Arbon: Physiotherapeut wegen sexueller Nötigung verurteilt

Arbon Weder Reue noch Einsicht: Oberthurgauer Physiotherapeut wegen sexueller Nötigung verurteilt Letzte Woche musste sich ein 41-jähriger deutscher Staatsbürger vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Eine Pflegerin warf ihm vor, Oralsex erzwungen haben zu wollen. Er stritt alles ab. Das Gericht schenkte den Aussagen der Frau jedoch mehr Glauben. Tanja von Arx 29.11.2021, 05.20 Uhr

Eingang zum Bezirksgericht Arbon. Bild: Reto Martin

Es klingt ungeheuerlich. Einem Physiotherapeuten aus St.Gallen wird vorgeworfen, im Juli 2019 eine Pflegerin in einem Arboner Altersheim mehrfach sexuell genötigt zu haben. Konkret soll der 41jährige Deutsche sie ins Bad eines Bewohners eingeschlossen haben, wo er sie am Kopf gepackt hat und ihr seinen erigierten Penis in den Mund schieben wollte; so steht es in der Anklageschrift. Die Frau versuchte ihn mit beiden Händen von sich zu stossen. Als ihm nicht gelang, was er vorhatte, zog er sie hoch und gab ihr eine Ohrfeige. Gleich darauf versuchte er ihr Zungenküsse zu geben und fragte, was sie nach Feierabend mache. Dann wolle er sie «ficken». Es gelang ihr schliesslich, aus dem Badezimmer zu fliehen.

«Ich hoffe, du kannst den Mund halten»

Doch damit war die Geschichte offenbar noch nicht zu Ende. Wenig später folgte ihr der Physiotherapeut ins Zimmer eines anderen Bewohners, wo er sie wieder mit Gewalt habe küssen wollen. Er schob seine Hand in ihre Hose und berührte sie unter dem Slip, während sie sich zur Wehr setzte. Mehrfach sagte sie, dass sie das nicht wolle, er solle aufhören. Doch statt von ihr abzulassen, forderte der Mann sie auf, ihn «an ihre Muschi zu lassen». Als sie abermals verneinte, griff er in ihr Shirt, streifte den BH zur Seite, berührte ihre rechte Brust mit dem Mund. Sie drückte seinen Kopf weg und es gelang ihr wieder die Flucht. Dann soll er ihr nachgerufen haben, er hoffe, sie könne den Mund halten.

Vor dem Bezirksgericht Arbon bestreitet der Mann alles. Sie habe ihn im Bad am Nacken geküsst und ihm in den Schritt gelangt. Wobei er Alkoholgeruch wahrgenommen hätte, ausserdem sei sie schon den ganzen Tag «aufgedreht» gewesen. Er habe ihr gesagt, dass er verheiratet sei und sie das lassen solle. Der Beschuldigte ist nicht nur verheiratet, sondern auch Vater eines 14-monatigen Sohnes und seine Frau erneut schwanger. Die allgemeine Erklärung, merkt er an: «Offensichtlich hat sie sich in mich verguckt.» Zwar habe er gesagt, sie solle den Mund halten, aber nur, damit es keinen Ärger gebe. «Männer machen in so einem Fall immer den Zweiten.» Zudem sei sie eine Pflegehilfe und habe keine gute Ausbildung, weshalb er sie nicht habe belasten wollen.

«Die Privatklägerin musste sich vieles anhören»

«Die Privatklägerin musste sich im Laufe der Untersuchung vieles anhören», sagt die Staatsanwältin. Der Beschuldigte habe alle Register gezogen, um sie schlecht zu reden und sich selbst als Opfer darzustellen, «von einem Alkoholproblem über Lügen bis hin zu blau machen». Sie gehe davon aus, dass sich alles genau so abspielte, wie es die Frau geschildert habe. «Ihre Aussagen waren sehr detailliert, in sich stimmig und ohne Weiteres im Einklang.» Obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, habe sie darauf verzichtet, es schlimmer darzustellen, als es gewesen sei. «Wo sie sich nicht sicher war, hat sie das gesagt.» Beim Beschuldigten hingegen sei aufgefallen, dass es keinen roten Faden gebe. «Unstrukturiert geht er im Geschehen jeweils vor und zurück, schweift ab, lässt Fragen unbeantwortet.» Die Befragung habe sich indes schwierig gestaltet, «weil er Schwierigkeiten hatte, den Überblick über seine ganzen Aussagen zu behalten;

zum Schluss wusste er selbst nicht mehr, wie es denn nun gewesen sein soll.»

Reue oder Einsicht zeige der Angeklagte keine. Ihre Forderung: 16 Monate Freiheitsentzug, 4000 Franken Busse, allerdings kein Landesverweis.

Der Verteidiger plädiert auf Freispruch.

«Die Schilderungen der Frau klingen wie eine schlechte Version von ‹Fifty Shades of Grey›.»

Die Staatsanwaltschaft habe einseitig ermittelt, moniert wird vor allem eine «epische Befragung» bis acht Uhr abends, ausserdem habe «sie ihn angemacht und angegrabscht.» Da die Befragung über Monate gegangen sei, wäre seinem Mandanten das eine oder andere entfallen.

Mehr als ein Jahr Gefängnis

Das Gericht hat schliesslich eine klare Haltung. Es verurteilt den Mann zu 15 Monaten auf Bewährung und 3000 Franken Busse, ausserdem trägt es ihm die Untersuchungskosten über 10'000 Franken auf. Von einem Landesverweis sieht es ab. Die Klägerin habe sowohl der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft detailliert, bildhaft und in stimmiger Abfolge geschildert, was an jenem Nachmittag passiert sei. Es sei keine Strategie erkennbar, dass sie etwas erfunden oder etwas Unwahres erzählt hätte. Auch sie sei rund sechs Stunden befragt worden. Der Beschuldigte indessen habe sich auf die Schilderung äusserer Vorgänge beschränkt, im Nachhinein Anpassungen, Entwicklungen oder Anreicherungen vorgenommen. «Zu einem angeblichen Opfer passt es auch nicht, jemand anderen schlechtzureden.» Allerdings geht das Gericht davon aus, dass er keine Reue zeige, weil er nicht geständig sei. Deshalb reduziert es das geforderte Strafmass.

Detail am Rande: Als die Heimleiterin von den Vorfällen erfuhr, erteilte sie dem Physiotherapeuten kurzerhand Hausverbot. Eine Erklärung seinerseits wollte sie erst gar nicht hören.

