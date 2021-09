Der Haupsitz des Historischen Museums ist in Arbon

Arbon Die Gewichte verschieben sich: Der Hauptsitz des Historischen Museums des Kantons soll künftig in Arbon sein Die Liegenschaft der Wahl im Saurer-Werk Zwei gehört mittlerweile dem Kanton. Dieser hat die ehemalige Webmaschinenhalle für 1 Million Franken von der HRS gekauft. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.30 Uhr

Martha Monstein, die Leiterin des kantonalen Kulturamtes, vor der Webmaschinenhalle in Arbon. Bild: Tobias Garcia

Martha Monstein erwähnte es nur beiläufig. Doch die Bemerkung der Chefin des Kulturamtes diese Woche an einem Vortrag hat eine gewisse Sprengkraft und dürfte in der Kantonshauptstadt für Enttäuschung sorgen. Der Hauptsitz des Historischen Museums des Kantons Thurgau soll künftig in Arbon sein. Gemäss aktuellen Plänen wird die Verwaltung ihre Büros in der ehemaligen Webmaschinenhalle der Firma Saurer beziehen, wenn alles wie vorgesehen läuft. Der zweite und heute einzige Standort in Frauenfeld wäre nur noch ein Filialbetrieb.

Überraschend ist der Entscheid nicht. «Er lag in der Luft», sagt Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi. Denn der Kanton hat in Arbon Grosses vor: Das Museum für die neuere Geschichte des Kantons soll einen Umsatz von 4,5 Millionen Franken machen und jährlich 80'000 bis 100'000 Besucher anziehen. Zum Vergleich: Die aktuelle Sammlung im Schloss Frauenfeld und im Schaudepot Katharinental wollten sich in den letzten beiden Jahren vor Corona rund 15'000 beziehungsweise 17'000 Personen ansehen. Und selbst das Kunst- und Ittingermuseum sowie das MoMö als aktuelle Spitzenreiter verkauften 2019 nur etwas über 30'000 Eintritte.

«Das neue Museum soll überregionale Strahlkraft haben, ein langfristiges Publikumsinteresse wecken und gleichzeitig am Ort verankert sein», sagte Monstein am Donnerstagabend an der Jahresversammlung der Regio Romanshorn, an der sie über den aktuellen Planungsstand informierte.

Der Preis war ein Schnäppchen

Insgesamt dürften im Museum Werk 2 – so der Arbeitstitel –schätzungsweise 25 Vollzeitstellen geschaffen werden. Nebst der eigentlichen Ausstellung mit interaktiven Elementen auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern soll es auch ein Depot geben (1500 Quadratmeter), dazu Büroräume, einen Shop sowie einen Gastrobetrieb.

Die über 100 Meter lange Liegenschaft gehört mittlerweile dem Kanton. Er habe sie übers Landkreditkonto für eine Million Franken von der HRS gekauft, sagte Monstein. Der Preis sei ein Schnäppchen. Vor allem im Vergleich mit den Kosten, die der Umbau der Webmaschinenhalle verschlingen dürfte. Monstein sagte:

«Wir reden im Moment von 40 bis 45 Millionen Franken.»

Dieser Betrag sei aber nur eine grobe Schätzung. Die aktuell laufende Machbarkeitsstudie und der für nächstes Jahr vorgesehene Architekturwettbewerb sollen genauere Zahlen liefern.

Wenn alles glatt läuft, können die Thurgauer im Herbst 2024 über den nötigen Baukredit abstimmen.