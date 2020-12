Arbon Die Stadt will das Seeufer attraktiver machen: 40 Konzeptvorschläge sind dafür eingereicht worden Die Stadt will an fünf Standorten am Wasser neue gastronomische Angebote. Von grossem Interesse ist besonders der Hafendamm.

Alessa Sprinz 23.12.2020, 16.35 Uhr

Nächsten Sommer sollen neue Angebote mehr Menschen ans Seeufer holen.

Benjamin Manser (8. März 2017)

Ab nächstem Sommer soll das Arboner Seeufer attraktiver sein. Möglich machen will das die Stadt mit mehr Angeboten am See. Mit der Zustimmung des Kantons dürfen jetzt an fünf Standorten Zwischennutzungen eingerichtet werden, sagte Stadtpräsident Dominik Diezi an einem Informationsabend im November. «Wir sind offen für alles», sagte er damals und rief Interessierte dazu auf, Konzepte für eine Nutzung der zur Verfügung stehenden Plätze einzureichen. Die Angebote können für die nächsten vier Jahre bestehen bleiben. So lange sind die Standplätze gesichert. Nach Ablauf dieser Zeit muss alles wieder abgebrochen werden.