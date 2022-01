Arbon Erster Kandidat für das Stadtpräsidium: FDP-Mann René Walther will die Nachfolge von Dominik Diezi antreten René Walther, seit elf Jahren Gemeindepräsident von Münsterlingen, will nach Arbon. Seine Partei unterstützt ihn: «Sein Rucksack ist gut gefüllt und seine Persönlichkeit überzeugt». Annina Flaig 24.01.2022, 12.00 Uhr

René Walther ist seit 2016 für dei FDP im Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

Mit der Kandidatur von Dominik Diezi als Regierungsrat steht Arbon vor der Herausforderung, einen neuen Stadtpräsidenten zu finden. Nun wird die erste Kandidatur bekannt: René Walther, Gemeindepräsident von Münsterlingen und langjähriger Kantonsrat FDP, ist bereit, die Nachfolge von Dominik Diezi als Stadtpräsident von Arbon anzutreten.

Walther ist seit dem 1. Oktober 2010 Gemeindepräsident von Münsterlingen und seit 2016 für die FDP im Kantonsrat. «Nach elf Jahren in Münsterlingen möchte er seine Erfahrung und seine Fähigkeiten in den Dienst der Hafenstadt im Oberthurgau stellen», schreibt die FDP Arbon am Montag in einer Medienmitteilung. Sie unterstütze die Kandidatur von René Walther, der sein Dossier bei der Interpartei eingereicht hat.

Drei Legislaturen ist der Gemeindepräsident von Münsterlingen bereits im Amt. Er lässt sich wie folgt zitieren: «Die Arbeit mit und für die Münsterlingerinnen und Münsterlinger macht mir viel Freude». Dennoch stelle sich für ihn mit 52 Jahren die Frage nach einer beruflichen Veränderung.

René Walther, Gemeindepräsident von Münsterlingen Bild: Helmuth Scham

«Arbon hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht. Die vielen guten Ansätze müssen zusammen mit den Menschen weiterentwickelt und vorangetrieben werden»

Er sei sich bewusst, dass die Strukturen der Stadt nicht dieselben sind wie in einer mittleren Agglomerations-Gemeinde.

Walther habe im Rahmen seiner Tätigkeiten und auf der Grundlage breit gefächerter Ausbildungen ein ausgeprägtes politisches Wissen, Erfahrung in der Führung einer Verwaltung sowie ein breites Netzwerk in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft aufbauen können, schreibt die FDP. Sein Rucksack sei gut gefüllt und seine Persönlichkeit überzeuge. Cyrill Stadler, Fraktionschef der FDP Arbon, sagt:

Cyrill Stadler, Fraktionschef der FDP Arbon Bild: PD

«Wir brauchen wieder eine erfahrene und bewährte Persönlichkeit, welche die Interessen bündelt und die zukunftsorientierte Ausrichtung der Stadt weiter voranbringt.»