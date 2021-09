Wegen Zertifikatspflicht: Arboner Wirt verreist nach Sizilien

Arbon «Es geht ihm alles zu nahe»: Der ‹Alpenblick›-Wirt ist nach Verkündung der Zertifikatspflicht Hals über Kopf verreist Die neuen Covid-Bestimmungen stellt das Arboner Wirtepaar Daniela und Alfio Carria in ihrer Pizzeria vor die Zerreissprobe. Nun nimmt er sich eine Auszeit in Sizilien. Und sie versucht ihre Gäste mit Wolldecken bei der Stange zu halten. Annina Flaig Jetzt kommentieren 14.09.2021, 19.22 Uhr

Die Pizzeria Alpenblick befindet sich an der St.Gallerstrasse in Arbon. Bild: Andri Vöhringer

Ihre Stimme versagt schon nach dem ersten Satz: «Wir sind ein Team, eine Familie. Da gehören auch die Gäste dazu.» Daniela Carria will ihre Gäste in der Pizzeria Alpenblick nicht kontrollieren. Und schon gar nicht wegschicken. Doch das müsste sie seit Montag, zumindest all jene, die kein gültiges Covid-Zertifikat haben.

Gäste wollten religiöse Gemeinschaft gründen

Seit der Bundesrat am Mittwoch die neuen Bestimmungen verkündet hat, suchen Daniela und Alfio Carria krampfhaft nach einem Ausweg aus ihrem Dilemma. Der Arboner Wirt prüfe zusammen mit seinem Anwalt, ob er mit der Gründung einer religiösen Vereinigung die Zertifikatspflicht noch kippen könnte, hat etwa «Blick» am Freitag berichtet.

Das sei eine der Ideen gewesen, mit denen ihnen Stammgäste und Bekannte hätten helfen wollen, erklärt die 42-jährige Wirtin. Für sie und ihr Mann sei das aber kein ernst zu nehmender und gangbarer Weg.

Wirtin Daniela Carria auf der Terrasse der Pizzeria Alpenblick in Arbon. Bild: Andri Vöhringer

Telefon hat pausenlos geklingelt

Am Wochenende waren im «Alpenblick» alle 130 Plätze besetzt. «Wir kommen noch das letzte Mal essen», hätten einige ihrer Stammgäste gesagt. Die hellen, grünen Augen der Wirtin blicken ins Leere. Dann sagt sie:

«Es war so surreal. Es hat sich angefühlt wie ein grosses Abschiedsfest.»

Sie und ihre fünf Angestellten seien nonstop am Telefon gewesen. «Alle wollten wissen, ob sie wirklich nur noch mit Zertifikat bei uns essen können.» Die Antwort falle ihr schwer und habe zu emotionalen Diskussionen zwischen ihr und ihrem Mann geführt.

Die Pizzeria Alpenblick wird seit 20 Jahren von Daniela und Alfio Carria geführt. Bild: Andri Vöhringer

Er, der letztes Jahr eine Petition für die Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen im Thurgau gestartet hatte, wollte die Zertifikationspflicht zuerst nicht umsetzen. Sie schon: «Ich habe Angst um unsere Existenz.»

Nebst ihrer Existenz müssten sie auch auf ihre Ehe und ihre psychische Gesundheit schauen. Sie sagt:

«Seit Mittwoch habe ich einen Klumpen im Bauch. Das ist fast nicht auszuhalten.»

Alfio Carria ist wegen der Zertifikatspflicht nach Sizilien verreist. Bild: PD

Über ihren Mann sagt sie: «Ihm geht das alles so nahe. Er war ganz blass.» Darum haben sie noch am Mittwoch für ihn einen Flug nach Sizilien gebucht. Jetzt versucht der 51-jährige gebürtige Sizilianer, der den Familienbetrieb zusammen mit seiner Frau vor 20 Jahren von seinen Eltern übernommen hatte, sich auf der Insel zu erholen.

Wirtin deckt sich mit Wolldecken ein

Das Restaurant an der St.Gallerstrasse 112 bleibt geöffnet. «Herzlich willkommen als Mensch» steht auf der Website zu lesen. Am Dienstag sind nur gerade sechs der 130 Plätze besetzt. «Haben Sie ein Zertifikat?», fragt die Wirtin zwei Gäste, die zur Tür reinkommen. Es sind leitende Angestellte der Firma Forster in Arbon. Einer schüttelt den Kopf. «Dann biete ich euch gerne einen Platz auf der Terrasse an», antwortet sie.

Auf der Terrasse gibt es allerdings nur 30 Plätze. «Es wird eng, wenn alle Ungeimpften dort Platz nehmen sollen. Und im Winter ziemlich kalt.»

Am ersten Tag nach der Zertifikatspflicht blieb der Innenbereich der Pizzeria Alpenblick leer. Bild: Andri Vöhringer

Sie erzählt, wie sie am Montag einen Haufen Wolldecken eingekauft habe. Dann ruft ihr Mann aus Sizilien an. Er will am Sonntag wieder zurückkommen. «Wir schaffen das», sagt sie zu ihm.