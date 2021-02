Die ZIK Immo AG von Konradin Fischer, Heinz Nyffenegger und Karl-Heinz Restle besitzt das Saurer Werk 1 in der Altstadt. Dazu gehört die «Wunderbar» am See, kurz WuBa. Im Frühling wollen die Männer mit der Sanierung des Informatikgebäudes daneben beginnen. Die WuBa möchten sie abbrechen, weil sie die Fläche zur Zwischenlagerung von Baumaterialien und -maschinen sowie als Parkfläche für die Firmen vorsehen, die an der Sanierung beteiligt sind. Als Ersatz planen sie im Foyer des Saurer Museums ein neues Restaurant zu bauen. Der Übergang soll nahtlos sein. Zwischen WuBa-Betreiberin Simone Siegmann und der ZIK Immo AG bestand ein Mietvertrag, der im letzten Frühling nach zehn Jahren auslief. Siegmann ist mit dem Vorgehen der ZIK Immo AG nicht einverstanden. (tva)