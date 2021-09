Arboner Parlament senkt Steuerfuss um 4 Prozentpunkte

Arbon Es bleibt mehr Geld im Portemonnaie: Das Parlament senkt den Steuerfuss um 4 Prozentpunkte Am Dienstagabend hat es das Budget für das nächste Jahr behandelt. Die wichtigsten Entscheide. Markus Schoch Jetzt kommentieren 29.09.2021, 18.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arboner Grünanlagen am See ziehen viele Menschen an. Mit einem tieferen Steuerfuss wäre die Stadt auch als Wohnort attraktiver. Bild: Donato Caspari

Der Steuerfuss sinkt um vier Prozentpunkte.

Das Wichtigste zuerst: Wenn es nach dem Parlament geht, sollen die Arboner im nächsten Jahr weniger Steuern zahlen. Gegen den Willen von SP und Grünen hat die bürgerliche Mehrheit entschieden, den Steuerfuss von 76 auf 72 Prozent zu senken, so wie es der Stadtrat vorgeschlagen hatte. Damit würde Arbon die rote Laterne nicht mehr alleine tragen, sondern mit Romanshorn teilen.

Nach drei Jahren mit guten Rechnungsabschlüssen und einem Plus von voraussichtlich rund einer Million im aktuellen Jahr sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt zu wagen, sagte Aurelio Petti von Die Mitte. «Der heutige Steuerfuss ist ein Problem und hängt wie ein Mühlstein an unserem Hals», redete Stadtpräsident Dominik Diezi dem Parlament ins Gewissen, sich einen Ruck zu geben. Die Stadt könne sich die fiskalische Entlastung der Bevölkerung leisten.

«Wir schwimmen zwar nicht im Geld, die Finanzlage ist aber nicht angespannt.»

Anders beurteilen SP und Grüne die Situation. Ihrer Meinung nach schiessen Stadtrat und die Ratsmehrheit mit ihren Plänen weit übers Ziel hinaus. Die Vertreter und Vertreterinnen der beiden Parteien hatten sich für eine gestaffelte Steuersenkung um jeweils zwei Prozentpunkte eingesetzt. Mehr sei im Moment nicht zu verantworten. «Der vom Stadtrat vorgelegte Finanzplan zeigt klar auf, dass Arbon mit der geplanten Steuersenkung in den nächsten Jahren wieder in die roten Zahlen rutscht. Gleichzeitig muss die Stadt in den nächsten zehn Jahren Investitionen von 65 Millionen Franken bewältigen», sagte Fraktionspräsident Lukas Graf. Eine Steuersenkung im Umfang von vier Prozentpunkten werde deshalb darauf hinauslaufen, dass in Arbon wieder Sparrunden zum Thema werden. Das letzte Wort hat die Bevölkerung am 28. November, wenn das Budget zur Abstimmung kommt.

Das Plus im Budget beträgt jetzt fast 100'000 Franken.

Der Stadtrat hatte ein Budget mit einem Gewinn von rund 15'000 Franken vorgelegt. Das Parlament hat schliesslich eines mit einem Plus von fast 100'000 verabschiedet. Es hat die Steuereinnahmen um 450'000 Franken nach oben korrigiert, aber auch die Ausgaben für die Langzeitpflege und die Beiträge für die Spitex um fast 280'000 Franken erhöht.

Auf der Verwaltung kümmert sich künftig jemand umfassend um die Belange des Personals.

Die Stadt stellt einen Personalmanager oder eine Personalmanagerin mit einem Pensum von 60 Prozent ein, wofür 49'500 Franken im Budget eingestellt sind. FDP/XMV hätten damit gerne noch ein oder zwei Jahre gewartet wegen der stark steigenden Ausgaben im Personalbereich im Umfang von fast 533'000 Franken. Mitte-Links lehnte den Antrag aber ab. Die Stadt brauche endlich jemanden, der sich um die Anliegen der rund 130 Angestellten kümmere, sagte Köbi Auer (SP). Diese Meinung vertrat auch Stadtpräsident Diezi. «Das Personalmanagement muss dringend professionalisiert werden.»

Die Stadt nutzt vermehrt Biogas fürs Heizen.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission schlug vor, mehr Biogas fürs Heizen der städtischen Liegenschaften zu verfeuern, und das Parlament hatte nichts dagegen. Im Budget sind dafür zusätzlich 35'000 Franken vorgesehen, womit der Biogasanteil auf 50 Prozent erhöht werden könnte, sagte Stadtrat Didi Feuerle. «Wir sparen so jährlich etwa 70 Tonnen Kohlendioxid ein.»

Das Parlament sieht keinen Grund für häufigere Kontrollen der Securitas.

Einmal mehr gab es lange Diskussionen darüber, wie viel Geld die Stadt für private Sicherheitsdienste ausgeben soll. Und einmal mehr zog der Stadtrat den Kürzeren. Er wollte die Ausgaben von 70'000 auf 100'000 Franken erhöhen, damit die Securitas das ganze Jahr über und auch am Tag zum Rechten sehen kann. Doch das Parlament wollte davon nichts wissen. Es sei weder eine klare Strategie erkennbar noch ein Konzept vorhanden, kritisierte Lukas Graf namens der SP und der Grünen. Immer wieder würden andere Gründe ins Feld geführt, warum zusätzliche Patrouillen nötig seien. Vergeblich wies Stadtrat Luzi Schmid darauf hin, dass die Stadt mehr finanzielle Mittel brauche, um ihre Pflichten erfüllen zu können.

Es gibt mehr Ladestationen für Elektroautos und Elektrovelos auf städtischen Parkplätzen.

Gute Nachrichten für Besitzer von Elektroautos und E-Bikes. Das Parlament hat zusätzlich 45'000 Franken ins Budget aufgenommen, um Ladestationen bei den städtischen Parkplätzen und in städtischen Tiefgaragen zu installieren. «Wir sind jetzt schon daran, zu prüfen, wo es Möglichkeiten gibt», sagte Stadtrat Jörg Zimmermann.

Das neue Universalfahrzeug des Werkhofes wird wieder einen Verbrennungsmotor haben.

Der heutige sogenannte Geräteträger ist nach 17 Jahren im Betrieb am Ende seiner Lebenszeit angekommen. Der Stadtrat hätte als Ersatz gerne ein Fahrzeug mit einem Elektromotor angeschafft. Kosten: 300'000 Franken. Das Parlament sagte am Dienstagabend Nein zu einer Investition in dieser Höhe. Grund: Der Geräteträger wird auch für die Schneeräumung eingesetzt. Die Batterie sei aber nach spätestens acht Stunden leer und müsse dann vier Stunden aufgeladen werden, was nicht angehe, sagte Peschee Künzi (XMV).

«Das ist unhaltbar.»

Eine Schnellladestation zu installieren, sei teuer, zu teuer. Schon das Elektrofahrzeug alleine koste schon fast doppelt so viel wie ein neuer Geräteträger mit einem Verbrennungsmotor. Künzi schlug deshalb vor, nichts zu überstürzen und eine top-sanierte Occassion mit einem herkömmlichen Antrieb zu kaufen, um die rasante technologische Entwicklung in der E-Mobilität abwarten zu können. Eine Mehrheit war gleicher Meinung und unterstützte den Antrag von Künzi, das Budget auf 160'000 Franken zu kürzen. «Innovation ist gut, aber nicht um jeden Preis», sagte Rico Baettig von der FDP.

Es wird nichts mit Entsorgen am Samstagnachmittag.

Das Parlament war am Dienstagabend nicht zu haben für eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Entsorgungsstelle. Es strich auf Antrag von FDP/XMV rund 14'000 Franken für eine zusätzliche 20-Prozent-Stelle im Werkhof. Das heutige Angebot sei ausreichend, waren sich die Bürgerlichen einig.