Arbon: Parlamentarier fordern vom Stadtrat Tempo beim Klimaschutz

Arbon «Diese Gemütlichkeit ertrage ich schlecht»: Arboner Parlamentarier fordern vom Stadtrat beim Klimaschutz mehr Tempo Der Arboner Stadtrat hat sich für die Beantwortung einer Motion fünf Monate Zeit gelassen. Danach hat er elf Zeilen geliefert. Das kam bei einigen im Parlament gar nicht gut an. Annina Flaig 10.11.2021, 16.31 Uhr

Mit dem Energiefonds sollen private Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Klimaschutz gefördert werden.







Bild: PD

Das Scherzlein bot Zündstoff: «Gut Ding will Weile haben», sagte Stadtrat Didi Feuerle in seiner Antwort auf eine Motion von Daniel Bachofen (SP). Die Floskel kam in der Parlamentssitzung am Dienstagabend gar nicht gut an.