Das sagen die Parteien über Dominik Diezis Kandidatur

Arbon Einerseits Bedauern, andererseits Verständnis: Das sagen die Parteien über Dominik Diezis Entscheidung Am Montagmorgen gab Stadtpräsident Diezi bekannt, für den Thurgauer Regierungsrat kandidieren zu wollen. Die Arboner Parteien haben unterschiedliche Ansichten zu diesem Schritt. Zusätzlich stellt sich die Frage nach Diezis Nachfolge – bis diese gewählt wird, könnte es allerdings noch länger dauern. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.10 Uhr

Dominik Diezi möchte auch im Falle einer Wahlniederlage nicht als Arboner Stadtpräsident zurücktreten. Bild: Donato Caspari

«Es ist relativ früh, um zu gehen», sagt der Fraktionschef der SP Arbon, Lukas Graf. Und tatsächlich: Seit seiner Wahl im Februar 2019 ist Dominik Diezi (Mitte) erst seit zweieinhalb Jahren im Amt als Stadtpräsident von Arbon. Kurz nach dem Rücktritt von Carmen Haag als Regierungsrätin des Kantons Thurgau letzte Woche wurde Diezi bereits als möglicher Nachfolger gehandelt. Seit Montagmorgen steht fest: Diezi wird als Regierungsrat kandidieren. Nach «vielen Gesprächen und reiflicher Überlegung» habe er die Entscheidung für sich getroffen.

Aus persönlicher Sicht nachvollziehbar

Lukas Graf, SP PD

«Für Arbon ist es nicht der beste Zeitpunkt», erklärt Lukas Graf. Das frühe Ausscheiden Diezis aus dem Amt werde bestimmt eine gewisse Unruhe bringen, vorausgesetzt, er werde tatsächlich gewählt. «Aus persönlicher Sicht kann ich seine Entscheidung aber nachvollziehen», so Graf weiter.

Der Präsident der SVP Arbon, Konrad Brühwiler, hat nur gute Worte für den Stadtpräsidenten übrig: «Was seine Vorgänger gut gemacht haben, hat Diezi sehr gut gemacht!» Für Arbon sei die Entscheidung auf jeden Fall schade. «Bei uns ist Ruhe eingekehrt und es geht voran mit Arbon.» Mit Diezi könne man gut zusammenarbeiten:

Konrad Brühwiler, SVP Bild: PD

«Das war gut für Arbon, und das wird sich auch auf den Kanton positiv auswirken.»

Daher schaue er mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Situation. Er sei ausserdem nicht überrascht über Diezis Kandidatur. «Als Carmen Haag letzte Woche ihren Rücktritt erklärt hatte, bin ich zwar erschrocken», sagt Brühwiler. «In dem Moment hatte ich aber als Erstes an Diezi als Nachfolger gedacht.»

Bei der Mitte hält man sich bedeckt

André Mägert Bild: PD

Auch für ihn sei der Rücktritt von Carmen Haag sehr überraschend gekommen, sagt der Präsident der Interpartei Arbon, André Mägert. Dass Diezi nun als Regierungsrat kandidieren will, sei nicht verwunderlich:

«Mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, dass Stadtpräsidenten das Amt als Sprungbrett in den Regierungsrat nutzen.»

Laut Mägerts Einschätzung ist Diezi für das Amt geeignet: «Seine Umsetzungen waren auf jeden Fall gut für Arbon.» Gleichzeitig wünsche er sich, dass Diezi Arbon auch in seinem neuen Amt berücksichtigen wird: «Ich hoffe, dass er sich auch in seinem neuen Amt an seine Wurzeln zurückerinnern wird.»

Aurelio Petti, Mitte Bild: PD

Der Präsident der Mitte Arbon, Aurelio Petti, will noch bis zur nächsten Vorstandssitzung warten, bevor er sich ausführlich zu Diezis Kandidatur äussert. «Als Mitte-Präsident und Oberthurgauer bedauere ich seinen Entscheid jedenfalls», sagt er. «Arbon verliert damit einen guten Stadtpräsidenten.» Gleichzeitig wäre es aber auch eine «Ehre» für Arbon und den gesamten Oberthurgau, Diezi als Regierungsrat zu haben.

Der sichere Mittelweg

Thomas Steccanella Bild: PD

Laut eigener Aussage möchte Diezi die Regierungsratsersatzwahlen abwarten, bevor er zurücktritt. Somit steht erst nach der Regierungsratsersatzwahl am 13. Februar 2022 fest, ob eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger benötigt wird. «Was ab Mitte Februar 2022 die weiteren Schritte seitens Stadt Arbon sind, werden wir erst dann kommunizieren, wenn Diezis Wahl als Regierungsrat feststeht», sagt der Kommunikationsverantwortliche der Stadt Arbon, Thomas Steccanella.

Damit zeichnet sich ein komplizierter und langer Prozess ab. Ein Beispiel dafür findet sich in Egnach. Im vergangenen Juli erklärte Stephan Tobler seinen Rückzug aus dem Gemeindepräsidium. Inzwischen sind über fünf Monate vergangen. Ende November findet die Wahl für Toblers Nachfolgerin oder Nachfolger statt. Sollte Diezi also gewählt werden, braucht es während dieser Zeit einen Ersatzkandidaten. Das wäre nicht das erste Mal in Arbon: Als Martin Klöti 2012 zum St.Galler Regierungsrat gewählt wurde, trat er als Stadtpräsident zurück, und es rückte für ihn als Vertretung Patrick Hug nach. Dieser blieb für fünf Monate im Amt.

Der derzeitige Vize-Stadtpräsident Didi Feuerle (Grüne) sieht dies entspannt: «Kraft meines Amtes würde ich für diese Zeit auf Dominik Diezi folgen», sagt er. «So ist das eigentlich auch geregelt.» Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, für die nächsten Wahlen als Stadtpräsident anzutreten, antwortet er: «Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.» Erst einmal bleibe der 4. Dezember abzuwarten, an dem Diezi von seiner eigenen Partei voraussichtlich als Nachfolge von Carmen Haag nominiert wird. «Alles andere wäre reine Spekulation», so Feuerle.

Wer wird Diezis Nachfolge antreten?

Auch die anderen Parteien können noch nicht viel über ihre künftigen Kandidaten sagen. Lukas Graf (SP) meint: «Wir als SP sind im Stadtrat nicht vertreten. Das Ausscheiden von Diezi wäre demnach eine Chance für uns.»

Auch die SVP hat aktuell keinen Sitz im Stadtrat. «Das Thema steht aber auf der Traktandenliste für die nächste Vorstandssitzung», sagt Konrad Brühwiler. «Aktuell kann man aber sagen, dass die Mitte mit zwei Stadträten überrepräsentiert ist», sagt er. Daher mache es auch für die SVP Sinn, einen Kandidaten aufzustellen.