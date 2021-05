Arbon Es hat nicht sein sollen: Das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum geht bei der Vergabe des europäischen Museumspreises leer aus Das 2018 eröffnete MoMö konnte am Donnerstagabend nicht an den Erfolg des Saurer Museums 2014 anknüpfen. Die Konkurrenz war zu stark. Das Rennen als bestes Museum in Europa des Jahres 2020 machte das Stapferhaus in Lenzburg. Markus Schoch 06.05.2021, 18.58 Uhr

Das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseums (MoMö) in Arbon zieht Besucher aus der ganzen Schweiz an. Bild: Reto Martin

Das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum (MoMö) der Familie Möhl in Stachen kam bei der Vergabe des europäischen Museumspreises (Emya) für das Jahr 2020 am Donnerstagabend nicht in die Ränge. Insgesamt 61 mögliche Preisträger hatte die Jury für das Jahr 2020 nominiert, darunter allein acht Museen aus der Schweiz. Den Applaus mussten sich die Sieger in den verschiedenen Kategorien vorstellen. Sie konnten wegen Corona nur als Zuschauer einer Liveübertragung auf Youtube dabei sein. Den Anlass ein zweites Mal verschieben wollten die Veranstalter nicht. Er hätte eigentlich schon vor einem Jahr in Wales stattfinden sollen.

Im 2018 eröffneten MoMö tauchen die Besucher in die Mostereigeschichte ein und erfahren alles über die Herstellung von Säften und Schnäpsen. Im ersten Jahr fanden rund 30’000 Menschen den Weg nach Arbon, um sich die einzigartige Sammlung von Exponaten aus den Jahren 1850 bis 1950 anzusehen. Damit katapultierte sich das MoMö auf Anhieb an die Spitze der Thurgauer Museen, was die Zahl der Eintritte anbelangt.



Das Saurer Museum ging 2014 nicht mit leeren Händen nach Hause, als in Riga die Gala für den Museum of the Year Award über die Bühne ging. Die Arboner Ausstellungsmacher gewann damals den so genannten Silletto-Preis für vorbildliche Freiwilligenarbeit. Trägervereinspräsident Ruedi Baer verglich die Auszeichnung mit dem Oscar in der Filmbranche.