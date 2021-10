Genossenschaft Hallenbad Arbon gibt auf

Arbon Die Genossenschaft Hallenbad gibt nach fast 50 Jahren auf Die Generalversammlung Anfang November soll die letzte sein. Der Vorstand beantragt den Mitgliedern die Auflösung der Kooperative. Die Stadt Arbon hat sich bereit erklärt, das Vermögen zu übernehmen. Es muss dem Schwimmsport und der Bevölkerung zugutekommen. Markus Schoch 20.10.2021, 16.40 Uhr

Schwimmer im Hallenbad Frauenfeld.

Bild: Susann Basler (25. Februar 2008)

Es ergebt im Moment keinen Sinn mehr, weiterzumachen, sagt Hans Peter Belloni. Er ist Präsident der Arboner Genossenschaft, die sich seit 1975 den Bau und Betrieb eines Hallenbades zum Ziel. Sie näherte sich diesem Ziel zwar verschiedentlich, es ergab sich aber jeweils nichts. Zuletzt löste sich 2008 das Projekt eines regionalen Hallenbades in Amriswil aus finanziellen Gründen in Luft auf. Zuvor scheiterten schon Pläne zur Überdachung des 50-Meter-Beckens im Schwimmbad Arbon. Die Betriebskosten wären zu hoch gewesen, und der Kanton sagte Nein zur geplanten Energieversorgung mit Abwärme. Realisieren liess sich in all den Jahren einzig eine Übergangslösung im Seebad Romanshorn: Dort baut die Genossenschaft Winterwasser jeweils im Oktober über dem 25-Meter-Becken eine beheizte Traglufthalle auf, die über ein Panoramafenster verfügt und bis im Frühling stehen bleibt.

Winterwasser in Romanshorn. Bild: PD

Eine neue Perspektive hat sich seither nicht eröffnet. Der Vorstand der Genossenschaft Hallenbad jedenfalls geht davon aus, dass in absehbarer Zeit weder in Arbon noch in Region ein richtiges Hallenbad gebaut wird, obwohl dieses Ziel nach wie vor im kantonalen Richtplan festgeschrieben ist. Er schlägt deshalb den Mitgliedern an der Generalversammlung vom 9. November vor, die Genossenschaft aufzulösen.

Hallenbad im Oberthurgau Die Politik bleibt am Ball Der Traum vom Bau eines Hallenbades im Oberthurgau ist noch nicht geplatzt. «Mit der Realisierung von Winterwasser in Romanshorn war die Abmachung, dass dies ein Provisorium ist, das uns nochmals rund 15 Jahre Zeit für eine definitive Hallenbad-Lösung gibt», ruft der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler in Erinnerung. Er ist Präsident der Regio Oberthurgau. Im Vorstand werde das Thema Hallenbad regelmässig diskutiert. «Wir sind nach wie vor überzeugt, dass die Region mit rund 60'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Hallenbad verdient und benötigt. Alle anderen Regionen im Thurgau, teilweise mit weniger Einwohnern, haben ein Hallenbad.» In den nächsten Monaten und Jahren soll in einer Arbeitsgruppe das Thema vertieft werden. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2011 habe gezeigt, dass Amriswil für einen Hallenbadstandort durchaus geeignet wäre und auch entsprechende Flächen vorhanden seien, sagt Stadtpräsident Gabriel Macedo. Vor allem aus finanziellen Gründen sei der Bau eines Hallenbades damals aber nicht vorangetrieben worden. Amriswil gibt aber nicht auf. «Wir klären zurzeit ab, ob wir die Machbarkeitsstudie aktualisieren sollten oder könnten», sagt Macedo. Der Wunsch und das Bedürfnis nach einem regionalen Hallenbad bestehen nach wie vor. «Wir werden ein Hallenbad deshalb weiterhin in unserer langfristigen Planung haben und prüfen aktuell die nächsten Schritte.» (mso)

Genossenschafts-Präsident Hans Peter Belloni. Bild: PD

Präsident Belloni rechnet nicht mit Widerstand der Basis nach den Rückmeldungen auf die Ankündigung. Zumal es noch weitere Gründe gibt, warum es eine vernünftige Lösung sein könnte, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. «Wir sind zum einen nur noch eine Geldverteilmaschine», sagt Belloni. Und zum anderen sei die Genossenschaft ins Visier der kantonalen Finanzkontrolle geraten. Gut möglich, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis sie Steuern zahlen müssten.

Das Vermögen beläuft sich auf rund 380'000 Franken

Das Vermögen der Genossenschaft ist beträchtlich. Es beläuft sich aktuell auf rund 380'000 Franken, inklusive des Darlehens an die Genossenschaft Winterwasser, die dieses laufend zurückzahlt. Ausstehend waren per Ende 2020 noch rund 70'000 Franken. Das viele Geld ist im Wesentlichen die Erbschaft aus der Gründerzeit. Ein Hallenbadfest im September 1974 spülte fast 62'000 Franken in die Kasse, dazu kam eine doppelte Spende der Firma Forster im Betrag von 200'000 Franken.

Übergehen soll der Sparbetrag an die Stadt Arbon, die sich bereits grundsätzlich bereit erklärt hat, das Vermächtnis anzunehmen. Ob sie tatsächlich 380'000 Franken erhält, muss sich zeigen. Die Genossenschafter haben nach der Auflösung der Genossenschaft die Möglichkeit, das seinerzeit eingeschossene Kapital zurückzufordern. Es geht um etwas mehr als 22'000 Franken. Belloni hat von einzelnen bereits gehört, dass sie auf eine Rückzahlung verzichten werden.

Die Stadt kann das Geld nur für den Schwimmsport ausgeben

Die Genossenschaft hat die Rutschbahn in der Badi Arbon finanziert. Bild: Tobias Garcia

Die Stadt kann das Vermögen der Genossenschaft nicht ausgeben, wie sie will, falls sie tatsächlich begünstigt werden sollte, sagt Belloni. Der Verwendungszweck in den Statuten der Genossenschaft gelte auch für sie. Heisst: Entweder investiert die Stadt das Vermögen irgendwann in den Bau oder Betrieb eines Hallenbades oder sie unterstützt beispielsweise Wassersportvereine und finanziert Infrastrukturprojekte in der Badi, so, wie es die Genossenschaft in der Vergangenheit auch gemacht hat. Die Rutschbahn beispielsweise hat sie bezahlt.