Arbon «Er lässt uns am langen Arm verhungern»: Arboner Parlamentarierin ärgert sich über den Kanton und fordert weitere Impfzentren im Oberthurgau Silke Sutter Heer kritisiert, dass Impfwillige aus Arbon bis nach Weinfelden und Frauenfeld beordert werden. In ihrem Fall sei das Ganze «ad absurdum» geführt worden, sagt sie und erzählt ihr persönliches Impferlebnis. Annina Flaig 05.05.2021, 18.30 Uhr

Das Thurgauer Impfschiff wird bald nicht mehr im Oberthurgau anlegen. Bild: Kevin Roth (Romanshorn, 9. Februar 2021)

Schiff ahoi. Die Arboner FDP-Parlamentarierin Silke Sutter Heer ruft in Erinnerung, dass das Thurgauer Impfschiff bereits im Juni nicht mehr in Arbon anlegen wird. Die MS Thurgau wird dann wieder für touristische Zwecke genutzt.

Während der Fragerunde in der Parlamentssitzung vom Dienstag erwähnt sie ein kleines Impfzentrum im Seeparksaal, welches Hausärzte zusammen mit der Thurgauer Telemedizin-Firma Misanto aufgebaut hätten.

Das Medizinische Zentrum Arbon betreibt eine Impfstelle im Seeparksaal Das von Silke Sutter Heer erwähnte kleine Impfzentrum im Seeparksaal, das im Städtli auch als «Impfzentrum» ausgeschildert gewesen war, ist kein eigentliches Impfzentrum, wie Daniel Reuss, Hausarzt im Medizinischen Zentrum Arbon auf Anfrage betont. Sechs Hausärzte, die dem Medizinischen Zentrum angeschlossenen seien, würden dort ausschliesslich ihre Patienten impfen können, weil sie nur für diese Impfdosen erhalten. Es kann sich also nicht jeder impfwillige Arboner im Seeparksaal für eine Impfung anmelden. (afl)

Es sei aber so, dass viele Arbonerinnen und Arboner – wollen sie zeitnah geimpft werden – künftig nach Weinfelden ins Impfzentrum werden gehen müssen. In der Parlamentssitzung empört sie sich:

Silke Sutter Heer, FDP-Parlamentarierin Arbon. Bild: Chris Mansfield

«Der Kanton hat einmal mehr die Grenze bei Weinfelden gezogen und lässt den Oberthurgau am langen Arm verhungern.»

Von Arbon aus gesehen liege das Impfzentrum am anderen Ende von Weinfelden. Wer mit dem ÖV komme und nicht ein eigentliches Workout dorthin machen wolle oder könne, müsse ein Taxi nehmen. Dies, weil man ja auf die Minute aufgeboten werde. «Für viele aus dem Oberthurgau ist die Impfung inskünftig nur noch unter Aufwendung von viel Zeit und teilweise auch Mitteln möglich.»

Sie musste wegen ihrer Impfung eine Gerichtsverhandlung absagen.

Im Falle Sutter Heers wurde das Ganze ihrer Meinung nach sogar «ad absurdum» geführt, wie sie in der Parlamentssitzung vom Dienstagabend am Rednerpult ausführte. Die Berufsrichterin am Bezirksgericht Arbon erzählt: «Ich musste eine Verhandlung abzitieren.»

Blick in die Sitzung des Arboner Stadtparlaments vom 4. Mai 2021 im Seeparksaal. Bild: Reto Martin (Arbon, 4. Mai 2021)

Für den Weg ins Impfzentrum müsse man eine Dreiviertelstunde einberechnen. «Weil es ja immer noch ein Fährtchen über Land und durch alle Dörfer ist.» Das Arboner Treffen, in dem sie sich dann kurz nach der Impfung in Weinfelden wiederfand, sei zwar «nett, aber völlig unnötig» gewesen. Von zehn Wartenden seien nämlich sechs aus Arbon gekommen.

Vom Arboner Stadtrat will sie schliesslich wissen, ober er bereit sei, sich dafür einzusetzen, dass sich die Arboner Bevölkerung weiterhin in Arbon impfen lassen kann. Stadtpräsident Dominik Diezi hatte die Frage an Gesundheitsdirektor Urs Martin weitergeleitet und zitierte am Dienstag aus dessen Antwort:

Regierungsrat Urs Martin. Bild: Donato Caspari

«Der Oberthurgau wurde nicht vergessen.»

Zwei der drei Standorte des Impfschiffs würden sich im Bezirk Arbon befinden. Nach der Ablösung des Impfschiffs werde ein weiterer Standort für ein Impfzentrum im Oberthurgau geprüft, verspricht der Regierungsrat in seiner Antwort. Der definitive Entscheid sei noch nicht gefällt worden, weil noch nicht klar sei, wann wie viel Impfstoff geliefert werde. Der Kanton wolle keine unnötigen Überkapazitäten schaffen. Hinzu komme, dass Hausärzte und Apotheker auch in Arbon Impfungen vornehmen könnten.

Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Donato Caspari

Für Arbon folgert Diezi: «Man sollte sich, wenn man in Arbon geimpft werden möchte, an Hausärzte und Apotheken halten.» Wenn es aber pressiert, empfehle es sich, örtlich flexibel zu sein und unter Umständen halt auch die Reise nach Frauenfeld oder Weinfelden in Angriff zu nehmen.

«Wenn wir ausreichend Impfstoff hätten, würde es sich auch lohnen, in Arbon ein riesiges Impfzentrum zu installieren.»

Aber das mache derzeit keinen Sinn, weil nicht einmal die bestehenden Impfzentren auch nur ansatzweise ausgelastet seien. «Das ist halt das Hauptproblem an der ganzen Geschichte.»