Arbon Eine Geschichte der verlorenen Schlachten: Warum die Idee einer Seilbahn nach Freidorf gut zu Arbon passt Arbon und St. Gallen verkehrstechnisch enger aneinanderzubinden, ist ein über 100 Jahre altes Anliegen. An mehr oder weniger hochfliegenden Plänen hat es nicht gemangelt. Realität geworden ist nur ein einziges dieser Projekte. Und das hat Schwächen. Markus Schoch 31.05.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Losfahren soll die Arbobahn beim Heizwerk gegenüber dem Jumbo. Bild: PD

In 13 Minuten von Arbon nach St.Gallen. So schnell sollte es mit dem Zug im Jahr 2030 dank eines neuen Schienenstrangs zwischen den beiden Städten gehen. Die Vision schien Realität werden zu können. 2014 belegte eine Studie der ETH die Machbarkeit einer solchen Direktverbindung. Die Abklärungen in Auftrag gegeben hatte die Trägerschaft des Agglomerationsprogramms St.Gallen / Arbon-Rorschach. Die Autoren skizzierten drei mögliche Linienführungen und hielten es für denkbar, dass dereinst vier Mal pro Stunde ein Zug hin- und herfahren könnte. Kostenpunkt allein für die Infrastruktur: zwischen 80 und 100 Millionen Franken.

Zu viel Geld, befand das Bundesamt für Verkehr, das darüber zu entscheiden hatte, ob das Projekt weiterverfolgt werden soll. Die zuständigen Stellen kamen zum Schluss: Die (hohe) Investition steht in einem schlechten Verhältnis zum Nutzen. «Die Kantone Thurgau und St.Gallen haben das Vorhaben deshalb fallengelassen», sagt Tobias Winiger, Projektleiter bei der Agglo St.Gallen-Bodensee, wie sich die Organisation heute nennt.

Der frühere Regierungsrat Jakob Stark. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn die nächste Landesausstellung in der Ostschweiz stattgefunden hätte. Der frühere Regierungsrat Jakob Stark hatte sich von der geplanten Expo 2027 Rückenwind für die neue Bahnverbindung erhofft. Doch diese Expo wird es nicht geben. Bekanntlich sagten die Thurgauer und St.Galler 2016 Nein zum Planungskredit für eine Machbarkeitsstudie und ein Bewerbungsdossier.

Garant für kurze Fahrzeit

Jetzt nehmen die Promotoren einer Seilbahn zwischen Arbon und Freidorf einen neuen Anlauf, um Arbon und St.Gallen verkehrstechnisch einander näher zu bringen. Mit gutem Grund: Allein über 1'000 Arboner fahren jeden Tag nach St.Gallen zur Arbeit gemäss Angaben der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau. Insgesamt sollen es 1'500 Personen sein, die werktags hin- und herfahren.

Arbon und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr Es fehlt nicht an kühnen Ideen Der Kampf von Arbon um bessere Anschlüsse im öffentlichen Verkehr ist eine Chronik der verlorenen Schlachten. Lokalhistoriker Hans Geisser listet diese Serie von Niederlagen in seinem Buch «Geschichten erzählen Geschichte» aus dem Jahr 2005 auf. Bereits 1899 liegen dem Bundesrat und den Regierungen in Frauenfeld und St.Gallen Pläne sowie Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für zwei neue Schmalspur-Bahnlinien vor: Die eine soll Arbon und Roggwil verbinden, die andere Arbon Rorschach mit möglicher Verlängerung bis Staad. Die Landesregierung sagt Nein zu beiden Projekten. Seit 1869 verkehren bereits Züge zwischen Romanshorn und Rorschach. 1911 gelangen ein Architekt und ein Ingenieur aus Rorschach mit der Idee einer elektrischen Strassenbahn Rorschach – Goldach – Mörschwil – St.Gallen – Roggwil – Arbon – Steinach – Horn – Rorschach an den Bundesrat. Bei den betroffenen Gemeinden stösst das Projekt eines Rundkurses auf wenig Gegenliebe, sodass der Thurgauer Regierungsrat nach Bern schreibt, es bestehe kein Interesse. Bereit 1913 hat der Bundesrat über ein nächstes Gesuch zu entscheiden. Einem St.Galler Ingenieur schwebt eine elektrische Schmalspurbahn für Personen und Güter (Tramway) zwischen Arbon und St.Gallen vor. Verkehren soll sie auf der neuen Staatsstrasse. Auch dieser Vorschlag bleibe eine Vision. Der Ingenieur gibt sich aber nicht so leicht geschlagen und unternimmt mit Unterstützung des damaligen Stadtpräsidenten von Arbon nach Ende des Ersten Weltkrieges einen zweiten Versuch, der aber 1919 ebenfalls versandet. «Die Zeiten, in denen jede Region ihre Bahn erhält, sind endgültig vorbei», schreibt Geisser dazu. Immerhin bekommen die Arboner immerhin noch eine Busverbindung nach St.Gallen, für die sich Ende 1922 diverse Gemeinden entlang der Strecke starkmachen. Initiant des Projektes ist Franz Schaffhauser, der Gründer des Reiseunternehmens Cars Alpins. Die Generaldirektion der SBB kann den Plänen zwar nichts abgewinnen und empfiehlt dem Bundesrat, sie abzulehnen, was dieser dann auch tut. Die betroffenen Gemeinden geben sich aber nicht geschlagen und reichen ein Wiedererwägungsgesuch ein, worauf die Landesregierung auf ihren Entscheid zurückkommt und 1923 schliesslich den Forderungen aus der Ostschweiz nachgibt. Die Linie zählt heute zu denen mit den meisten Passagieren im ganzen Land. Die Busse transportierten 2019 über 1,1 Millionen Personen. (mso)

Es gibt zwar mittlerweile einen Schnellbus, der die Strecke Arbon–St.Gallen in 23 Minuten schafft. Aber nur dann, wenn er auf dem Zubringer beziehungsweise der Autobahn freie Fahrt hat, was am Morgen und am Abend wegen Stau oft nicht der Fall ist. Wer den Überlandbus nimmt, braucht immer fast 40 Minuten von Bahnhof zu Bahnhof.

Der Schnellbus von Arbon nach St.Gallen. Bild: Max Eichenberger

Die Seilbahn als Zubringer zum Bahnhof Roggwil-Freidorf wäre das fehlende Puzzlestück für eine Expressverbindung zwischen Arbon nach St.Gallen – ungeachtet der Verkehrslage auf der Strasse. Insgesamt 26 Minuten (ohne die Zeit fürs Umsteigen eingerechnet) würde es vom See in die Ostschweizer Metropole dauern, wenn die sogenannte Arbobahn in Betrieb wäre. Sie soll die Passagiere in zwölf Minuten von Arbon nach Freidorf bringen, der Zug braucht dann nochmals 14 Minuten bis zum Ziel. Billig ist der Zeitgewinn von einigen Minuten nicht: Die Promotoren der Seilbahn rechnen mit Investitionskosten von 40 bis 45 Millionen Franken.

Ähnliche Projekte in Solothurn und Baden stossen auf viel Widerstand

Eine Studie soll jetzt zeigen, ob das auch als touristische Attraktion verkaufte Vorhaben überhaupt machbar wäre. Ob Bund und Kantone als Geldgeber mitziehen und schliesslich auch eine Bewilligung erteilen würden, ist nochmals eine ganz andere Frage. Eine neue Zugslinie für doppelt so viel Geld war ihnen jedenfalls zu teuer.

So könnte es aussehen, wenn die «Aaregondel» bis zum Attisholz-Areal fahren würde. Bild: Lea Durrer / Solothurner Zeitung

Wie schwierig es ist, Öffentlichkeit und Entscheidungsträger für ein solches Seilbahnprojekt zu begeistern, zeigen zwei ähnliche Vorhaben im Mittelland. Sowohl die kürzlich vorgestellte Idee einer Aaregondel in Solothurn als auch diejenige einer Bädergondel in Baden stossen auf viel Widerstand. Kritiker halten die Pläne aus Gründen des Landschafts-, des Ortsbild- und des Denkmalschutzes für illusorisch.

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die Reaktionen auf die Arbobahn waren bis jetzt vergleichsweise verhalten. Sie hat sogar prominente Fürsprecher, unter ihnen SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. Auf der Website der Initianten lässt sie sich mit den Worten zitieren: «Diese zusätzliche ÖV-Erschliessung fördert die Verbundenheit innerhalb des interkantonalen Wirtschaftsraums Oberthurgau–St.Gallen und bietet dem Regionaltourismus die Entwicklung weiterer Angebote. Sie wäre zweifellos ein Mehrwert.»