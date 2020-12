Arbon Die Differenzen sind beigelegt Der neuen Leistungsvereinbarung der Stadt mit Thurgau Tourismus steht nichts mehr im Wege. Die vorberatende Kommission gibt grünes Licht. Und auch Arbon Tourismus steht hinter dem Vertrag. Jetzt muss nur noch das Parlament zustimmen. Markus Schoch 11.12.2020, 04.30 Uhr

Das Tourismuscenter in der Altstadt bleibt erhalten.

Bild: Nana Do Carmo (18. Oktober 2006)

Das Projekt tönt nach viel Bürokratie und hat in der Vergangenheit für rote Köpfe hüben wie drüben gesorgt. Thurgau Tourismus will eine sogenannte Destinationsmanagement-Organisation aufbauen, damit der Kanton und seine Regionen im zunehmend härter werdenden Wettbewerb um Feriengäste bestehen können. Es geht im Kern darum, leistungsfähige, zukunftsträchtige sowie marktgerechte Strukturen zu etablieren. Arbon Tourismus sah sich lange als Verlierer bei dieser Entwicklung. Der Verein fürchtete um die Existenz des Infocenters in der Altstadt.

Die Differenzen sind jetzt aber offenbar beigelegt. Der Vorstand von Arbon Tourismus steht mittlerweile hinter der Strategie, in der das Infocenter einen Platz hat. Und er hat die neue Leistungsvereinbarung der Stadt mit Thurgau Tourismus gutgeheissen, schreibt der Stadtrat in seiner Botschaft ans Parlament, das nächste Woche über das Geschäft entscheidet. Es geht um jährlich wiederkehrende Kosten in der Höhe von knapp 77'000 Franken. Dafür betreibt Thurgau Tourismus lokale Infostellen, nutzt das brachliegende touristische Potenzial oder entwickelt vermarktungsfähige Produkte in enger Zusammenarbeit mit Hotels, Museen und anderen mehr.

Kommission will Probebetrieb verlängern

Das Parlament sollte den Vertrag eigentlich bereits Ende September verabschieden. Es strich das Geschäft aber kurzfristig von der Traktandenliste und setzte stattdessen eine Kommission ein. Diese hat die Vereinbarung mittlerweile beraten und empfiehlt den Ratskollegen einstimmig, sie anzunehmen. Kommissionspräsidentin Christine Schuhwerk schreibt:

Christine Schuhwerk. Bild: PD

«In der heutigen Zeit spielt für den Tourismus der regionale Aspekt eine übergeordnete Rolle. Arbon Tourismus kann nicht dieselben Leistungen erbringen wie Thurgau Tourismus»,

Für einige Kommissionsmitglieder fehle aber nach wie vor der Tatbeweis, dass sich die Investition tatsächlich auszahle. Und sie fragen sich gemäss Schuhwerk, ob es wirklich eine gute Idee ist, die Kundenkontakte ganz Thurgau Tourismus zu überlassen. Im Kommissionsbericht heisst es:

«Thurgau Tourismus scheint zwar, auf einer theoretischen Ebene die Stossrichtung und Ziele zu kennen, es bleibt aber weitgehend unklar, wie diese Ziele erreicht werden sollen.»

Das Problem: Der auf zwei Jahre angesetzte Probebetrieb läuft wegen Verzögerungen faktisch erst seit Mai, sodass sich über die Versuchsphase nicht viel sagen lässt. Eine Mehrheit der Kommission würde es deshalb begrüssen, wenn diese um zwei Jahre verlängert würde.