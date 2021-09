Arbon: Steuerfusssenkung nimmt erste Hürde

Arbon Ein erster Schritt Richtung Steuerfusssenkung Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission stimmt der geplanten Entlastung der Steuerzahler zu. Am Dienstag berät das Parlament das Budget. Markus Schoch 28.09.2021, 04.20 Uhr

Finanzchef Pascal Büchler und Stadtpräsident Dominik Diezi haben Grund, fröhlich zu sein: Die vorberatende Kommission des Parlaments begrüsst die geplante Steuerfusssenkung. Bild: Ralph Ribi

Gut möglich, dass Arbon schon bald nicht mehr den höchsten Steuerfuss im Kanton hat. Der Stadtrat will ihn um vier Prozentpunkte auf 72 Prozent senken. Den Segen der zuständigen Kommission des Parlaments hat die Behörde schon einmal. Die Pläne waren dort allerdings nicht unumstritten, weil das ausgeglichene Budget fürs Jahr 2022 mit einem Plus von gerade einmal rund 15'000 Franken schnell ins Minus kippt, wenn die finanziellen Prognosen zu optimistisch sein sollten.

Eine Minderheit der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGK) sprach sich deshalb dafür aus, den Steuerfuss lediglich um zwei Prozentpunkte nach unten anzupassen. Auch mit Blick auf die in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigenden Kosten im Gesundheitsbereich und beim Personal, heisst es im Kommissionsbericht. Der Stadtrat zeichne im Finanzplan ein zu rosiges Bild der Entwicklung. Zudem brauche die Stadt ab 2023 wegen höherer Investitionen neues Fremdkapital, weshalb Vorsicht geboten sei.

Es ist Luft im Budget

Trotz dieser Bedenken will eine Mehrheit der FGK fiskalpolitisch nicht auf die Bremse treten. Denn einerseits dürfte die Rechnung dieses Jahr mit einem Gewinn von rund 1 Million Franken abschliessend. Und andererseits ist nach Dafürhalten der Kommission im Budget durchaus noch etwas Luft drin. Ein Plus von rund 103'000 Franken scheint ihr möglich. Die FKG wird deshalb bei der Beratung des Voranschlages am Dienstag im Parlament diverse Änderungsanträge einreichen. Doch selbst wenn sie mit allem durchkommen sollte, ist das finanzielle Polster immer noch relativ klein. Zum Vergleich: Ein Steuerfussprozent entspricht 250'000 Franken.

Gerne gesehen hätte die FGK, wenn auf dem Sportplatz Stacherholz bereits im nächsten Jahr eine Tribüne gebaut worden wäre, so wie es diverse Parlamentarier in einem Vorstoss angeregt haben. «Die Kommission kann der Argumentation des Stadtrates jedoch folgen, dass zuerst eine Studie über das gesamte Projekt vorliegen muss», heisst es in ihrem Bericht.

Feuerwehrdepot: Gespräche mit Roggwil für gemeinsame Lösung

Mit Verwunderung zur Kenntnis genommen hat die FGK, dass der Ausbau des Feuerwehrdepots nicht mehr in der Investitionsrechnung des Jahres 2022 erscheint. Der Grund: Es laufen mit Roggwil Gespräche über eine gemeinsame Lösung der Platzprobleme. Die Kommission begrüsst diese Abklärungen ausdrücklich.