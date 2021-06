Arboner Ehepaar feiert 70. Hochzeitstag

Arbon «Ich konnte gar nicht anders, als auf sie zu warten»: Alice und Anton Weder feiern Platinhochzeit 70 Jahre sind eine enorm lange Zeit. Umso schöner ist es, wenn man diese mit der richtigen Person an seiner Seite verbringen kann. Alice und Anton Weder haben dies geschafft. Die beiden haben so einiges über ihre vielen Ehejahre zu erzählen. Ausserdem verraten sie uns ihre Tipps für eine glückliche Ehe. Luca Hochreutener 29.06.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alice und Anton Weder sind seit 70 Jahren verheiratet. Bild: Luca Hochreutener

Als Anton Weder um die zwanzig Jahre alt war und im Restaurant Central zu Abend ass, konnte er noch nicht ahnen, dass dies sein Leben verändern würde. An jenem Abend bediente ihn Alice Schefer, die er später heiraten sollte. Für ihr erstes Treffen verabredeten sich die beiden vor dem Hotel Baer in Arbon. Ausgerechnet bei diesem Rendezvous kam sie eine ganze Stunde zu spät. Ihr Fahrrad war nämlich kaputtgegangen, weswegen sie es zum Mechaniker bringen musste. Mit wenig Hoffnung fuhr sie dann trotzdem noch nach Arbon. Zu ihrer Überraschung war Anton immer noch beim Treffpunkt. «Ich konnte nicht anders, als auf sie zu warten», sagt er heute.

Die beiden stellten einander schon bald ihren Familien vor. Vor allem Anton Weder wusste nicht, wie sein Vater auf seine Freundin reagieren würde. Dieser sagte nämlich stets: «Sohn, es ist mir egal, was du für eine Frau du nach Hause bringst. Hauptsache, sie arbeitet nicht im Service!» Nachdem er Alice Schefer kennen gelernt hatte, war ihr Beruf aber kein Problem mehr. Allerdings sass ihr Schwiegervater in spe plötzlich öfters mal im Restaurant Central. «Das tat er nur, um mich zu kontrollieren», scherzt sie.

Die Hochzeit verlief ganz traditionell

Die beiden heirateten am 30. Juni 1951 in Teufen. Es war eine recht einfache Hochzeit. Nur die Familie und die engsten Freunde waren eingeladen, die den Bund der Ehe mit dem Brautpaar im Hotel Anker feierten. In der Appenzeller Gemeinde ist Alice Schefer aufgewachsen. Ihre Eltern waren nicht begütert. Geld für die Bildung ihrer Tochter hatten sie nicht. Ihre Sekundarschule konnte die heute 96-Jährige nur dank ihrem damaligen Lehrer abschliessen. Aufgrund ihrer sehr guten Noten stellte er ihr seine Schulbücher sehr günstig zur Verfügung. Für eine Lehre oder eine weiterführende Schule reichte es später aber nicht mehr.

Ihr Mann ist ein Seebub. Anton Weder (94) hat sein ganzes Leben in Arbon verbracht. Er ist hier geboren, ging hier zur Schule und wuchs behütet auf. Seine Lehre als Mechaniker und die Meisterprüfung absolvierte er bei der Kugellagerfabrik Hans Saurer.

Das Ehepaar Weder am Tag ihrer Hochzeit. Bild: PD

Damals, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, musste die Braut noch eine Aussteuer in die Ehe mitbringen. Diese bestand meist aus Gütern für den Haushalt wie Geschirr oder Heimtextilien. So sollte jungen Ehepaaren ein eigener Hausrat ermöglicht werden. Auch die Weders hielten sich an diese Tradition.

Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden noch in einer kleinen Wohnung zur Miete. Die Zeiten waren hart: «Wir mussten noch mit einem Leiterwagen in den Wald fahren und Holz sammeln. Nur so konnten wir im Winter heizen.» erinnert sich Alice Weder. Mit dem Umzug in ein Wohnhaus der Gewerkschaftsliegenschaften hatten sie mehr Platz zur Verfügung, und auch der Komfort war grösser. Dieses Haus konnten sie später sogar als eine der ersten in der Siedlung kaufen. Heute leben die beiden im Altersheim National in Arbon.

Das Kinderglück liess nicht allzu lange auf sich warten

1956 kam ihre erste Tochter Renate zur Welt. Vier Jahre später ihre zweite Tochter Astrid. Mit ihren Kindern waren sie sehr aktiv. Die Eltern unternahmen mit ihren Kindern oft Spaziergänge in Arbon und Umgebung. Alice Weder erinnert sich gerne an diese Zeit. Sie sagt:

«Der Zusammenhalt in unserer Familie war sehr stark.»

Leider lief von da an nicht immer alles rosig. Alice Weder bekam nach der Geburt ihres zweiten Kindes ernsthafte gesundheitliche Probleme. Bis zum 20. Geburtstag ihrer Tochter Astrid hatte sie insgesamt 12 Operationen. Vor allem ihr Magen machte ihr stark zu schaffen. Die Familie hätte damals nicht gedacht, dass sie jemals so alt wird. «Mein Mann hat mich während dieser ganzen Zeit bedingungslos unterstützt», sagt sie. Schliesslich fand Alice Weder Hilfe bei einem Homöopathen. Von da an verbesserte sich ihr Gesundheitszustand stetig.



Mittlerweile ist die Familie um fünf Grosskinder und ein Urgrosskind gewachsen. Solange es noch möglich war, haben Alice und Anton Weder sich um ihre Enkel gekümmert. Sie hat auch leidenschaftlich gerne gestrickt und stets die ganze Familie mit Pullovern versorgt. «Meine Eltern waren immer da, wenn wir sie brauchten», sagt ihre Tochter Astrid.

Der See hat es ihnen angetan

Auf die Frage hin, was sie am stärksten mit Arbon verbindet, nennt Alice Weder den See. Dieser präge das Ortsbild von Arbon am stärksten. Früher liebte sie es, an seinem Ufer entlang zu spazieren. Anton Weder hingegen meint ironisch: «Das Steueramt. Die vergessen einen nie und schicken jedes Jahr mindestens einmal Post.» Danach nennt der einst passionierte Fischer ebenfalls den Bodensee.

Heute schaut das Ehepaar sehr zufrieden auf die letzten 70 Jahre zurück. «Dass wir heute noch geistig so fit sind, ist ein Geschenk», meinen sie. Die Zeiten seien zwar nicht immer einfach gewesen. Trotzdem sind sie stolz darauf, immer zusammengehalten zu haben. Für eine lange Ehe sei es auf jeden Fall wichtig, sich immer auszusprechen. Ab und zu sei vielleicht auch einmal ein Streit nötig. Man sollte eine Beziehung aber nie zu schnell aufgeben.

Auch nach 70 Jahren Ehe haben die Weders noch ein sehr inniges Verhältnis zueinander.

Bild: Astrid Russo

Jungen Paaren möchten sie vor allem den Ratschlag mit auf den Weg geben, keine Schulden zu machen. Schon gar nicht für Luxusgüter. Dafür sollten sie das angesparte Geld für schöne Aktivitäten mit Familien und Freunden ausgeben. Am Ende eines Lebens seien es die schönen Erinnerungen, die einem Freude bereiten. Diese seien mehr wert als alles andere.