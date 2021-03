ARBON Gewerbegebiet Brunewies steht zum Verkauf – Interessierte können eine Fläche von 57'400 Quadratmetern erwerben Seit Jahresbeginn steht das Gewerbegebiet zum Verkauf. Es ist eines der letzten Grundstücke in der Region, die eine so grosse zusammenhängende Fläche ausweisen. Laut Immobilienmakler Reinhard Ganahl gibt es schon einige Interessenten aus verschiedenen Ländern und Branchen.



Saskia Ellinger 01.03.2021, 05.10 Uhr

Das Gewerbegebiet Brunewies in Arbon mit rund 57'400 Quadratmetern liegt an der Amriswilerstrasse, gleich neben dem Arbonia- Verwaltungszentrum. Bild: Reto Martin

In Steiniloh steht neben dem Arbonia-Hauptsitz ein Grundstück mit einer Fläche von acht Fussballfeldern zum Verkauf. Ausgeschrieben ist es seit Anfang des Jahres auf der Immobilienplattform immowelt.ch. Es handelt sich dabei um fünf zusammenhängende Parzellen «an attraktiver Gewerbelage in der aufstrebenden Stadt Arbon», wie es in der Anzeige der Ganahl Immobilien AG heisst. Darunter sind die Gebiete Brunewies, Winzelwies und Steiniloh.

Der Preis des Grundstücks wird in der Anzeige nicht kommuniziert – nur auf Anfrage wird dieser bekanntgegeben. Er liegt laut Ganahl jedoch im für diese Region marktüblichen Bereich. Und das, obwohl es eine der letzten Grundstücke ist, die eine so grosse zusammenhängende Fläche ausweisen.

Es gibt bereits einige Interessierte

Reinhard Ganahl, Immobilienmakler. Bild: Gert Bruderer

Laut Reinhard Ganahl, Makler der Ganahl Immobilien AG, gibt es bereits einige Interessenten für das Grundstück, teilweise auch aus dem benachbarten Ausland. Unter den Bewerbern seien vor allem Firmen aus der Hightech- und Mechanikbranche vertreten. Aber auch Forschungsunternehmen sowie private und institutionelle Investoren für beispielsweise Gewerbeparks und Einkaufszentren seien darunter.

Es werde zwar der Verkauf des Gesamtareals bevorzugt, eine Veräusserung von Teilflächen ist für die Eigentümerschaft grundsätzlich jedoch auch denkbar, heisst es in der Anzeige. Und auch hierfür gebe es gemäss Reinhard Ganahl diverse Interessenten. Kleinere Unternehmen aus den Bereichen Mechanik, Montage, Retail und Logistik seien am Kauf einer Teilfläche von 2000 bis 10’000 und mehr Quadratmetern interessiert.

Die Wahl werde jedoch nicht nur nach dem höchsten Gebot getroffen. Es sei im Sinne der Verkäuferschaft, einen Mehrwert für die Region zu schaffen:

«Es soll etwas Schönes entstehen, welches zudem neue Arbeitsplätze in der Stadt Arbon schafft.»

Einst hatte die Arbonia AG die Grundstücke für die Zusammenlegung und Ausweitung ihrer Produktionsstätten vorgesehen. Heute gehört das Land Bruno Rieser von der Firma Ri-Ma-Immobilien mit Sitz in Widnau.

Gestaltungsplan noch nicht bewilligt

Insgesamt fünf Parzellen können in Arbon erworben werden.

Gemäss dem Gestaltungsplan für das Grundstück soll auf der Wiese ein Gewerbepark entstehen. Im Sommer 2019 wurde dieser der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Herbst 2019 lag er ein erstes Mal öffentlich auf und dann nochmals im Dezember 2020 für eine Auflagenänderung. Beim ersten Mal gingen acht Einsprachen ein, beim zweiten Mal waren es drei. Diese werden aktuell von der Stadtentwicklung bearbeitet.

Tatsächlich ist nicht bekannt, wo es noch klemmt. Die Stadt will mit Verweis auf ein laufendes Verfahren keine Angaben zum Inhalt der Einsprachen machen. Der Entscheid des Stadtrats über die Einsprachen steht noch aus. Das letzte Wort hat der Kanton, er muss den Gestaltungsplan genehmigen.

Änderungen im Gestaltungsplan «Brunewies» Auf der Amriswilerstrasse, von Neukirch herkommend, ist eine mögliche Linksabbiegespur in das neue Gewerbegebiet Brunewies skizziert. Allerdings steht aktuell noch nicht fest, ob diese Spur tatsächlich benötigt wird. Das hängt davon ab, welche gewerbliche Nutzung auf dem Grundstück realisiert wird und wie viele Arbeitsplätze generiert werden. Daher haben der Grundeigentümer und die Verantwortlichen der Stadt Arbon und des kantonalen Tiefbauamts beschlossen, den Bereich für eine mögliche Linksabbiegespur mittels Baulinienplan zu sichern. Dies hatte wiederum Anpassungen im Gestaltungsplan zur Folge. Zudem wurde die Höhe der Bauten im Gestaltungsplan reduziert. (sae)

Immobilienmakler Robert Ganahl geht davon aus, dass es nur noch um Details geht, die geklärt werden müssen. Deswegen schreibt er in der Anzeige von einem bereits bewilligten Gestaltungsplan. Sein Grund:

«Der Verkauf wird auch erst dann vollzogen, wenn der Gestaltungsplan durch ist.»

Ganahl und sein Auftraggeber hätten bereits Absprachen mit der Gemeinde und dem Kanton getroffen. Daher rechnen sie damit, dass der Entscheid bald gefällt wird.

Ortsplanungsrevision ist ausständig

Im aktuellen Zonenplan liegt das Land in einer reinen Gewerbezone. In der Ortsplanungsrevision von 2019 sind zwar an den Randbereichen Mischzonen für Arbeit und Wohnen vorgesehen, diese sind aber noch nicht bewilligt. In der Anzeige wird jedoch mit dem Bau von Wohnungen für Personal geworben. Dazu sagt Reinhard Ganahl:

«Die Bebauung mit Wohnungen für Personal muss unabhängig von den Zonen extra beantragt und bewilligt werden. Dessen sind sich die Interessierten bewusst.»

Dass die fünf Parzellen den Besitzer wechseln sollen, will die Stadt nicht kommentieren. «Wir äussern uns grundsätzlich nicht zu Grundstückgeschäften unter Privaten», teilt auf Anfrage der Medienverantwortliche der Stadt, Thomas Steccanella, mit.