Die Perücken müssen perfekt sitzen, damit sich die Darsteller sicher fühlen und sich auf ihre Rollen konzentrieren können», sagt Sandra Wartenberg. Damit das so ist, «bubbelt» die Maskenbildnerin. Sie stülpt der Musicaldarstellerin eine Plastikhaube über den Kopf, stabilisiert sie mit Klebestreifen und bestimmt so die Kopfform und -grösse.

«Wir bubbeln bei allen Darstellern», sagt die Maskenbildnerin und lacht. Statt mit Plastikhauben könnte sie die Kopfgrösse auch mit einem Gipsabdruck bestimmen, aber Plastikhauben seien einfacher bei 40 Darstellern wie aktuell im Fall des Theatervereins Fürstenland.

Bis zu 300 Perücken lagern in Arbon

In ihrer Werkstatt in Arbon hat Sandra Wartenberg sicher 200 bis 300 Perücken gelagert, auch historische wie Rokoko-Perücken. Anhand der Bubbles sieht sie, ob einige der Perücken für die neue Produktion des Theatervereins passen und umgearbeitet werden können oder ob es Neuanfertigungen braucht.

Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wird sie einige der Perücken neu knüpfen müssen. Denn das Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» spielt in den 1960er-Jahren.

«Die Hochsteckfrisuren von damals sind aufwendig und die Perücken sind nicht in ein paar Minuten frisiert.»

Sandra Wartenberg war einst die Chefmaskenbildnerin des Theaters St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Komme dazu, dass vor der Vorstellung nicht genug Zeit bleibe, um alle eigenen Haare zu toupieren und hochzustecken. Sandra Wartenberg wendet sich im Gymnasium Friedberg, wo der Verein gerade probt, wieder den Darstellerinnen und Darstellern zu. Die nächste Person bitte. Und das Bubbeln geht weiter.

Mit dem Theatervirus infiziert

Sandra Wartenberg war mit ihrer Maskenwerkstatt, so heisst ihr Unternehmen, vor ein paar Jahren noch in Gossau an der Mooswiesstrasse ansässig. An derselben Adresse befand sich damals ein kleines Studio für Pay-TV. Für dieses konnte sie jeweils die Moderatoren schminken.

Das Studio ist weg und sie auch. Heute arbeitet sie mit ihren sechs Auszubildenden im Zentrum von Arbon. Die Maskenwerkstatt ist ein haariger Ort; sie gleicht einem Coiffeursalon.

Eine Herzensangelegenheit sind Wartenberg jene Perücken, die sie für Krebspatienten auf Mass fertigt. Überall hängen fertige und halb fertige Perücken sowie Haarteile oder stehen Übungsköpfe, die frisiert werden wollen. «Ausser mir gibt es in der Schweiz nur noch das Theater St.Gallen und das Schauspielhaus Zürich, an denen die Ausbildung zum staatlich geprüften Maskenbildner angeboten wird», erklärt Wartenberg. Für den Ausbildungsbeginn 2022 hat sie noch einen Ausbildungsplatz zu vergeben.

Ihre Liebe zur Maskenbildnerei wurde im Deutschen Theater Göttingen geweckt. Sie wollte dort eigentlich im Maalsaal schnuppern, aber es gab da gerade keinen Platz, darum setzte man sie in die Maske. «Dort hatte niemand Zeit für mich, aber ich habe gesehen, wie Menschen für die Bühne verändert wurden und das hat mich sehr fasziniert», erinnert sich die quirlige Maskenbildnerin.

Von da an war sie mit dem Theatervirus infiziert.

«Ich wollte aber immer hinter der Bühne arbeiten und nicht auf der Bühne stehen.»

Nach diesen Schnuppertagen brach sie die Schule ab, absolvierte eine Friseurlehre und begann dann die Ausbildung zur Maskenbildnerin – ebenfalls am Deutschen Theater Göttingen.

Aus zwei Gründen selbstständig gemacht

Das Herz von Sandra Wartenberg schlägt für das Theater. Sie hat zehn Jahre als Chefmaskenbildnerin am Theater St.Gallen gearbeitet, hat sich dann aber selbstständig gemacht, um sich einerseits der Ausbildung von Maskenbildnern zu widmen und anderseits Produktionen auf verschiedenen Bühnen zu begleiten.

Sitzt die Perücke, können sich Darstellerin und Darsteller auf ihr Schauspiel konzentrieren. Bild: Michel Canonica

Sie schwärmt von den Aufführungen im Schloss Sanssouci (Potsdam), den Festspielen auf Gut Immling (Chiemgau) oder den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen. Sie verrät, dass sie auch ein Jahr lang beim Schweizer Fernsehen, unter anderen bei «Benissimo», gearbeitet hat. «Beni Thurnheer habe ich nicht schminken dürfen», sagt die 52-Jährige und lacht. Das sei Chefsache gewesen.

Aber Bonnie Tylor oder David Hasselhoff habe sie abpudern dürfen. Beim Fernsehen gehe es hauptsächlich darum, das Make-up dezent in Kamera und Licht erscheinen zu lassen. Sie wolle aber ein Teil der Produktionen sein, Menschen anders aussehen lassen, so wie sie es beim Theaterverein Fürstenland macht. Und sich am Applaus freuen können, auch wenn sie nicht im Rampenlicht steht.

Die Maskenwerkstatt bietet am Donnerstag, 24. Februar, vor dem Rorschacher Vampirball einen Schminkservice an. In der Eventhalle an der Industriestrasse 36 verwandelt sie Frauen und Männer in gruselige Vampire. Reservationen unter info@maskenwerkstatt.ch oder 078 911 32 09.