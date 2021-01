Arbon «Eine Frechheit:» Die geplanten Stellplätze für Wohnmobile auf der Strandbadwiese sorgen für viel Kritik SP-Parlamentarierin Linda Heller hat eine Welle des Protestes ausgelöst. Nicht nur die Bürger Fraktion Arbon lehnt das Projekt ab. Der zuständige Stadtrat versteht die Empörung nicht ganz. Markus Schoch 26.01.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Bereich der Feuerstelle ist der Zugang zum Stellplatz geplant. Bild: Markus Schoch

Linda Heller hat Recht behalten. An der Sitzung des Parlamentes im letzten November mutmasste sie, dass Badegäste keine Freude an den Plänen haben werden, auf der Liegewiese des Strandbades 15 neue Stellplätze für Wohnmobile zu schaffen. Einige Arboner laufen jetzt tatsächlich Sturm gegen das Projekt, dessen Baugesuch noch bis am Mittwoch öffentlich aufliegt. In den sozialen Medien ist die Rede von «einer Frechheit». Der See gehöre allen und nicht nur ein paar wenigen. Das Vorhaben zerstöre das einmalige Ambiente im Strandbad, heisst es auf Facebook. Die Bürger Fraktion Arbon unterstützt den Protest ebenfalls. «Diese Wiese muss so bleiben wie sie ist», schreibt die Bewegung in einem Post.

SP-Parlamentarierin Linda Heller. Bild: PD

Heller selber fordert die Arboner auf, Einsprache zu machen.

«Meines Erachtens sollen auf diesem öffentlichen Gelände keine privaten tonnenschweren motorisierten Wohnmobile stehen.»

Zur Erweiterung des Campingplatzes gebe es sicherlich bessere Lösungen. Das Strandbad sei ein wichtiger Teil der Arboner Geschichte und Kultur. «Halten wir daran fest.»

Die Fläche steht auch Campern mit Zelt offen

Der zuständige Stadtrat Jörg Zimmermann hatte nicht mit solch vehementem Widerstand gerechnet. An der Budgetdebatte im Parlament sei der Kredit in der Höhe von 150'000 Franken für die Befestigung des Untergrundes und die Erschliessung des Geländes mit Wasser und Strom unbestritten gewesen. Linda Heller habe sich bei der Debatte zwar zu Wort gemeldet, aber keinen Antrag gestellt, die Gelder für den Stellplatz aus dem Voranschlag zu streichen.

Es sei auch nicht so, dass «wir irgendetwas verbauen wollen», stellt Zimmermann klar.

Stadtrat Jörg Zimmermann. Bild: Donato Caspari

«Wir machen nichts kaputt.»

Es gehe im wesentlichen lediglich darum, die Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen. «Die Fläche bleibt grün.» Und sie könnte künftig beispielsweise auch von Campern mit einem Zelt genutzt werden.

Projekt ist auch Wirtschaftsförderung

Das Bedürfnis nach zusätzlichen Stellplätzen sei ausgewiesen. Campen sei im Trend. Er gehe deshalb davon aus, dass die Investition in zwei bis drei Jahren bereits amortisiert sei, sagt Zimmermann. Von den Stellplätzen profitieren werde auch das lokale Gewerbe, ist er sich sicher. Wohnwagenbesitzer würden pro Tag im Schnitt zwischen 150 und 200 Franken ausgeben. Insofern sei die geplante Erweiterung des Campingplatzes auch Wirtschaftsförderung für den notleidenden Detailhandel.

Das Gelände werde auch optisch attraktiver. «Wir begrünen die Anlage.» Ins Konzept einbezogen seien die Podhouses. «Heute hat es dort keine Bäume, nichts.» Die Grünraumkommission begrüsse die Pläne. Platz habe es für den Stellplatz genug. Und dort, wo er zu stehen kommen soll, liege im Sommer kaum je jemand in der Sonne. Die Stellplätze an einem anderen Ort zu schaffen, sei nicht so einfach möglich. «Es braucht eine WC-Anlage und weitere Infrastruktur in der Nähe.» Auf der anderen Seite der Bahn bei den Parkplätzen beispielsweise sei diese Voraussetzung nicht gegeben.

Nützen Einsprachen überhaupt etwas?

Er sehe seine Aufgabe darin, Arbon vorwärtszubringen und entsprechende Ideen zu entwickeln, sagt Zimmermann. «Wenn die Bevölkerung im konkreten Fall nicht damit einverstanden ist, ist es so. Damit muss und kann ich leben.»

Ob die Bevölkerung überhaupt etwas zu den Plänen zu sagen hat, ist eine andere Frage. Heller und all die anderen, die das Projekt verhindern wollen, sind nicht direkt als Anstösser davon betroffen. Ob sie trotzdem einspracheberechtigt sind, lässt sich nicht abschliessend sagen. Die Stadt erklärt auf Anfrage, dass grundsätzlich jede Person eine Einsprache machen könne. Die Legitimation werde dann geprüft. Der einzige private Nachbar des Strandbades ist ein Badehausbesitzer.

Für Zimmermann ist klar, dass es bei der Beurteilung der Einsprachen nicht nur eine rein rechtliche Sicht gibt. «Wir müssen sie auch politisch werten.» Die Stadt werde im Strandbad sicher nichts machen, wenn grosse Teile der Bevölkerung dagegen seien. Und damit meint er deutlich mehr als vielleicht 30 oder 40 Einsprecher. Und auch die Argumente müssten gut sein, damit sie Gehör finden. «Ich entscheide aber sowieso nicht allein.» Letztlich werde der Stadtrat gemeinsam beschliessen müssen, wie es weiter geht. Zuerst einmal wird Zimmeremann allerdings Linda Heller an der Sitzung des Parlaments vom 26. Januar in der Fragerunde Red und Antwort stehen.