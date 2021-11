Die Voliere im Pärkli Arbon steht in der Kritik

Arbon «Diese Vögel können kaum fliegen»: Stadtparlamentarier Felix Heller kritisiert die Tierhaltung in der städtischen Vogelvoliere Von artgerechter Tierhaltung könne beim alten Vogelkäfig mitten in der Stadt Arbon keine Rede sein, sagt auch der lokale Natur- und Vogelschutzverein Meise. Die Stadt ist anderer Meinung: «Unsere Vögel haben genug Platz, um zu fliegen.» Annina Flaig Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der städtischen Vogelvoliere leben vor allem exotische Vögel. Bild: Annina Flaig (Arbon, 22. November 2021)

Am lautesten ist an diesem Morgen ein Graupapagei. Sein schrilles Kreischen und Pfeifen ist schon von weitem zu hören.

Ein Graupapagei. Alexandra Wey / KEYSTONE

Er sitzt in der alten Vogelvoliere im Pärkli und putzt sein Federkleid. Manchmal sagt er auch «Hooi» oder «Wiä goht's?»

Als Kind hat dieser grosse Vogelkäfig dem heutigen Stadtparlamentarier Felix Heller (SP) Freude bereitet. «Heute bin ich nicht mehr sicher, ob er das tun sollte», schreibt er in einer Einfachen Anfrage an den Arboner Stadtrat.

Felix Heller, Stadtparlamentarier (SP) aus Arbon. Tobias Theiler

«Die Voliere macht einen traurigen Eindruck.»

Gleicher Meinung ist Erica Willi, Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins (NVS) Meise Arbon und Umgebung, nach Rücksprache mit Tierärztin und NVS-Mitglied Barbara Stoecklin. Den Vögeln in der Voliere fehle es an Zweigen mit Blättern und Knospen als Versteck, zur Beschäftigung und zum Abnagen. Ausserdem sei der Boden im Auslauf zu kahl. Es fehle Sand, den sie als Grit für den Magen bräuchten.

Die Vogelvoliere befindet sich im Pärkli zwischen dem Polizeiposten und dem Restaurant Krone in Arbon. Bild: Annina Flaig (Arbon, 22. November 2021)

Der Aussenbereich hat eine Grundfläche von rund 15 Quadratmetern, welche in drei Einzelkäfige unterteilt ist. In der Höhe sind es rund drei Meter. Das diese Fläche für all die Vögel zu klein ist, ist laut Willi offensichtlich.

Erica Willi, Präsidentin des Vereins Natur- & Vogelschutz Meise. Andrea Stalder

«Die Vögel können kaum waagrecht fliegen, sondern lediglich herumflattern.»

Die Stadt sieht das anders: «Aus unserer Sicht hat die Voliere eine gute Grösse», sagt Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften. Er gibt zu Bedenken, dass der Innenraum der Voliere für die Besucherinnen und Besucher nicht ersichtlich sei. Dort würden den Tieren aber sehr wohl Äste zum abnagen, Vogelgrit sowie spezielle Lehmsteine für die Entgiftung und Verdauung der Tiere angeboten.

Das Vogelkäfig im Pärkli ist über 100 Jahre alt. Bild: Annina Flaig (Arbon, 22. November 2021)

Das Aussengehege werde kahl gehalten, damit es weniger Schmutz gebe. «Damit wird auch die Gefahr von Bakterien und Würmern vermindert.» Der Boden werde alle zwei Tage mit Wasser gespült und gesäubert.

«Unsere Vögel haben genug Platz, um zu fliegen. Und es gibt genug Sitzmöglichkeiten, damit jedes Tier einen Schlafplatz hat.»

Die Voliere ist mehr als 100 Jahre alt Die Voliere besteht seit 1907 und wurde damals durch die Stadt Arbon erstellt. Die Voliere war vorerst als Taubenschlag in Betrieb. Heute leben dort Nymphensittiche, Wellensittiche, Halsbandsittiche, Hornsittiche, Ziegensittiche, Kanarienvögel, Reisfinken, Pflaumenkopfsittiche, Königsittiche, Russköpfchen, zwei Stare und ein Paar Graupapageien.

Zweck der städtischen Voliere ist und war laut Rosenberger schon immer, der Bevölkerung – vor allem den Kindern – die Vielfalt von exotischen Vögeln zu zeigen. Die Tiere seien nicht Menschenscheu, da sie alle in Gefangenschaft geboren wurden.

Betreut werden die Tiere von Isabelle Dürig und ihrem Partner aus Schocherswil. Laut Dürig leben rund 60 Vögel in der Voliere. Einige davon seien schon sehr alt, so zum Beispiel die beiden über 20-jährigen Stare. Sie gibt zu bedenken, dass die Gemeinschaft dieser alten Vögel ein sensibles Gleichgewicht darstelle.

«Wenn man hier etwas verändert, kann es sein, dass die Tiere innerhalb kurzer Zeit tot am Boden liegen.»

In Arbon gibt es laut Dürig viele vor allem ältere Menschen, die grosse Freude an den Vögeln in der Voliere haben. Einige würden jeden Tag bei den Vögeln vorbeigehen und nach dem Rechten schauen. «Wenn eines der Tiere krank ist, rufen sie sofort an und informieren mich.»