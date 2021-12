Arbon wird keine Einheitsgemeinde

Arbon «Es fehlt an Feuer»: Das Parlament erstickt die Forderungen nach einer Einheitsgemeinde im Keim - obschon die Idee auf positive Resonanz stösst Wegen Kosten, Effizienz und Schlagkraft liess die Mitte/EVP-Fraktion die Bildung einer Einheitsgemeinde prüfen. Denn Arbon besteht aus drei Primarschulgemeinden, einer Sekundarschulgemeinde und der politischen Gemeinde. Allerdings hat das Parlament am Dienstag beschlossen, das Postulat gar nicht erst an den Stadtrat zu überweisen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.16 Uhr

Stein des Anstosses: Die Sek, die laut dem Stadtrat zerstückelt würde, gäbe es ein einheitliches Arbon. Ralph Ribi

«Das ist mutlos», sagte der Arboner Stadtparlamentarier Riquet Heller (FDP/XMV) an der letzten Sitzung im Seeparksaal. Rund 27 Personen hätten den Vorstoss zur Einheitsgemeinde (siehe Kasten) unterschrieben, und aus «blutarm formalistischen» Gründen würden die Forderungen jetzt fallen gelassen. «Es fehlt an Feuer.»

Riquet Heller, Stadtparlamentarier (FDP/XMV). Chris Mansfield

Die Schule sei zerstückelt, wobei die Primarschulgemeinden zu den kleinsten im Thurgau zählen würden. Wo die Grenzen lägen, «wissen die Götter, wissen nicht einmal wir». Manchmal beginne die Grenze im Städtli denn schon auf der anderen Strassenseite.

«Es gibt keinen einheitlichen Steuerfuss»

Zudem, so Heller: «Es gibt keinen einheitlichen Steuerfuss.» Und auf der Primarstufe herrsche Verwirrung um den Mittagstisch. Man zähle auch 15 Schulbehördenmitglieder, was «das halbe Parlament!» sei – plus drei Verwaltungen.

Mit 27 zu einer Stimme hatte das Parlament am Dienstag denn beschlossen, das Postulat der Fraktion Mitte/EVP nicht an den Stadtrat zu überweisen. Dies mit folgenden Statements: André Mägert (FDP/XMV), sagte:

«Die Überlegungen sind nachvollziehbar, aber zu wenig durchdacht.»

Das Pferd werde von der falschen Seite aufgezäumt. «Der Zusammenschluss der drei Primarschulgemeinden hat oberste Priorität.» Daniel Bachofen (SP/Grüne) betonte die Komplexität der aktuellen Situation.

«Es gibt mehr Risiken als Chancen, da die Schulgemeinden gut funktionieren.»

Im Wesentlichen sei man mit der Argumentation des Stadtrats einverstanden, der den Vorstoss ablehne. Laut Pascal Ackermann (SVP), hat man zwar viel Sympathie, da man für einen effizienten und kostengünstigen Staat sei.

«Aber: Die erhofften Effekte bleiben grossenteils aus.»

Den Gedanken wolle man jedoch in die Schulgemeindeversammlungen tragen.

Aurelio Petti, Stadtparlamentarier (Mitte/EVP) und Initiant des Postulats. PD

Aurelio Petti, der Initiant des Postulats, war indessen halbwegs zufrieden. Bei seinen Parlamentskollegen, insbesondere bei Riquet Heller, bedankte er sich für die Inputs und sagte:

«Wir haben bewirkt, dass das Anliegen ernster genommen wird.»

Stadtrat schlägt Zusammenschluss der Primarschulen vor Zur Effiziensteigerung, Optimierung der Kosten und damit die Schulen beim Kanton mehr Gewicht erhalten, hat die Fraktion Mitte/EVP dem Stadtrat die Prüfung einer Einheitsgemeinde auferlegt. Denn Arbon besteht aus drei Schulgemeinden, einer Sekundarschulgemeinde und der politischen Gemeinde. «In St.Gallen und anderen Kantonen sind Einheitsgemeinden die Regel, nicht die Ausnahme», heisst es denn im Postulat. Laut Stadtrat ist es zwar wünschenswert, dass die Zergliederung überwunden wird. Aber die Schulgemeinden leisteten gute Arbeit, unter anderem würden sie schon bei der IT Synergien nutzen. Eine «kleine Einheitsgemeinde» wie vorgeschlagen lehne man ab, da die gut funktionierende Sek aufgespalten werden müsste. Allerdings kann sich der Stadtrat einen Zusammenschluss der Primarschulen vorstellen, dies als ersten Schritt in Richtung Volksschulgemeinde. (tva)

