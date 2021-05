ARBON Ein Plus von 2,1 Millionen Franken: Der Jahresgewinn von Arbon Energie bleibt solide Trotz der Pandemie bleibt der Gewinn von Arbon Energie in derselben Höhe wie die Jahre zuvor. 1,4 Millionen Franken davon gehen direkt an die Stadt Arbon. 17.05.2021, 04.10 Uhr

Arbon Energie machte im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresgewinn von 2,1 Millionen Franken. Bild: Ralph Ribi

(red) Die Pandemiepolitik habe im vergangenen Geschäftsjahr zu bisher nicht gekannten betrieblichen Herausforderungen geführt und neue Lösungsansätze verlangt. Dennoch habe die Geschäftsleitung und mit ihr die ganze Belegschaft diese Situation vorbildlich gemeistert, sagt Verwaltungsratspräsident Philip Schneider.

Das Versorgungsunternehmen, das zu 100 Prozent der Stadt Arbon gehört, musste zwar leicht sinkende Erträge bei der Netznutzung, beim Wasser und bei der Nahwärme verzeichnen, der Energieabsatz wurde hingegen aufgrund von Neukunden ausserhalb des Versorgungsgebiets erhöht. Auch die übrigen Erträge konnten dank reger Bautätigkeit in Arbon und dank weiterer Dienstleistungen ausserhalb des Versorgungsgebiets gesteigert werden, heisst es in einer Mitteilung.

Viele Projekte vorangetrieben

Unter dem Strich erwirtschaftete die Arbon Energie AG einen soliden Jahresgewinn von 2,1 Millionen Franken. Die Stadt profitiert direkt von nicht verrechneten Leistungen im Umfang von rund 1,4 Millionen Franken, was dem Durchschnitt der Vorjahre entspricht. Die wichtigsten Positionen dieser Leistungen sind eine Dividende von 300'000 Franken, die öffentliche Beleuchtung, Strom und Wasser für Veranstaltungen und die Konzessionsabgaben.

Darüber hinaus wurde dem lokalen Gewerbe ein Auftragsvolumen von 2,5 Millionen Franken vergeben. Durch die Covid-19-Politik sei die Arbon Energie AG zwangsläufig in eine ungewöhnliche Situation mit einer neuen Realität geführt worden. Dennoch habe man viele Projekte vorangetrieben, so unter anderem die Erneuerung des bestehenden Leitsystems in der Sparte Strom.

Realisiert wurden drei neue Fotovoltaikanlagen, die später zusammen mit kleineren Batterien den bestehenden Grossbatteriespeicher ergänzen sollen. Die durch den Jahresgewinn verstärkte Eigenkapitalbasis wird für künftige Grossprojekte, insbesondere für die Erneuerung der Wasser- sowie Stromversorgung benötigt.

Eine Übersicht über alle Projekte ist im Geschäftsbericht auf www.arbonenergie.ch zu finden.