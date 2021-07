Arbon: Gastronomen äussern sich zur neuen Stadtplanung

neues stadtzentrum «Ich glaube an unsere Altstadt!» – Arboner Gastronominnen und Gastronomen blicken optimistisch in die Zukunft Gerade im Sommer zieht es das Volk aus Stadt und Land an den See. Die Stadt Arbon will dort das gastronomische Angebot verbessern. Die Wirte in der Altstadt stehen den Plänen grösstenteils aufgeschlossen gegenüber. Luca Hochreutener 28.07.2021, 04.10 Uhr

Die Altstadt in Arbon ist seit jeher ein beliebtes Ziel für Touristen. Bild: Annina Flaig

Die Gewichte verschieben sich. Das Leben in Arbon spielt sich immer mehr ausserhalb der Altstadt ab. Auf dem ehemaligen Saurer-WerkZwei ist in den letzten Jahren ein neues Quartier mit Hunderten von Wohnungen und diversen Restaurants entstanden. Nicht weit davon entfernt plant die Seewarte AG eine riesige Überbauung mit dem Namen Stadthof. Das 70- bis 80-Millionen-Projekt soll zur neuen Stadtmitte werden. Im März hat der Stadtrat in Absprache mit dem Kanton ausserdem fünf Standorte am See zur gastronomischen Zwischennutzungen freigegeben.

Vor diesem Hintergrund sucht die Stadt im Rahmen einer sogenannten Nutzungsstrategie aktuell nach einer neuen Perspektive für das historische Zentrum. Eine kleine Umfrage zeigt: Zumindest die Wirte in der Altstadt blicken trotz neuer Konkurrenz am See und des Baubooms zwischen Migros und Jumbo optimistisch in die Zukunft.

Café Zwei fürchtet keine Einbussen

Für Micha Schranz vom Café Zwei an der Schmiedgasse besteht keinerlei Grund zur Sorge. «Es gibt immer noch viele Leute, die gerne in die Altstadt kommen und diese auch geniessen», sagt er.

Micha Schranz Bild: PD

«Unser Café ist an einer guten Lage und wir sind davon überzeugt, dass uns unsere Kunden auch weiterhin besuchen werden», sagt Schranz. «Schade ist einzig, dass insgesamt Leben aus der Altstadt verschwindet.» Es seien schon einige Läden aus der Altstadt weggezogen und hätten stattdessen in anderen Städten wie Amriswil wieder aufgemacht. «Über die Gastrosituation in der Altstadt Arbons mache ich mir aber keine Sorgen», sagt Schranz.

Dominique Bergue ist ebenfalls optimistisch, was die hiesige Gastroentwicklung angeht. Mit ihrem Mann betreibt sie das Restaurant und Hotel Römerhof. «Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Konkurrenz den Markt belebt», sagt Bergue. Neue Projekte würden mehr Menschen nach Arbon bringen, wovon am Ende alle profitieren könnten.

Dominique Bergue Bild: PD

«Es ist eine Zeiterscheinung, dass es die Altstädte schwer haben.»

Es sei auf jeden Fall schade, wenn die Menschen von der Altstadt abwandern. Andererseits ist es auch schwierig, diese über so lange Zeit attraktiv zu halten und weiterzuentwickeln. «Viele Menschen wohnen in der Altstadt und vielleicht ist eine stärkere Lärmbelastung daher nicht möglich», sagt Bergue.

Die Altstadt profitiert vom Boom

Michela Abbondandolo Bild: Urs Bucher

Michela Abbondandolo ist die Inhaberin des mediterranen Restaurants Michelas Ilge. Sie finde es gut, dass in Arbon momentan so viel Neues entsteht, sagt sie. «Auch die Seebesucher werden ihren Weg zu uns finden.» Und weiter:

«Ich glaube an unsere Altstadt!»

Ihrer Meinung nach hat Arbon eine der schönsten Altstädte in der Region. Durch die Schaffung neuer touristischer Angebote werde auch das historische Zentrum automatisch mehr belebt. «Wenn neue Restaurants am See und in dessen Nähe öffnen, dann werden wir das anfangs spüren», sagt sie. Das sei bei der Öffnung der Beizen im Saurer-WerkZwei auch schon so gewesen. «Das wird sich aber schnell normalisieren», meint Abbondandolo

Der Inhaber des Ristorante Da Raffaele, Raffaele Ferone, hat ebenfalls keine Angst, dass alles Leben aus der Altstadt verschwindet. Er bewirte sein Restaurant seit achteinhalb Jahren und habe sich über diese Zeit eine stabile Kundschaft aufgebaut. Erst kürzlich seien Gäste aus Luzern auf Empfehlung zu ihm essen gekommen, sagt er. «Wenn man das Essen mit Liebe zubereitet und dazu die Qualität und der Preis stimmen, dann kann einem hier wenig passieren.»