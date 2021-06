Tochter sucht Mutter in Arbon über Facebook

Arbon «Ich weiss gar nicht, ob sie noch lebt»: Warum eine Frau auf Facebook nach ihrer Mutter sucht Hinter dem Hilferuf verbirgt sich eine tragische Geschichte: Die 55-jährige Silvia K. hatte zwei Jahre lang keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Doch diese ist am Leben. Es geht ihr gut. Und sie lässt ihrer Tochter etwas ausrichten. Annina Flaig 24.06.2021, 05.20 Uhr

Silvia K. ist traurig darüber, dass ihre Mutter keinen Kontakt mehr zu ihr will. Bild: Ralph Ribi

«Schäm dich.» Das hat jemand unter ihren Facebook-Eintrag geschrieben. Der Kommentar tut weh. Silvia K.* lehnt sich an einen grossen Baum. Ihr Blick schweift zu den Segelschiffen im Arboner Hafen. «Ich war so voller Hoffnung, meine Mutter endlich wiederzusehen.» Deshalb hatte sie in einer der lokalen Arboner Facebook-Gruppen diesen Post verfasst: «Hallo, kennt jemand Lina Kaiser*. Ist meine Mutter, weiss gar nicht, ob sie noch lebt, oder was sie tut.»

Die Zeilen machen betroffen. Was ist wohl vorgefallen, wenn jemand nicht mehr weiss, ob seine eigene Mutter noch am Leben ist?

«Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen.»

Silvia K. erzählt ihre Geschichte exemplarisch für all die Leute, die kein einfaches Leben haben, sagt sie. Ins verabredete Restaurant erscheint sie mit getönter Sonnenbrille. Ihren richtigen Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Sie bestellt ein Bananenfrappé. Dann sprudelt es aus ihr heraus.

Ihr Partner wollte die Geschichte bei RTL erzählen

Sie habe ihre Mutter besuchen wollen. Doch der Name stand nicht mehr am Briefkasten. Ihre Mutter wohnte nicht mehr da. Eine Nachbarin sagte:

«Deine Mutter ist irgendwo im Altersheim.»

Silvia K. kann es noch immer nicht richtig fassen. «Das gibt es doch nicht, dass sie sich so sang- und klanglos aus dem Staub macht», sagte sie zu ihrem Partner. «Das ist alles so verrückt», sagt dieser. Er hat schon darüber nachgedacht, die Mutter-Tochter-Beziehung seiner Partnerin auf RTL zu erzählen.

Die Polizei gibt keine Auskunft

Stattdessen gingen die beiden zum Einwohneramt der Stadt Arbon, wo Silvia K. aus Datenschutzgründen allerdings keine Auskunft über ihre Mutter bekam. Aus dem gleichen Grund konnte ihr auch bei der Polizei niemand helfen. Sie konnte ihre Mutter zwar ausfindig machen, sagten ihr aber nicht, wo sie ist. (siehe Kasten). Sie versteht das nicht.

«Warum darf ich denn nicht wissen, wo sie ist? Ich bin doch ihre Tochter.»

Silvia K. nimmt die Brille ab. Jetzt werden ihre feuchten Augen sichtbar. Ihre Mutter sei bereits über 80. «Ich weiss, dass es ihr seit längerem gesundheitlich nicht mehr so gut geht», erzählt die 55-Jährige. «Ich wollte sie noch einmal sehen, bevor sie stirbt.» Deshalb hat sie schliesslich die Altersheime abgesucht und ihre Mutter gefunden. Doch es gab kein freudiges Wiedersehen.

Die Mutter will keinen Kontakt zu ihr. Warum, weiss Silvia K. nicht. Es habe keinen Streit gegeben damals beim letzten Wiedersehen vor zwei Jahren. Ihre Mutter habe irgendwann einfach nicht mehr auf ihre Telefonanrufe reagiert. «Ich weiss nicht warum.» An ihrem Partner könne es nicht liegen. «Sie hat ihn immer in den höchsten Tönen gelobt.»

Die Polizei sagt nicht, wo die Vermisste ist Die Polizei gibt grundsätzlich keine Informationen ohne die Erlaubnis der gesuchten Person weiter, sagt Claudia Brunner vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau. «Es gibt halt auch Fälle, bei denen die gesuchte Person keinen Kontakt zur Meldeerstatterin oder dem Meldeerstatter möchte.»



Wird eine Person vermisst, kann bei jeder Polizeistelle am Schalter oder telefonisch über die Notrufnummer 117 eine Vermisstenanzeige aufgegeben werden. Die Polizei leitet dann Abklärungen über den Aufenthaltsort und die Ursache des Verschwindens der/des Vermissten ein. Der Meldeerstatter erhält allerdings nur dann Informationen über den Aufenthaltsort der gesuchten Person, wenn diese damit einverstanden ist. (afl)



Die Mutter fühlt sich wohl im Heim

Der wahre Grund bleibt im Verborgenen. Lina K. nimmt den Anruf unserer Zeitung zwar entgegen. Sie sagt aber nur: «Meine Tochter hat mir sehr wehgetan.» Deshalb wolle sie keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie sei im Altersheim gut aufgehoben und fühle sich wohl. Bevor sie auflegt, sagt sie noch diesen Satz:

«Ich wünsche meiner Tochter, dass sie es gut hat in ihrem Leben.»

Silvia K. kam schwerhörig und mit einem Herzfehler zur Welt. Ihrer Schwester war sie geistig unterlegen und hat eine Spezialschule besucht. Ihre Mutter sei eine eher kühle Person. Der Anker in ihrem Leben sei ihr Vater gewesen. Doch dieser stürzte bei der Arbeit vom Gerüst und verunglückte tödlich, als sie 18 Jahre alt war. «Als er starb, fühlte ich mich allein.»

Auch zu ihrer älteren Schwester hat sie keinen Kontakt mehr. Silvia K. macht sie letztlich verantwortlich für die heutige Situation. Sie habe einen Keil zwischen sie und ihre Mutter getrieben. Schwester und Mutter hätten stets betont, dass sie ihr nicht zutrauen, je eine eigene Familie gründen zu können. Um ihnen das Gegenteil zu beweisen, habe sie mit 26 Jahren den grössten Fehler ihres Lebens gemacht.

«Ich habe den falschen Mann geheiratet.»

Er sei ein türkischstämmiger Asylsuchender gewesen, der sich im Restaurant lieber zu seinen Freunden anstatt zu ihr an den Tisch setzte. Auf die Frage, ob sie nie gefragt habe, warum das so ist, sagt sie nur: «Doch. Aber ich habe nie eine Antwort erhalten.» Jedes Mal, wenn sie das Haus verliess, fragte sie ihn zuerst um Erlaubnis.

Sie hat lange im Service gearbeitet. Später war sie in einer Käsefabrik angestellt. Den gemeinsamen Sohn habe er zu Tagesmüttern in Obhut gegeben, obwohl sie nicht voll berufstätig gewesen sei und das nicht gewollt habe. Nach 18 Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann.

Die Geschichte wirkt kryptisch und wird immer tragischer: Denn auch zu ihrem heute 24-jährigen Sohn ist der Kontakt vor ein paar Jahren abgebrochen. Sie wünsche sich nichts mehr, als von ihrer Familie akzeptiert und geliebt zu werden, beteuert sie. Vielleicht deshalb hat sie sich auf die Wade eine Rose tätowiert.

* Die Personen wurden anonymisiert. Die richtigen Namen sind der Redaktion bekannt.