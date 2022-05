Arboner Hafen: Lustige und herzige Bootsnamen

Feature «Hi Fisch», «Krümel» und «Gone With The Wind»: Die skurrilsten Bootsnamen am Arboner Hafen Schiff Ahoi! Die Anlegeplätze am Hafen von Arbon sind pünktlich zur Saison beinahe wieder voll mit Booten, die ihre schönen Hecke präsentieren und so auch ihre speziellen, innovativen und bisweilen skurrilen Bootsnamen. Ein kleine Auswahl. Krisztina Scherrer 06.05.2022, 11.40 Uhr

Im Hafenbecken reiht sich Boot an Boot. Bild: Andrea Stalder

Sie sitzen in einer Runde mit Leuten, die Sie gerade erst kennenlernen und werden gefragt, was Sie gut können. Ihnen fällt nichts Besseres ein und Sie sagen: «I bi zimli lustig». Fehler Nummer eins. «Vezell mol en Witz», heisst es dann. Witze erzählen auf Knopfdruck. Toll. Sie nehmen Ihr Smartphone in die Hand und geben auf Google folgende Suchanfrage ein: «lustige Witze». Fehler Nummer zwei. Auf der Witze-Seite Ihrer Wahl gibt es verschiedene Unterkategorien wie «Flachwitze» oder «Witze für Kinder». Fehler Nummer drei: Sie nehmen einen dieser jämmerlichen Witz-Vorschläge und ernten dafür Mitleids-Lacher.

Genau solche Internetseiten gibt es auch für Bootsnamen. Eingeteilt in «allgemeine Namen», «lustige Namen» und «weibliche Namen». Und einige der Bootsbesitzerinnen und -besitzer des Arboner Hafens entschieden sich definitiv für einen aus der Rubrik «Lustige Namen».

«Liberty» kommt nicht so einfach los

Das Boot «Liberty». PD

Da wäre zum Beispiel das Boot «Liberty», was auf Deutsch übersetzt «Freiheit» heisst. Man stelle sich vor, die «Liberty», wie sie Wind und Wellen trotzt, lechzend nach Freiheit – alles ist egal, so lange sie unabhängig ist. Das «Liberty» die meiste Zeit mit gefühlt 700 Seilen an den Pollern des Hafens befestigt ist, verzerrt das Bild dann doch. Ach «Liberty», deine Bootsherrin oder dein Bootsherr befreit dich bestimmt bald und gibt dir ein paar Stunden Freiheit auf dem Bodensee. Immerhin.

Die Arboner Seglerinnen und Segler können romantisch sein. Aber was wären die Böötlerinnen und Böötler ohne ihren Schalk bei der Namenswahl? Ohne ein Augenzwinkern? Hach! «Gone With The Wind», nicht nur der Titel einer der romantischsten Filme, eben auch der Name eines Bootes. Und wer es noch nicht kapiert hat: «Gone With The Wind» passt eben wirklich gut zu einem Segelboot, das bekanntlich nur mit Wind unter den Segeln vorankommt. Ein weiterer Film hat es auf das Heck eines Schiffs geschafft: «Scandalo al Sole». Witzig und kultiviert, die Seeleute von Arbon. Wo wir gerade dabei sind: «True Love», der Titel mehrerer Liebeslieder und der Name mindestens eines Bootes. Die «True Love»-Version von Bing Crosby und Grace Kelly trällern die beiden im Film «High Society», während sie dem Sonnenuntergang entgegensegeln. Wie romantisch!

Biscotti auf hoher See

Der «Krümel», das gelbe Boot. PD

Dann ist da noch die Nussschale «Krümel» neben der Nussschale «Feger». Ein Fischer hat sein Boot «Hi Fisch» getauft – wie der Wolf im Schafspelz nähert sich das Fischerboot den armen Fischen, grüsst sie und schlägt dann eiskalt zu. «Grisbi», zu diesem Namen fällt mir nichts ein – ausser Schoggi-Biscotti. Was wiederum zu «Krümel» passt. Der Nussschale.

Vielleicht holen sich Bootsbesitzerinnen und -besitzer ihre Namensideen auf einer Webseite. Oder vielleicht sind die Bootsbesitzerinnen und -besitzer tatsächlich lustig – ganz ohne Google. Und nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, sollte – Webseite mit Namensvorschlägen hin oder her – das Ganze einfach nur Spass machen.