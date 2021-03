ARBON «Die Kooperation ist zukunftsweisend und schweizweit selten zu finden»: Arbon Energie AG erwirbt 40-prozentige Beteiligung an der HD Netzbau AG Um den stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, haben sich die beiden Unternehmen für eine Zusammenarbeit entschlossen. Diese stärke zum einen den geforderten Netzausbau, zum anderen auch die Wettbewerbsposition bei Dienstleistungen für Verteilnetzbetreiber. 17.03.2021, 16.30 Uhr

Dennis Hasler und Philip Schneider, die Verwaltungsratspräsidenten der HD Netzbau AG respektive der Arbon Energie AG, besiegeln die Kooperation. Bild: Arbon Energie AG

(red) Das städtische Energieversorgungsunternehmen Arbon Energie AG hat eine 40-prozentige Beteiligung an der HD Netzbau AG erworben. Der Vertrag mit der spezialisierten Dienstleisterin wurde offiziell am 11. März besiegelt, heisst es in einer Mitteilung. Dazu sagt Silvan Kieber, Geschäftsführer der Arbon Energie AG: