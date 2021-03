Arbon «Ich bin positiv überrascht»: Der Arboner Stadtrat fasst den Bau einer Tribüne beim Stacherholz-Fussballplatz ins Auge Die Behörde hält das Bedürfnis für ausgewiesen und will eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Es geht dabei auch um einen Kunstrasenplatz, die Erneuerung der 400-Meter-Bahn und zusätzliche Garderoben. Markus Schoch 11.03.2021, 04.30 Uhr

Tribüne auf der Sportanlage Kellen in Tübach: So oder ähnlich stellen es sich die Initianten auch auf dem Stacherholz-Sportplatz in Arbon vor. Bild: Benjamin Manser (15. Juli 2017)

Lukas Auer ist positiv überrascht. «Ich bin sehr erfreut.» Der Stadtrat will den Bau einer Tribüne beim Hauptplatz auf der Stacherholz-Sportanlage prüfen, wie er in seiner Antwort auf einen Vorstoss im Parlament schreibt. «Ich hätte das nicht unbedingt erwartet», sagt der aktuelle Parlamentspräsident, der den Stein zusammen mit Peschee Künzi (XMV) ins Rollen gebracht hat und auf breite Unterstützung gestossen ist. Die beiden konnten Vertreter aus allen Fraktionen für ihr Anliegen gewinnen. Das Parlament steht praktisch geschlossen hinter der Idee des ehemaligen (Künzi) und des voraussichtlich künftigen (Auer) Präsidenten des FC Arbon.

Das Bedürfnis nach einer Tribüne ist nach Meinung des Stadtrates ausgewiesen.

«Der Sportplatz Stacherholz ist durch den Rollstuhlsport-Wettkampf Weltklasse am See international bekannt, und der Fussballclub Arbon 05 mit über 500 Mitgliedern in 19 Mannschaften hat eine der grössten Juniorenabteilungen im Oberthurgau.»

Es finden auf der Anlage aber auch Leichtathletikmeetings, Faustballturniere oder Schulsporttage statt. Eine Tribüne könnte den Standort für weitere Vereine und Veranstalter attraktiv machen, findet der Stadtrat. Auer denkt dabei beispielsweise an ein Schwingfest.

Zuerst eine breite Auslegeordnung

In diesem Bereich können sich die Initianten den Bau einer Tribüne vorstellen. Bild: Manuel Nagel

Der Stadtrat will aber nichts überstürzen und zuerst einmal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, falls das Parlament bei der Beratung des Vorstosses vermutlich im Mai dem Vorgehen zustimmen sollte. Auer selber begrüsst den Vorschlag. Nötig sind diese Vorabklärungen nach Ansicht der Behörde einerseits wegen der komplizierten Besitzverhältnisse im betreffenden Gebiet und andererseits wegen Fragen wie derjenigen zum Hochwasserschutz. Es gehe um eine breite Auslegeordnung, sagt Stadtrat Jörg Zimmermann. Die 400-Meter-Bahn etwa sei in einem schlechten Zustand und müsse sicher angeschaut werden. Es fehle auch Stauraum für Material und Maschinen, sagt Auer. Thema könnte gemäss Stadtrat überdies ein Kunstrasen und neue Garderoben werden.

Lukas Auer ist einer der treibenden Kräfte der Tribüne. Bild: Donato Caspari (14. Dezember 2020)

Für die überdachte, 30 Meter breite Tribüne mit Platz für 300 Personen allein gehen die Interpellanten von Kosten in der Höhe von maximal 500'000 Franken aus, wobei sich gemäss ihrer Abklärungen der Kanton mit erfahrungsgemäss ungefähr 20 Prozent an der Finanzierung beteiligen würde mit Geldern aus dem Sport-Toto-Fonds. Berechnungsgrundlage sei eine einfache Konstruktion nach dem Vorbild der Tribüne auf der Sportanlage Kellen in Tübach, sagt Auer. Einen solchen Betrag könnte das Parlament in eigener Kompetenz sprechen, ohne dass eine Volksabstimmung nötig wäre. Die Schwelle dafür liegt bei einer Million Franken. Aus der Bevölkerung habe er bis jetzt fast ausschliessend gute Rückmeldungen auf die Initiative erhalten, sagt Auer.

Ewiges Thema Sportplatzkommission diskutierte schon vor zehn Jahren über Tribüne Eine überdachte Tribüne auf der 1964 eröffneten Sportanlage war immer wieder ein Thema. Dem Stadtrat ist aber nicht bekannt, dass es je entsprechende Abklärungen gegeben hat. Vor rund zehn Jahren habe die Sportplatzkommission den Bau einer Tribüne aus Betonelementen (ohne Überdachung) mit Platz für 250 Personen diskutiert, aber die Investition für unverhältnismässig befunden. (mso)