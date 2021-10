Stadt Arbon kauft für 9,8 Millionen Franken Gewerbeland

Arbon «Wir müssen verhindern, dass wir zur Schlafstadt werden»: Arbon nimmt die Wirtschaftsentwicklung selber in die Hand und kauft für 9,8 Millionen Franken Land Die 4 Hektaren grosse Parzelle im Gebiet Rietli in Stachen soll mit der Revision der Ortsplanung zur Arbeitsplatzzone werden. Stadtpräsident Dominik Diezi spricht von einer grossen Chance. Markus Schoch Jetzt kommentieren 19.10.2021, 18.30 Uhr

Blick vom Wuhrweg Richtung Rietli, das die Stadt gekauft hat. Bild: Max Eichenberger

Arbon brauche nicht nur Wohnungen, sondern auch attraktive Arbeitsplätze, wird Stadtpräsident Dominik Diezi nicht müde zu betonen. Die Entwicklung verläuft aber nicht parallel. Der Stadt droht, als Werkplatz den Anschluss zu verpassen. «Wir müssen verhindern, dass wir zur Schlafstadt werden», sagt Diezi. Der Stadtrat hat deshalb in der laufenden Ortsplanungsrevision die Weichen neu gestellt. Diverse Wohn- und Gewerbezonen sollen zu Arbeitszonen werden, unter anderem im Rietli in Stachen.

Die 4 Hektaren grosse Parzelle gehört nach Meinung des Stadtrates zu den wichtigsten Entwicklungsgebieten. Und die Behörde will dort nichts dem Zufall überlassen. Die Stadt hat das Areal jetzt deshalb für 9,8 Millionen Franken von der Wavi Holding AG mit Sitz in Zug gekauft.

Die Investition ist im Landkreditkonto abgebucht, dessen Limite die Stimmbürger vor einem Jahr von 3 auf 10 Millionen Franken erhöht haben. Andernfalls wären der Stadt beim Zugriff aufs Rietli die Hände gebunden gewesen. Der Preis von rund 245 Franken pro Quadratmeter sei fair, sagt Diezi. «Für den Werkplatz Arbon stellt das strategisch wichtige Grundstück mittel- bis langfristig eine grosse Chance dar. Als neuer Eigentümer kann die Stadt das Areal nun mit ruhiger Hand entwickeln.»

Die Zeit drängt nicht

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Stalder

Konkrete Pläne gibt es nicht, und auch mögliche Investoren hat die Stadt noch nicht an der Angel. Diezi sagt:

«Dafür ist es zu früh. Wie wir es genau machen, steht noch nicht fest.»

Die Zeit dränge nicht. Auf dem geplanten Gewerbepark im Gebiet Brunewis in Steineloh stehe interessierten Unternehmern in absehbarer Zukunft über 5 Hektaren Land in Arbon zur Verfügung. «Es geht vorwärts.» Und wenn dann dort alles überbaut sei, «können wir in vielleicht zehn Jahren mit dem Rietli an den Start gehen», sagt Diezi. Das Grundstück eigne sich perfekt für die die Realisierung mehrgeschossiger Gewerbe-, Produktions- und Dienstleistungsterminals, sagt Fabienne Egloff, die Leiterin der Stadtentwicklung.

Doch zuvor muss die Erschliessungsfrage geklärt sein. Im Vordergrund steht die sogenannte Spange Süd, die Stachen mit dem A1-Zubringer verbinden soll und deren Bau 2010 ein Versprechen war bei der Abstimmung über die neue Kantonsstrasse zur Entlastung der Altstadt (NLK). Nach schier endlosen Diskussionen schien das Projekt 2016 endgültig Geschichte zu sein. Der damalige Stadtrat entschied, es zu begraben, weil Kosten und Nutzen in einem ungünstigen Verhältnis stehen würden, der Bedarf nicht ausgewiesen sei und der Eingriff ins Landschaftsbild massiv wäre, wie es hiess.

Neue Studie soll Zweckmässigkeit der Spange Süd klären

Vor einem Jahr nahm der Stadtrat in neuer Besetzung und auf Drängen von Roggwil den Faden wieder auf. Die Stadt will jetzt zusammen mit der Nachbargemeinde und dem Kanton eine sogenannte Zweckmässigkeitsbeurteilung der Spange Süd erstellen lassen. Den Auftrag dafür hat sie letzte Woche öffentlich ausgeschrieben. Es sind umfangreiche Abklärungen nötig, die eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen werden. Mit den Ergebnissen ist deshalb erst im Sommer 2023 zu rechnen. Diezi sagt:

«Ich hätte es auch gerne schneller, aber es geht nicht.»

Die Ausgangslage gegenüber früher hat sich insofern geändert, als im Rietli ursprünglich eine Überbauung mit 200 Wohnungen geplant war. Es gab bereit 2012 einen Gestaltungsplan dafür. Weil es mit der Spange Süd als Erschliessungsstrasse nicht vorwärtsging, war das Projekt jedoch blockiert. Mit der geplanten Umzonung der Parzelle in ein reines Gewerbegebiet verschwinden die Pläne endgültig in der Schublade. Für die vergeblichen Mühen und Kosten entschädigt die Stadt die Wavi Holding AG mit 300'000 Franken.

Diezi sieht keine Risiken für die Stadt

Dass es der Stadt am Schluss gleich geht wie der Wavi und sie auf einem Grundstück ohne ausreichende Erschliessung sitzt, wenn die Abklärungen zur Spange Süd auch diesmal im Sand verlaufen, glaubt Diezi nicht.

«Es gibt einen Plan B und einen Plan C.»

Die Anbindung an die St.Gallerstrasse wäre kein Problem, sagt Diezi. Das nötige Land sei bereits im Besitz der Stadt. «Ich sehe keine Risiken für uns.»