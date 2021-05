ARBON - Ein Pumptrack und mehr Verkehrssicherheit: Bevölkerung diskutierte in Workshops die zukünftige Entwicklung des Ortsteils

Ein Pumptrack und mehr Verkehrssicherheit: Bevölkerung diskutierte in Workshops die zukünftige Entwicklung des Ortsteils

Die Stadt Arbon hat ein völlig neues Format versucht – mit Erfolg, wie es in der Medienmitteilung heisst. In vier Arbeitsgruppen konnte sich die Bevölkerung an der Stadtplanung im Ortsteil Frasnacht beteiligen. Die Ergebnisse des Prozesses liegen nun vor.